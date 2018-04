Smrtelných pracovních úrazů loni znovu ubylo a jejich počet poprvé klesl pod stovku. O život v práci minulý rok přišlo 95 lidí. Je to dosud nejnižší počet. Na tiskové konferenci předběžné výsledky loňského roku oznámili šéf Státního úřadu inspekce práce Richard Hahn a místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Radka Sokolová. Počet smrtelných úrazů v posledních desetiletích klesá. Pod 200 případů se dostal v roce 2003. V roce 1969 v práci zemřelo 623 osob.

Na dnešek připadá světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Má připomínat lidi, kteří zemřeli či utrpěli zranění při práci. Odboráři dnes uspořádali vzpomínkovou akci na památku obětí. Žádají, aby znovu měli možnost při ohrožení života či zdraví zastavit výrobu.

Hahn upozornil, že při práci v Česku stále častěji umírají cizinci. Loni zemřelo 18 cizinců, v roce 2016 jich bylo deset a o rok dříve jen šest. "S ohledem na rozsah zaměstnávání cizinců je to číslo nepochopitelné. Průměrná statistika by vedla k číslu nižšímu. Pravděpodobně to má hlubší příčiny, kterými bychom se měli zabývat," podotkl Hahn.

Nechtěl spekulovat nad tím, jestli cizinci znají hůře předpisy nebo dávají při práci méně pozor. Jedním z důvodů by podle něj mohl být třeba problém v komunikaci, jelikož často neovládají jazyk a zaměstnavatel s nimi nekomunikuje tak jako s domácím pracovníkem. Upozornil na to, že právní předpisy nenařizují, aby cizinci byli seznámeni s podmínkami bezpečné práce v mateřském jazyce. "Cizinci také pracují v činnostech a profesích, které samy o sobě generují úrazovost," naznačil Hahn.

Smrtelných úrazů v práci v minulých letech postupně ubývalo. V roce 1997 se jich stalo 296 a v roce 2002 o 90 méně. V roce 2003 se počet dostal poprvé pod dvě stovky, dosahoval 199 a v dalších čtyřech letech klesal. V roce 2007 a 2008 v období nejvyšší konjunktury se znovu zvedl, a to na 188 a 174 případů. O rok později po nástupu krize bylo obětí 105. V roce 2015 inspektoři evidovali 122 smrtelně zraněných a báňský úřad pak dalších devět. Smrtelné pracovní úrazy se stávají nejčastěji v dopravě, ve stavebnictví, při manipulaci s břemeny, práci ve výškách nebo výkopových pracích.

Odboráři požadují, aby se do zákona vrátila možnost, kdy by mohly odbory v případě ohrožení života či zdraví zastavit výrobu. Toto ustanovení se před pár lety z legislativy vyškrtlo.

Počet smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých letech.

Rok Počet smrtelných úrazů 1969 623 2002 206 2003 199 2004 187 2005 164 2006 152 2007 188 2008 174 2009 105 2010 121 2011 125 2012 113 2013 113 2014 117 2015 131 2016 104 2017 95

Zdroj: Státní úřad práce, statistika www.bozpinfo.cz.

