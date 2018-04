V oblasti kryptoměn patří Češi ke globální špíčce. Provozují jedno z největších sdružení těžařů bitcoinu Slushpool a česká firma General Bytes je druhým největším výrobcem bitcoinových automatů na světě. Nyní jí však doma roste nová konkurence. Společnost World BTC business (WBTCB) od konce loňského roku začala používat bitcoinmaty vlastní výroby. S těmi má zakladatel společnosti Martin Stránský velké plány.

"Od prosince loňského roku máme na bitcoinmatech vlastní software, hardware a řídící systém. To nám umožňuje všechny naše služby propojit," vysvětluje Stránský. WBTCB nenabízí pouze bitcoinmaty, provozuje také jednu z největších tuzemských kryptosměnáren Easycoin, kryptoburzu Bitstock a bitcoinové bankovnictví. Ve spolupráci se sítí trafik pak zákazníkům umožňuje vyzvedávat si nakoupené kryptoměny nebo hotovost za ty prodané na pokladně všech obchodů GECO.

Ještě do nedávna přitom používala Stránského firma stroje od českého výrobce General Bytes. Ten však v roce 2016 koupil poloviční podíl kryptosměnárny Simplecoin. "Konkurenční boj i na našem maličkém trhu významně přituhl a náš dodavatel bitcoinmatů koupil podíl v konkurenci. Já jsem se cítil ohrožen, tak jsem začal vyvíjet vlastní bitcoinmaty," vysvětluje Stránský motivace pro vlastní výrobu.

Dnes WBTCB kompletuje bitcoinmaty ve Zbraslavi u Prahy. "V současné době máme ve výrobě okolo 50 přístrojů," říká Stránský. V provozu jich společnost podle svého webu má již 12 v Česku a 2 na Slovensku. Po vyrobení dalších desítek se nový výrobce bitcoinmatů ocitne po boku největších světových výrobců těchto přístrojů. Na rozdíl od ostatních výrobců chce Stránský své výrobky šířit po světě formou komplexní služby na bázi franšízingu.

"Nechci být prodejce přístrojů, celé to zabalíme do franšízy. Už vyjednáváme s partnery, máme poptávku z Pobaltí, Běloruska, Turecka, Maďarska nebo Indonésie. My všechno vyrobíme a dodáme, všude budou stejné služby, přístroj, vizuál i stejná filozofie společnosti. Ale provozovatel bude franšízant," popisuje své představy Stránský.

S bitcoinmaty by chtěl propojit i další nabízené služby, především bitcoin banking. Tato služba umožňuje zákazníkům vedení účtu v digitální a zároveň i běžné státní měně. Dnes je však možné peníze vložit či vybrat pouze bankovním převodem. "Odhaduji, že v průběhu května už budou klienti bitcoin bankingu moci vložit peníze přes bitcoinmat," říká Stránský. 750 milionů korun Nejméně tolik zobchodovaly v loňském roce společnosti v holdingu World BTC business. O rok dříve to bylo 130 milionů. Letos opadnul zájem o bitcoiny na polovinu.

V loňském roce se firma stejně jako jiné z oboru svezla na zvýšeném zájmu o kryptoměny především ke konci roku. "Naše společnosti byly loni výrazně v zisku. Zobchodovali jsme více než tři čtvrtě miliardy korun," uvádí Stránský s tím, že online služby se na obratu firmy podílely ze 70 procent, zbytek připadl na hotovostní operace přes bankomaty nebo trafiky. Po propadu kurzu po novém roce však zájem opadl zhruba o polovinu, dodává.

Firma dnes působí kromě Česka také na Slovensku, v Polsku a Nizozemsku. V současnosti připravuje rozšíření na německý trh, kam by se chtěla dostat do konce roku.

Zakázat, nebo zregulovat

Stránský však neblaze nese absenci právního rámce, který by lépe regulovat obchodování s kryptoměnami. Viceguvernér ČNB v rámci nedávné diskuze zaměřené na tuto problematiku popisoval přístup centrální banky k digitálním měnám takto: "Nepomáhat, nechránit, nevodit za ruku, neškodit."

Podle Stránského je však tento přístup alibistický. "Z mého pohledu je to absolutní nesmysl. Je to chytrá strategie, jak to nepřímo zničit. Nám by pomohlo, kdybychom dostali jasná pravidla. Buď ať se to zakáže, nebo ať se jasně řekne, můžete to dělat za těchto okolností," říká.

V minulosti se největší české kryptosměnárny potýkaly se zavíráním bankovních účtů ze strany bank. Většina finančních institucí HN potvrdila, že jsou v tomto ohledu stále ostražité a v případě obchodování s kryptoměnami burzám či směnárnám zpravidla účty nezakládají. Často ze strany bank dochází také k blokování plateb za nákup kryptoměny například právě skrze směnárny.

Dnes WBTCB obchoduje převážně s bitcoinem. Podle Stránského však umí vyhovět na klientském centru v Praze také požadavkům další alternativní digitální měny s výjimkou těch plně anonymních, jako je například monero. "Já to nedělám, abych někomu pomohl něco zpronevěřit. Vidím v tom alternativu pro investování," podotýká Stránský, který pochybuje o roli kryptoměn jako běžného platidla.

"Těžko se dá konkurovat v rychlosti a relativně i v jednoduchosti platebním kartám. Spíš se to překlápí do digitální hodnoty, digitálního zlata," říká Stránský. Podle něj by širšímu přijetí kryptoměn jako platidla přispělo, pokud by byly pevně stanovené poplatky za převody digitálních peněz. Ty se většinou odvíjejí od počtu osob, které chtějí ve stejnou chvíli provést transakci."Nevěřím tomu, že se z toho může stát platební metoda, když poplatek je plovoucí a vy soutěžíte v ceně za transakci," vysvětluje.

Související