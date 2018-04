Německá vláda nepočítá s tím, že se podaří prodloužit pro Evropskou unii výjimku týkající se amerických cel na ocel a hliník. Od 1. května budou podle zdrojů ze spolkové vlády tato cla pravděpodobně platit i pro země osmadvacítky.

Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že Spojené státy byly řadu let vystaveny nespravedlivým obchodním praktikám, a proto v březnu oznámil uvalení cel na dovoz oceli ve výši 25 procent a na hliník ve výši deseti procent. Zemím Evropské unie na rozdíl například od Číny Trump do začátku května udělil výjimku.

Nyní se ale zdá, že výjimka nebude prodloužena, a to navzdory snahám francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či německé kancléřky Angely Merkelové přesvědčit Trumpa o opaku. Macron s americkým prezidentem jednal v uplynulých dnech při státní návštěvě Washingtonu, Merkelová za Trumpem zamíří v pátek.

Evropská unie se kvůli americkým clům již obrátila na Světovou obchodní organizaci (WTO). Před udělením první výjimky zvažovala EU protiopatření v podobě zavedení odvetných cel na celou řadu vybraných amerických výrobků, například na motocykly Harley-Davidson, bourbon z Kentucky nebo džíny.

Státní tajemník pro EU Aleš Chmelař pro HN dodal, že Česko plně podporuje názor Bruselu, podle něhož by případná evropská odveta byla plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.

Unie odpoví stejnou mincí

Evropská komise už před několika týdny oznámila, že na případná americká cla odpoví "rychle a rázně", a to uvalením pětadvacetiprocentního cla na vybrané zboží dovážené z USA. Odvetná cla by se měla týkat dovozu v hodnotě zhruba tří miliard eur. Na seznamu jsou produkty, které jsou důležité pro volební obvody podporovatelů prezidenta Trumpa. Například motocykly Harley-Davidson, jejichž výrobce sídlí ve státě Wisconsin − odtud pochází republikánský předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Plánuje se také zavedení cla na americkou whisky, jež se vyrábí hlavně v Tennessee a v Kentucky, což je domovský stát šéfa republikánské většiny v Senátu Mitche McConnella.

Donald Trump, jak se zdá, je odhodlán obchodní válku spustit a tvrdí, že bude snadné v ní zvítězit. "Zvedne-li Evropská unie bariéry vůči americkým firmám, pak jednoduše zvedneme cla na jejich auta, jež bez jakýchkoliv překážek zaplavují náš trh," tweetoval tehdy v reakci Trump.

Ušetřeno by nebylo ani Česko

Takový zásah do volného obchodu už by pocítily i Česko a Slovensko, země, které vyrábějí v přepočtu na tisíc obyvatel nejvíce aut na světě. "Pro automobilky na Slovensku jsou USA čtvrtým nejdůležitějším trhem. Omezení exportu by negativně pocítili i čeští dodavatelé automobilových dílů," říká Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank pro Česko a Slovensko.

Spojené státy jsou pro zdejší firmy důležitým obchodním partnerem. "Nikoliv kvůli objemu vývozu, ale kvůli tomu, že na náročný americký trh vyvážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Do USA přitom naše firmy vyvážejí přibližně stejně jako do Ruska, ale méně než třeba do Belgie nebo Španělska," říká mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Zavedou-li USA cla na dovoz oceli a hliníku, přinese to vyšší náklady především americkým stavebním firmám, které spotřebovávají zhruba dvě pětiny oceli. Náklady na výrobu osobního auta stoupnou v průměru o 300 dolarů.

