Ruska Natalie Orlovová pracuje v továrně na výrobu vesmírných raket z období studené války, měsíčně si zde přijde na zhruba 400 dolarů. Ve volných chvílích se ovšem věnuje svému druhému výdělku, a to obchodování s ropou na burze skrze obchodní aplikaci.

V poslední době se Rusce daří, jelikož cena ropy postupně roste, což je zapříčiněno i novými americkými sankcemi vůči Rusku. Stejně jako desítky tisíc dalších tvrdí, že obchodování na burze je jednou z mála cest, jak se vymanit z ekonomického šera, momentálně z vydělaných peněz se jí daří šetřit na byty pro své dva vnuky.

"Finanční trhy jsou jedním z mála míst, kde si můžete skutečně změnit svůj život a vymanit se z chudoby. Od včerejšího večera jsem vydělala 1,5 milionu rublů (půl milionu korun - pozn. red.)," řekla Orlovová pro server Bloomberg.

Orlovová si vede více než dobře. Většina Rusů, kteří mají problémy zaplatit základní účty, musí pracovat roky, aby si vydělali podobnou částku. Stále více lidí si tak musí brát další zaměstnání a řada z nich nachází šanci v obchodování na burze, ale i v nových odvětvích jako je práce pro Uber nebo těžba bitcoinů.

Ve skutečnosti čtyři z deseti rodin v Rusku mají problém s nedostatkem peněz na jídlo a oblečení, vyplývá to z průzkumu prestižní Higher School of Economics v Rusku.

Rusko se navíc potýká s řadou nových ekonomických problémů. USA uvalily sankce na majitele společnosti Rusal, což je jeden z gigantů v hliníkovém průmyslu. Akcie ruské společnosti následně oslabily o téměř 42 procent. To zapříčinilo výrazný propad ruské měny a nyní tak hrozí, že v Rusku vzroste inflace.

"Lidé stále bojují. V reálném vyjádření nejsou mzdy dokonce ani blízké úrovni před krizí. Mnoho z nich tak má oficiální práci na plný úvazek a zároveň se zabývá podnikatelskými aktivitami, které nemusí být nutně hlášeny nebo regulovány," řekl Lilit Gevorgyan, jeden z hlavních ekonomů v IHS Markit v Londýně.

Navzdory divokým výkyvům a poklesům narůstá počet lidí, kteří se věnují obchodování na burze. Mnoho z nich je už unaveno ze snahy žít z oficiálních mezd a sledovat, jak se bankovní úspory v reálném vyjádření zmenšují. Moskevská burza v loňském roce otevřela 250 tisíc obchodních účtů pro jednotlivce.

V mnoha ohledech se jedná o skvělé načasování vzhledem k volatilitě plynoucí z neurčité zahraniční politiky Vladimira Putina a jeho prohlubujícího sporu s americkým protějškem Donaldem Trumpem. První obchodní den poté, co Spojené státy aktualizovaly svou černou listinu ruských oligarchů, zaznamenala burza v Moskvě 4 tisíce nových klientů, což je čtyřikrát více než je obvyklé.

Moskevská burza dokonce nabízí tréninkové kurzy pro obchodníky, aby zabránila velkým ztrátám amatérů, přestože jejich počet stále není dostatečně velký, aby opravdu ovlivnil kolísání cen.

Přesto je šance na ztrátu peněz vysoká. Stejně jako většina investorů, také Alexander Semenyakov, moskevský počítačový programátor, který obchoduje s ruskými akciemi ve volném čase, ztratil polovinu svých peněz, které vydělal minulý rok, když index akcií klesl o 8,3 procenta.

"Naštěstí neinvestuji všechny své úspory, v současné době je trh velmi tvrdý. Mnoho lidí ztratí své peníze," řekl Semenyakov pro Bloomberg.

Orlovová si zvykla na to, že se nemusí vždy jen dařit. Poprvé prodala své kuchyňské nádobí a investovala všechny své peníze do trhů. To se jí na chvíli vyplatilo, dokud nepřišla světová finanční krize a Orlovová neztratila všechny své úspory. To samé se opakovalo i během ruské krize v roce 2014, během těchto chvil musela vyjít pouze ze svého platu dokud se znovu nepostavila na nohy a nezačala znovu obchodovat na burze.

Orlovová tvrdí, že investování je jediným způsobem, jak podpořit její dceru i vnuky. Důchody jsou v Rusku totiž na velmi nízké úrovni. V posledním čtvrtletí roku 2017 vydělala na burze 4,5 milionu rublů (zhruba 1,5 milionu korun). "Potřebuji něco nechat dětem, protože nevím, jak na tom budou beze mě," dodává Orlovová pro Bloomberg.

