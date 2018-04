Korejský manažer Eungyoung Lee se v byznysu výroby pneumatik pohybuje už čtyřicet let. Po 25 letech ve výzkumu a vývoji má manažer, který miluje golf na starosti projekt stavby první evropské továrny Nexen Tire v Žatci a rozjezd její výroby do roku 2020. Továrna spustí výrobu už v září. "V plánu máme, že v roce 2018 vyrobíme 180 tisíc pneumatik. Příští rok to už bude téměř 3,5 milionu," řekl HN Eungyoung Lee, který už pro Nexen dělal podobný projekt v Koreji a v minulosti pro další jihokorejský koncern Hankook v Maďarsku.

V jaké fázi je teď stavba továrny v Žatci? Zvládne Nexen spustit výrobu pneumatik letos na podzim?

V tuhle chvíli pracuje na stavbě továrny tisíc lidí, žádné větší problémy nemáme a jedeme podle plánu. Hotová už je polovina továrny. Pořád platí, že první pneumatiky začneme vyrábět začátkem září. Máme už i připravené stroje, které lidé z Nexenu montují v hale.

Kdo pro vás továrnu staví?

Samsung Engineering, z českých firem se na tom dělá třeba Metrostav, či VCES. Na ně jsou pak navázané další české firmy.

Kolik pneumatik letos Nexen vyrobí? Jak bude náběh výroby v Žatci probíhat?

Spuštění výroby v září neznamená, že okamžitě najedeme na sériovou výrobu. Půjde o testovací provoz. I první pneumatiky, které vyrobíme budou vzorky. V plánu máme, že v roce 2018 zatím vyrobíme 180 tisíc pneumatik. Příští rok to už bude téměř 3,5 milionu. Už máme dohodnuté dodávky do Škody, Hyundai či Volkswagenu, máme vybrané rozměry pneumatik, i to, které se budou vyrábět jako letní nebo zimní.

V roce 2019 už tedy pojede továrna naplno?

Koncem roku 2019 očekáváme počet 3,5 milionu, ale plná kapacita továrny může být až téměř 11 miliónů pneumatik ročně. Pro dosažení této produkce bychom ale potom ještě museli dál investovat do výrobních technologií.

Jaký čekáte v Nexenu za českou továrnu obrat?

Při plné produkční kapacitě 11 milionů pneumatik ročně očekáváme obrat kolem 500 milionů eur.

Pro korejské firmy je typické, že jsou jejich odběrateli další korejské firmy. Budete dodávat hlavně pro Hyundai, která má v Nošovicích svoji továrnu?

Pro Hyundai ale i Škoda Auto nebudeme dodávat dříve než v roce 2020. Oni nejdříve musí naše pneumatiky otestovat a to nějaký čas potrvá. My jim příští rok dodáme vzorky, stejně jako Volkswagenu.

Jaká je důležitost německého trhu pro žateckou továrnu?

Německo je aktuálně pro Nexen Tire největším trhem. Už teď dodáváme do Německa téměř 40 procent produkce určené pro pneuservisy a retailové prodejce pneumatik v Evropě. Předpokládáme, že tento trend se udrží i nadále.

Když se Nexen o investici rozhodoval nebyla ještě dokončená dálnice D7 směrem na Německo. Tehdy to nevadilo. Jak velká logistická komplikace je to pro Nexen teď?

Naše pneumatiky půjdou hodně na export a dokončení D7 by naší logistice hodně pomohlo. Je pravda, že když jsme se v roce 2014 o investici v Žatci rozhodovali, tak byla dálnice jedním z důležitých bodů a čekali jsme, že až spustíme výrobu, tak bude hotová. Chápeme, že má vláda své priority. Z pozice Nexen Tire bych nerad mluvil o zklamání, ale přejeme si, aby dálnice byla dokončena co nejrychleji.

Jak velkou roli ale hrála při rozhodování pro Nexen investiční pobídka?

