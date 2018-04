Antimonopolní úřad vylučuje, že by při posuzování regulérnosti soutěže na správce elektronického mýtného systému mohlo z jeho strany dojít k manipulaci s důkazním materiálem. Ohrazuje se tak proti argumentaci ministerstva dopravy, na níž upozornily HN.



"Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) považuje za nutné se striktně ohradit proti ve čtvrtek zveřejněným informacím, že v průběhu správního řízení týkajícího se přezkumu postupu ministerstva dopravy v zadávacím řízení na správce mýtného systému nakládal nedbale s některými částmi dokumentace o zadávacím řízení," píše se ve stanovisku ÚOHS.

Jak HN uvedly, spor kolem mýtné soutěže, vyvolaný společností Kapsch, se točí kolem flash disků, na kterých zájemci o zakázku obdrželi zadávací dokumentaci. Některé byly nepatrně upraveny tak, že v nich byla dodatečně začerněna osobní data. Spor pak přerostl do debaty, zda je vůbec možné předávat dokumenty na přepisovatelných médiích.

Ministerstvo dopravy vedené Danem Ťokem mělo ve svém stanovisku, ve středu odeslaném na ÚOHS, naznačit možnost manipulace s disky, které si úřad pro správní řízení od něj už loni vyžádal. Údajně neexistuje žádná evidence o tom, jak s nimi bylo nakládáno. I proto je ministerstvo připraveno podat žalobu, případně iniciovat trestní řízení, pokud bude kvůli diskům miliardový tendr "shozen".

Všechno pe člivě hlídáme

"Veškerý spisový materiál, stejně jako zadavatelem poskytnutá dokumentace o zadávacím řízení, je u každého správního řízení vedeného úřadem pod přísným dohledem oprávněných úředních osob, je uchováván v uzamčených kancelářích, zajištěných skříních a případně i v trezorech. Prostory úřadu jsou nadto monitorovány kamerovým systémem a střeženy ostrahou. Není tedy možné, aby se spisovým materiálem kdokoliv manipuloval," reagoval také ÚOHS.

Zveřejněné informace zpochybňující postup úřadu jsou prý jen snahou o to, aby rozhodnutí ÚOHS ve věci mýtného systému "bylo již dopředu znevěrohodněno, aby byl vytvořen tlak na nezávislé rozhodování".

Rozhodnutí úřadu vedeného Petrem Rafajem se očekává každým dnem. Většina informací směřuje k tomu, že ÚOHS se přikloní na stranu navrhovatele, firmy Kapsch, a soutěž označí za nezákonnou. Znamenalo by to, že by celý proces výběru nového správce mýtného systému musel začít znovu. Přitom za vítěze tendru byla nedávno už vyhlášena firma CzechToll miliardáře Petra Kellnera, která za desetileté služby žádá od státu 10,75 miliardy korun.

Nic rozhodnuto není, ale...

ÚOHS odmítá, že by o zrušení zakázky už bylo rozhodnuto, ale naznačuje, že je pro něj klíčové, aby všichni účastníci zadávacího řízení měli stejné podmínky. "Úřad svým prohlášením nijak nepředjímá výsledek správního řízení ve věci mýtného systému, pouze deklaruje, že ve věci rozhodne nezávisle a dle platných právních předpisů. Jakékoliv námitky proti postupu ÚOHS mohou účastníci řízení uplatnit v rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí a následně případně u správních soudů," uvedl ve čtvrtek také antimonopolní úřad.

ÚOHS podotýká, že při zadávání veřejných zakázek "není veřejným zájmem pouze výhodnost vysoutěžené nabídky, ale existuje také podobně silný veřejný zájem na tom, aby se všemi uchazeči o zakázku bylo zacházeno rovným způsobem a nediskriminačně a aby zadavatel postupoval transparentně".

Související Dnes Soutěž o výběr mýta míří ke krachu. Ministerstvo dopravy se dostalo do tvrdého střetu s antimonopolním úřadem Dnes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže každým dnem rozhodne, zda může ministerstvo dopravy dokončit soutěž na nového provozovatele mýtného systému...

Související