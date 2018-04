Čeští miliardáři Karel Komárek a Jiří Šmejc rozšiřují své sázkové impérium o další zemi. Jejich Sazka Group koupila a převzala řízení přední sázkové společnosti v Chorvatsku SuperSport. Ta je největším poskytovatelem sportovního sázení na tamním trhu a lze ji označit za chorvatskou obdobu českého Tipsportu, který je lídrem v Česku. Cenu ani výši podílu obě strany neoznámily, protože dosavadní vlastník a jeden z nejbohatších Chorvatů Danko Ćorić se drží stranou pozornosti a jen zřídka se objevuje v médiích. Sazka ale v tiskové zprávě uvedla, že se má jednat o kontrolní podíl, podle informací HN má být většinový.

Chorvatská společnost SuperSport vznikla v roce 2000 licenci a koncesi na poskytování služeb sportovního sázení prostřednictvím kamenných provozoven a internetu, má od chorvatské vlády do roku 2025.

V uplynulých letech se obrat společnosti, která zaměstnává zhruba tisícovku lidí, podle místních médií pohyboval kolem 400 milionů kun (zhruba 1,4 miliardy korun) a čistý zisk okolo 170 milionů kun (asi 580 milionů korun). V porovnání s předchozím obdobím jde ale o pokles, ještě v roce 2014 firma vykázala příjmy ve výši 480 milionů kun (1,65 miliardy korun). Její největší konkurent, Hattrick-PSK, naopak v posledním období roste. Hattrick přitom ovládají jiní čeští vlastníci - sázková skupina Fortuna a tedy investiční skupina Penta v čele s Markem Dospivou a Jaroslavem Haščákem.

Jednání o koupi podle informací HN probíhala zhruba rok a Sazka do obchodu šla zejména pro silnou značku a postavení firmy v Chorvatsku a zároveň silnou pozici v on-line sázkách. Ty Sazka provozuje například i v Česku a firmy by mohly začít spolupracovat třeba v oblasti IT systémů. Ty jsou v současné době, kdy se většina sázek odehraje na internetu, pro sázkové firmy naprosto klíčové.

"Akvizice SuperSportu, která je podle hrubého zisku největším poskytovatelem služeb sportovního sázení na chorvatském trhu, nám dává přístup na atraktivní trh a zároveň posiluje pozici Sazka Group ve sportovním sázení prostřednictvím internetu," řekl k transakci Robert Chvátal, generální ředitel Sazka Group. Ten před rokem v rozhovoru pro HN řekl, že do pěti let bude ze Sazka Group největší loterijní společnost v Evropě.

Komárek se Šmejcem už mají hlavní slovo hned v několika opravdu velkých loterijních společnostech. Skrze Sazka Group, v níž má Komárkova KKCG 75 procent a čtvrtinu Šmejcova společnost Emma, ovládají českou Sazku. Zároveň jsou jsou největšími akcionáři řeckého loterijního a hazardního monopolu OPAP. Vlastní také třetinu v italské loterii Lottoitalia. A zároveň je největším akcionářem i v rakouské skupině Casinos Austria, který je zhruba desetkrát větší než česká Sazka.

Do byznysu se sázkami oba podnikatelé nalili už mnoho miliard - jen v případě Itálie za devítiletou licenci spolu s dalšími partnery zaplatili 21 miliard korun, na Komárka se Šmejcem spadá sedm miliard.

O velikosti jejich společného byznysu svědčí i to, že souhrnný roční objem sázek podaných u firem, v nichž má Sazka Group podíl, převyšuje 17 miliard eur, v přepočtu tedy 433 miliard korun.

Nedávno Sazka Group upsala dluhopisy ve výši pět miliard korun, které mají zamířit i na nákupy dalších podílů.

