Investoři by i v dalším průběhu roku měli počítat s vyšší kolísavostí cen akcií i dalších aktiv na světových finančních trzích. Podle Sergia Bertonciniho, analytika firmy Amundi, která spravuje majetek v objemu 1,4 bilionu eur, a je tak největší evropskou investiční společností, budou trhy ovlivňovat obavy z růstu inflace a úrokových sazeb a také nejistota spojená s případným nástupem protekcionismu kvůli možné eskalací obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Čínou, případně dalšími zeměmi.

"Pokud se situace vyhrotí, může to mít vliv na kroky centrálních bank. Další vývoj bude hodně záležet na tom, jak se situace vyvine," uvedl Bertoncini v rozhovoru pro HN. I přes zmíněné nejistoty však Amundi podle Bertonciniho dál sází na růst cen akcií, a to jak v Evropě, tak ve Spojených státech. V případě dluhopisů věří bondům vydávaným korporacemi a dluhopisům z takzvaných emerging markets (rozvíjejích se trhů).

Sergio Bertoncini Vystudoval ekonomii na univerzitě v Parmě a je členem ISMA (International Security Management Association). Má 27 let zkušeností v oblasti ekonomického a finančního výzkumu. V Amundi působí od jejího založení v roce 2010 jako stratég pro dluhopisové trhy. Dříve působil například také jako analytik, stratég či ekonom ve společnosti Nextra Investment Management a v Banca Commerciale Italiana.

Tento rok jsme svědky většího kolísání na finančních trzích, zejména akciových. Co je důvodem a jak se to odrazilo na jiných trzích, například dluhopisových?

Na dluhopisových a měnových trzích se volatilita moc neprojevila. Týkalo se to hlavně akciového trhu. První výkyv na začátku února po vydařeném lednu byl hlavně kvůli obavám z inflace a růstu úrokových sazeb. Druhý výkyv, který přišel v březnu, byl kvůli nejistotě ohledně mezinárodních obchodních vztahů a obavám z možné eskalace této záležitosti mezi USA a Čínou.

Hlavní důvod podle nás ale byl, že tento rok je přechodovým rokem. Centrální banky postupně omezují výjimečná opatření v rámci měnové politiky, která prováděly po předchozí roky. To bude mít dopady na dluhopisové trhy. Sazby a výnosy dluhopisů pravděpodobně půjdou nahoru. A inflace ukazuje rizika spíš směrem nahoru. Kvůli těmto faktorům bude volatilita na trzích přetrvávat. Investoři jsou kvůli nejistotám okolo inflace a sazeb nervóznější.

V posledních měsících, zdá se, došlo ke zpomalení ekonomického růstu v eurozóně. Změnila se story ohledně globálního synchronizovaného růstu?

Story se nezměnila. Růst světové ekonomiky je dál synchronizovaný. Všechny důležité země ve vyspělých i rozvíjejících se regionech zažívají hospodářský růst, takže nevidíme žádná velká rizika pro tento vývoj.

Je ale pravdou, že v posledních měsících jsme zažili v Evropě některá negativní překvapení ohledně ekonomických dat. Poprvé po mnoha měsících a čtvrtletích pozitivních překvapení vyšla data pod očekáváním ekonomů. Ale není to nic, co by nás znepokojovalo. Myslím, že je přirozené, že po tak dlouhém období, kdy přicházely samé dobré zprávy, se objevily i nějaké negativní. Minulý rok jsme zahájili s očekáváním, že ekonomika eurozóny vzroste o 1,1 procenta, a výsledek byl víc než dvojnásobný.

Podle našeho názoru americká ekonomika zrychluje a světový hospodářský růst je nadále synchronizovaný. Je pravda, že v Evropě jsme trochu ztratili momentum, ale není to nic hrozného.

Jaké mohou být dopady případné obchodní války?

Jak řekl Draghi či další lidé z Evropské centrální banky, může to mít dopad na důvěru podniků v další vývoj. Například v Německu byl ukazatel IFO těmito obavami zasažen. Ale zároveň zatím nesledujeme žádnou eskalaci této záležitosti. Vidíme možná rizika, ale zároveň si myslíme, že dojde k dohodě dotčených zemí. Ale samozřejmě, může to mít své dopady a i trhy tím byly v březnu znepokojeny. Trhy byly volatilnější kvůli tomu, že investoři přehodnotili očekávání dohody ve strach z možné eskalace.

