Americký výrobce vozidel na elektřinu Tesla nestačí plnit sliby týkající se výroby nového Modelu 3 a docházejí mu peníze. To se odráží na tržní hodnotě firmy, která se od začátku roku propadla o třináct procent.

„Ještě jedno zvýšení letos uděláme,“ řekl v rozhovoru pro HN Tomáš Nidetzký, jeden ze sedmi členů bankovní rady ČNB, jež má pravomoc rozhodovat o nastavení hlavních úroků, které určují cenu peněz v tuzemské ekonomice. Banka by tak svou základní úrokovou míru – dvoutýdenní repo sazbu – mohla zvýšit na jedno procento ze současné úrovně 0,75 procenta. Podle Nidetzkého budou české firmy muset brzy zdražovat, mzdy dál porostou a stát by měl své finance začít připravovat na horší časy.

Výběr nového správce mýta na českých silnicích se komplikuje. Antimonopolní úřad ÚOHS je ve sporu s ministerstvem dopravy, které nedávno vybralo jako nástupce současného provozovatele mýtných bran Kapsch společnost CzechToll z finanční skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera. Pře státních úřadů může dokonce způsobit, že se po roce 2020 výběr mýta na domácích silnicích přeruší.

Česko-slovenská závislost na automobilovém průmyslu trvá. Slovensko se dostalo do finále soutěže o přilákání již páté automobilky. Po společnostech Volkswagen, Groupe PSA (dříve PSA Peugeot Citroën), Kia Motors a Jaguar Land Rover jde o čínského výrobce malých městských elektrovozů Zhidou. V Česku sice v prvním čtvrtletí došlo k mírnému poklesu celkové výroby osobních automobilů, ale jde jen o dočasný výpadek. Na vině byla totiž plánovaná odstávka v nošovické továrně automobilky Hyundai.

Ropa opět hýbe trhy a láká investory

Tržní hodnoty firem ropného průmyslu, včetně těžařů a provozovatelů ropovodů, jdou po loňských poklesech opět nahoru. Pomáhá jim především rostoucí cena ropy na světových trzích. Dostala se nad 70 dolarů za barel. Podle odhadů Světové banky dosáhne letošní průměrná cena ropy 65 dolarů za barel, což je o 15 procent více než loni.

Pokud jde o investice, ropa patří do kategorie těžké váhy, přestože by se v záplavě pozornosti věnované elektrovozům mohla sázka na fosilní paliva jevit jako passé. Investoři také přestali brát vážně prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který přes sociální síť Twitter opakovaně tvrdí, že je ropa moc drahá a brzo zlevní.

Loňská výkonnost akcií firem, které poskytují služby a zařízení pro energetický sektor, vedla mnohé k závěru, že je výnosy třeba hledat jinde. To se projevilo na kolísání tržní hodnoty společností jako Halliburton, Schlumberger či Kinder Morgan, které jsou nyní stále pod úrovněmi z prosince či ledna. V posledních dnech se ovšem karta obrací a všechny tři tituly spolu s dalšími v odvětví posilují.

Pomáhají jim optimistická očekávání ohledně zisků, které americké energetické odvětví jako celek vykáže za první čtvrtletí. Podle agentury FactSet, jež sleduje odhady analytiků ohledně výsledků firem, by měly zisky v sektoru vzrůst ve srovnání s loňskem o více než tři čtvrtiny. Jde o vůbec nejvyšší letošní odhadovaný meziroční růst ziskovosti v rámci všech jedenácti odvětví, která jsou zahrnuta v americkém burzovním indexu S&P 500. Ten byl přitom loni k ropným firmám až nemilosrdně krutý.

Grafy zachycující ceny akcií energetických firem a paliv potvrzují, že investice do ropy jsou nadále jednou z hlavních cest k bohatství. Stále tak platí to, co o historii ropy a jejím významu téměř před čtyřiceti lety napsal americký autor Daniel Yergin v přelomové knize The Prize. Spíš než ve zlatě, co se třpytí, je podle něj třeba poklad hledat v černé ropě.

Na psaní o ropě čtivou formou lze sice vydělat také, ale překonat Yerginovy úspěchy bude obtížné. Jeho kniha, která by se česky mohla jmenovat Poklad, je povinnou či doporučenou četbou na univerzitách ve Spojených státech a mnoha dalších zemích. Díky tomu se dočkala celé řady dotisků a nových vydání. Nadto před sedmi lety vydal Yergin její pokračování pod názvem The Quest, ve kterém se zaměřuje na problematiku energetické bezpečnosti, se kterou se potýkají rozvinuté západní země.

Rostoucí ceny ropy ale nepotěší všechny. Česká rafinerská a petrochemická společnost Unipetrol kvůli drahé vstupní surovině vykázala v prvním čtvrtletí pokles zisku i tržeb.

Kdo investuje do lidí jako do zboží

Únik osobních údajů desítek milionů lidí, o kterém se svět dozvěděl v polovině března, se na výsledcích provozovatele globální sociální sítě Facebook za letošní první tři měsíce zatím negativně neprojevil.

Facebook tvrdí, že usiluje o nápravu, a navzdory kritice, které firma čelí, uživatele obavy ze ztráty soukromí zjevně příliš netrápí. Počet lidí, kteří každý měsíc největší sociální síť světa aktivně využívají, v prvním čtvrtletí stoupl meziročně o 13 procent na 2,2 miliardy. Facebook tedy používá téměř třetina všech obyvatel planety.

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg často opakuje, že sociální síť vytvořil k tomu, aby propojovala lidi mezi sebou. Jistě ovšem nezamýšlel Facebook jako nástroj k tomu, aby dal dohromady dav, který vyrazí lynčovat a rabovat.