Při rozhodování o tak velké investici je samozřejmě systém investičních pobídek jedním ze zásadních faktorů, který může rozhodnout o finální lokalitě. Nexen Tire bude v rámci tohoto projektu investovat přes 22 miliard korun. Je tedy nasnadě, že výše pobídky byla a je pro náš projekt velice důležitá.

Kolik vlastně dostanete od českého státu na pobídkách dostanete? A jak to bude rozdělené?

Jakožto strategický investor můžeme využít pobídky ve formě daňové úlevy, přímé finanční podpory na nákup nemovitého majetku, slevy na pozemek a příspěvek na nově vytvořené pracovní místo. V rámci zákona o investičních pobídkách je našemu projektu přislíbena podpora v celkové výši 3,5 miliard.

Bude mít Nexen nějaké české subdodavatele? O jaké subdodávky by mohlo jít?

Snažíme se využívat české dodavatele. Jako příklad mohu uvést společnost Synthos z Kralup nad Vltavou, která nám bude dodávat kaučuk, a tradiční českou firmu Buzuluk, která nám bude dodávat některé strojní vybavení.

Není tajemstvím, že Nexen potřebuje najmout hodně lidí. Kolik přesně?

Při plné výrobě zaměstnáme v továrně v Žatci příští rok kolem tisíce lidí. Pokud bude výroba ještě větší, tak to bude mezi 1300 až 1500 zaměstnanci. Zatím jsme nabrali 219 lidí, do června jich potřebujeme mít 400. A pak budeme postupně nabírat další pracovníky. Máme už manažery a vedoucí operátorů a směn, kteří byli postupně na školení v Koreji, oni sami pak nabírají další lidi.

Koho teď nejvíce potřebujete?

Hlavně dva typy zaměstnanců, každý je úplně odlišný. Potřebujeme lidi na administrativu v kancelářích. A potom techniky do výroby. Je pravda, že sehnat lidi není úplně jednoduché. Chceme být na pracovním trhu konkurenceschopní a nabídneme lidem i firemní benefity nebo příspěvek na dopravu. Podle mě může mít svůj význam také to, že výroba pneumatik v Nexenu není typická práce na pásu.

Co to znamená?

Není to špinavá práce. Tu budou dělat hlavně roboti. V Žatci půjde o chytrou továrnu, kde bude výroba docela dost robotizovaná a automatizovaná. Bude to vůbec nejmodernější závod Nexenu. Zaměstnanci, kteří tam začnou pracovat budou operátoři v tom pravém slova smyslu - budou dohlížet na stroje, případně vstupovat do výrobního procesu a upravovat ho. Nebál bych se to nazvat výroba v duchu průmyslu 4.0.

Součástí investice Nexenu má být i vývojové centrum. Kdy se rozběhne a co bude dělat?

Máme pro výzkum zatím vybráno 30 lidí, do konce roku jejich počet zvýšíme na padesát. Pak už bude záviset na výrobě. Potřebujeme mít výzkumné centrum v Evropě, protože se tady podmínky pro pneumatiky liší. Zatím vše probíhá v centrále v Koreji. V Žatci se ale později budou testovat všechny pneumatiky, které budeme vyrábět pro evropský trh. Budou se tu i navrhovat pneumatiky jak pro lokální, tak světové trhy.

Loni se objevily zprávy, že zájem stavbu továrny na pneumatiky má v Česku i čínská firma Linglong. Je to pro vás významná konkurence?

Nexen už několik let po robě roste, a to jak počtem vyrobených pneumatik, tak technologicky. Myslím, že už jsme si získali respekt velkých firem, ať už je to Bridgestone, Continental, Michelin nebo Hankook a Yokohama. Před sedmi lety si nikdo neuměl představit, že budeme dodávat pneumatiky přímo do výroby Volkswagenu nebo pro Porsche. Teď nám v prodejích patří 18. místo na světě, což náš řadí do třetí třídy dodavatelů. Technologicky ale patříme do druhé třídy. Stavba továrny v Česku se děje i kvůli tomu, že chceme více proniknout do Evropy.

Linglong tedy za konkurenci nepovažujete, protože je úplně jiná liga?

Dá se to tak říci.