Mohou mít tyto obavy z obchodních válek dopad na rozhodování významných centrálních bank?

Pokud se situace vyhrotí, může to mít vliv na kroky centrálních bank. Další vývoj bude hodně záležet na tom, jak se situace vyvine. My se domníváme, že FED letos zvedne sazby třikrát, a je tu i možnost čtvrtého nárůstu ještě letos. ECB pravděpodobně ukončí svůj program kvantitativního uvolňování (nákupu veřejných a korporátních dluhopisů) do konce roku, ale se zvyšováním sazeb zatím počká až někdy do roku 2019. Draghi sice vyjádřil obavy ohledně možných dopadů této záležitosti, ale nyní je brzy na to říci, na kolik to může ovlivnit rozhodování centrálních bank.

Když to všechno vezmeme dohromady, co byste doporučil investorům? Jak by měli investovat?

Nacházíme se v přechodové fázi s menší podporou od centrálních bank a větší volatilitou. Takže pilířem investorů by měla být větší flexibilita a diverzifikace. Myslíme, že tento rok jsme se dostali do pozdní fáze cyklu růstu cen aktiv. Akciové trhy loni přinesly investorům dvoucifernou návratnost, korporátním dluhopisům se také dařilo. Tento rok je vývoj jiný. Úrokové sazby podle nás porostou, takže hlavně dluhopisová složka portfolia musí být řízena s větší flexibilitou. Zajímavé výnosy nabízejí hlavně korporátní dluhopisy a dluhopisy na rozvíjejících se trzích.

Co se týče akciových trhů, tak ty by zřejmě měly být letos hlavní složkou růstu hodnoty portfolia v porovnání s dluhopisy. Takže nadále více preferujeme akcie.

V případě akciových trhů, které regiony jsou podle vás nadále atraktivní? A případně, které dluhopisové trhy?

U dluhopisů preferujeme emerging markets a například high-yield dluhopisy v Evropě. Zamlouvají se nám i dluhopisy investičního stupně v USA. Myslíme, že ECB stále podporuje tuto třídu aktiv. ECB i nadále měsíc co měsíc nakupuje dluhopisy ve velkých objemech. Stále v Evropě vidíme pozitivní fundamenty.

Emerging markets se nám zamlouvají proto, že nabízejí zajímavou kombinaci výnosu do splatnosti a rizika vyplývajícího z durace.

U akcií jsme více dávali přednost akciím v Evropě a v rozvíjejících se zemích a byli jsme opatrní ohledně akcií ve Spojených státech. Nedáváme ale vyloženě přednost žádnému z regionů. Očekáváme růst zisků ve všech vyspělých ekonomikách, zejména v USA kvůli daňové reformě. Proto jsme svůj postoj vůči USA v poslední době trochu změnili.

Ohodnocení akcií v Evropě je podle nás atraktivnější. Akcie v USA jsou růstovější.

Když se podíváme na hlavní evropské akciové indexy, tak nerostly v minulém období tak jako třeba americké indexy. Co je důvodem?

Myslím, že hlavním důvodem je váha technologického sektoru v S&P 500. Je to okolo 30 procent v porovnání s pouhými pěti procenty v Evropě. V hlavních evropských indexech mají důležitou váhu finanční instituce, tedy banky a pojišťovny. Takže to je jeden z důvodů.

V poslední době se ale relativní výkonnost Evropy vůči USA zlepšila. Evropský akciový trh je v současnosti odolnější, protože případná obchodní válka by asi víc zasáhla USA.

Letos je to již deset let od začátku finanční krize. Odkud podle vás může přijít případná příští krize? A může se opakovat to, co jsme zažili před deseti lety?

V krátkodobém výhledu nepovažujeme něco takového za pravděpodobné, protože nevidíme podmínky pro takovou událost. Ekonomický vývoj je dobrý, finanční systém je na tom dobře, a to jak v USA, tak v Evropě. A hodně se snížila politická rizika. Navíc politika centrálních bank je nadále akomodativní a finanční podmínky jsou dál uvolněné. Takže nic nenasvědčuje možnému příchodu krize.

Jsou zde dvě rizika, která vidíme. Jednak inflace, pokud by se rychle zvýšila, což by FED přinutilo rychleji zvyšovat sazby. A dalším rizikem mohou být chyby v měnové politice. Ale obě tato rizika vidíme jako velmi nízká. Takže je těžké říci, odkud by další krize mohla přijít.