Americký deník New York Times přinesl reportáž ze Srí Lanky, kde se šíření falešných zpráv přes Facebook stalo rozbuškou k násilnostem mezi tamními buddhisty a muslimy. Konkrétně šlo o nepravdivou konspirační teorii, že muslimští majitelé restaurací přimíchávají do jídel podávaných příslušníkům většinového sinhálského etnika látku narušující plodnost mužů.

Facebook v mobilním telefonu vytěsnil srílanská média. To způsobilo, že soukromá zahraniční společnost ovládla místní informační trh, nad kterým vláda Srí Lanky ztratila kontrolu, napsal americký deník. Srílanské vládní úřady opakovaně, ale marně žádaly Facebook, aby jeho správci lživé zprávy o muslimském spiknutí smazali. Kalifornská společnost ale neměla k dispozici lidi ovládající sinhálštinu, kteří by uměli lživá sdělení najít a rozlišit od ostatních neškodných informací.

Počítačový algoritmus Facebooku dokonce příspěvky o spiknutí proti plodnosti sinhálských mužů vnímal jako pozitivní, protože byly velmi sdílené. Automaticky je tedy umisťoval na prominentní místa stránek jednotlivých uživatelů.

Případ je krutou ukázkou toho, když jsou lidé na sociálních sítích vnímáni jen jako zboží v podobě času a pozornosti, kterou Facebooku věnují. Podle New York Times ale Facebook o pozornost uživatelů jen tak nepřijde ani na Srí Lance. Příkladem je jeden z tamních muslimských číšníků, kterého rozčilený dav podnícený zprávami z Facebooku skoro zlynčoval. Atham-Lebbe Farsith přesto dál Facebook používá. „Není to o tom, že bych najednou více věřil tomu, co na sociálních sítích vidím. Ale jít si koupit noviny stojí čas a peníze. Takhle se můžu dostat ke zprávám snadno přes mobil. Ať jsou lživé nebo pravdivé, čtu je stejně,“ řekl americkému deníku.

Kdo investuje do dědických kopanců

Filip Smoljak, jeden ze čtyř potomků zesnulého režiséra Ladislava Smoljaka, se domáhá změn v nakládání s jeho dědickým podílem na autorských právech ke hrám divadla Járy Cimrmana. Tyto divadelní inscenace napsal Ladislav Smoljak spolu se scenáristou a hercem Zdeňkem Svěrákem, kterému patří polovina autorských práv. Přestože Filip Smoljak má díky dědictví na právech podíl 12,5 procenta, požaduje poněkud absurdně, aby dostával z tržeb za uvádění her autorského dua Smoljak–Svěrák nejméně 14 procent. Další požadavek Filipa Smoljaka nemá jiné vysvětlení než to, že chce Svěrákovi a ostatním členům cimrmanovského souboru škodit pod rouškou ochrany amatérských divadelníků. Požaduje, aby ochotnické spolky mohly komedie, které napsal jeho otec a Svěrák, uvádět opakovaně bez omezení.

„Ladislav a já jsme ochotnickým souborům hrajícím naše komedie stanovili pravidlo třikrát a dost. A to proto, aby fenomén Cimrman nezevšedněl a po republice nehrálo množství divadel Járy Cimrmana. I tento náš úradek hodlá minoritní dědic zrušit,“ napsal Zdeněk Svěrák v článku pro týdeník Respekt.

Lze jen doufat, že Cimrmany nečekají roky sporů o dědictví podobné tahanicím o licenci ke kreslené postavičce Krtečka. Ty se s přestávkami vlečou od úmrtí Krtečkova autora, výtvarníka Zdeňka Milera, v roce 2011.

Co láká

Investice do on-line poslechu hudby jsou v kurzu. Po švédsko-americkém projektu Spotify se na burzu chystá jeho čínská obdoba Tencent Music. Burzovní aktivity a plány obou firem, které jsou akcionářsky propojené, jsou důkazem oživení na trhu veřejných úpisů (IPO) akcií. Podle deníku Wall Street Journal bude ohledně načasování a místa pro IPO čínské společnosti se 700 miliony uživateli jasno v druhé polovině roku.

Chcete investovat (a nejen do akcií streamovacích společností), ale nevíte, jak na to? Nebo hledáte inspiraci pro zhodnocení vašich úspor? Pak právě pro vás připravuje vydavatelství Economia investiční akademii. Jde o peníze, a tak nemíníme střílet od boku. Chceme zjistit, jaké jsou vaše potřeby, obavy a starosti ohledně investic a správy peněz. Přijďte se k nám podělit o vaše zkušenosti v rámci malé skupinové diskuse. Jako odměnu za vámi investovaný čas nabízíme tříměsíční předplatné ihned.cz.

Kdo vyhrává a prohrává boj se smogem

Znečištěné ovzduší zabíjí a platí to nejen v Číně a dalších zemích, které jsou známé tím, že se příliš netrápí ohledně toho, co vypouští tamní komíny. V počtu úmrtí způsobených znečištěným ovzduším v přepočtu na milion obyvatel si Česko a další evropské země s Čínou příliš nezadají.

Mimo byznys na kole

Sláva pomalému úřednímu šimlu a lhůtám na výrobu nového dopravního značení. Omezení míst, do kterých budou smět v centru Prahy vjet cyklisté, se zatím nekoná. Město není na zákaz kol připravené a nové značky dosud ani neobjednalo. Radnice Prahy 1 se původně chystala vymezit zakázané zóny pro cyklisty od konce dubna. Opatření má ochránit chodce, podobně jako to platí v případě předloňského zákazu vjezdu pro vozítka Segway.

