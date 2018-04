Michal Říha stál u rozjezdu výroby známých ovocných bonbónů Skittles v továrně Mars Wrigley Confectionery v Poříčí nad Sázavou. Pro americký koncern Mars, celosvětového výrobce cukrovinek, čokoládových pochoutek, žvýkaček, hotových jídel i krmiv pro zvířata, pak posledních osm let pracoval i ve Spojených státech a v Anglii. Naposledy jako ředitel továrny v King´s Lynn, která je producentem známých potravinářských značek Uncle Ben´s nebo Dolmio. Teď řídí poříčskou továrnu, která má podle něj našlápnuto stát se centrem pro výrobu ovocných bonbónů pro celý koncern Mars.

Jak často si dopřáváte cukrovinky?

Každý pracovní den. Ten pro mě začíná právě ochutnáváním bonbónů, které jsme u nás vyrobili. Scházím se s dalšími spolupracovníky na panel kvality a hodnotíme hlavně jejich vzhled, chuť a obaly. Nemůžeme moc kontrolovat texturu bonbónů, protože jsou ještě tvrdé a potřebují zhruba týden až deset dnů uzrát než jsou připravené pro zákazníky. Během dne ochutnávám i přímo ve výrobě, takže večer už na sladkosti nemám pomyšlení. Ochutnávání vlastních výrobků je povinná součást práce každého ředitele našich továren. Vyjma samozřejmě produktů pro zvířata. Když jsem vedl továrnu v Anglii, která je zaměřená na rýži, snídal jsem rýži.

Které sladkosti vám nejvíc chutnají?

Popravdě jsem spíš na čokoládu. Z toho, co vyrábíme v Poříčí, mi teď nejvíc chutnají bonbóny plněné ovocnou šťávou Starburst. Mou srdeční záležitostí jsou ale Skittles. Před skoro dvaceti lety jsem do naší továrny nastoupil jako vedoucí směny a dostal jsem na starost rozjezd první linky, na které se vyráběly. Pak jsem díky tomu profesně rostl. Původně jsme totiž vyráběli jen 3 tisíce tun bonbonů Skittles ročně a hlavně jsme doplňovali malou část produkce naší továrny v Anglii, která je nestíhala vyrábět. Postupem času se česká továrna rozšířila tak, že převzala celou jejich výrobu z Anglie.

Jak mají Češi rádi bonbóny, které vyrábíte?

Těžko se mi to posuzuje. V České republice zůstávají jen zhruba dvě procenta naší celkové výroby a v tuto chvíli je to pro nás poměrně okrajový, i když rostoucí trh. Tím hlavním jsou britské ostrovy, kam míří zhruba 40 procent naší produkce, a zbývající část jde hlavně do Německa, Španělska a Francie. Je to proto, že jde o tradiční anglické značky bonbónů, na kterých Britové vyrostli, a zároveň se prosadily v západní Evropě. Povědomí o značkách, které vyrábíme, je tam nesrovnatelně větší než v České republice. Kdybychom to chtěli změnit, museli bychom do toho hodně investovat. A to v tuto chvíli není úplně na seznamu nejvyšších priorit koncernu.

Jaké je postavení české továrny v rámci koncernu Mars co do velikosti a sortimentu?

Patříme mezi středně velké továrny, ale tím jak neustále rosteme - za posledních deset let jsme zdvojnásobili výrobu, se postupně posouváme spíše k těm větším. V kategorii ovocných bonbónů jsme už jednoznačně strategickou továrnou koncernu. Bonbóny Skkitles, Starburst a dalších šest našich základních značek už koupíte skoro všude v Evropě. Jsme jejich exkluzivním výrobcem pro všechny členské země Evropské unie. Podobně jsme také jediným dodavatelem ovocných bonbónů koncernu Mars pro Střední východ a severní Afriku. Zároveň letos začínáme s prvními dodávkami pro Brazílii a příští rok bychom měli pomáhat i s růstem prodeje ve Spojených státech, kde je kapacita naší továrny už plně vytížená, zatímco tady v Poříčí díky spuštění nové linky významně naroste. A specifické je postavení české továrny i v tom, že tu máme i výzkum a vývoj ovocných cukrovinek a podílíme se na inovacích koncernu. Ať už na nových chutích a složení bonbónů, nebo na zkoušení výrobních linek, které využívají sesterské továrny v USA či Asii. Pravdou je, že s některými chuťovými inovacemi neuspějeme. Češi obecně mají radši tradiční příchutě jako je pomeranč, citron nebo směs lesního ovoce, zatímco Angličané třeba limetky a exotické ovoce a ve Spojených státech si zase potrpí na mnohem sladší chutě než jsme my zvyklí.

Proč koncern Mars v Česku vyrábí jen bonbóny a ne další potravinářské značky?

Nejsem schopen říct, proč to rozhodnutí zaměřit se u nás na ovocné cukrovinky padlo, ale traduje se, proč naše továrna stojí právě v Poříčí nad Sázavou. První ředitelkou byla Valerie Marsová, členka zakladatelské rodiny koncernu, a traduje se, že koncern tu koupil před dvaceti lety 22 hektarů, na kterých začal postupně budovat globální továrnu na ovocné cukrovinky. Asi se nikdy nestaneme dodavatelem pro celý svět, to není ani naše ambice, ale pro Evropu se už skoro naplnila.

Plánujete výrobu v Poříčí nad Sázavou rozšířit o nové značky, které máte v rámci koncernu?

V tuto chvíli takovou ambici nemáme. Tou největší ambicí je vytvořit z bonbónů Skittles v rámci korporace další značku, která bude přesahovat tržby 1 miliardy dolarů. Takových je nyní v celém koncernu jen deset a my v tom záměru hrajeme důležitou roli. Už nyní se na současných tržbách z těchto bonbonů podílíme třiceti až čtyřiceti procenty a padesátiprocentní podíl v budoucnu není nic nereálného. Naše továrna je už teď druhá největší pokud jde o výrobu ovocných bonbónů hned po americké továrně Mars ve městě Waco. Chtěli bychom posílit ještě na některých západoevropských trzích, rozjet dodávky do Brazílie a dívám se teď i na to, jak bychom mohli víc proniknout do Ruska. Prozatím jde je o jednorázové akce typu speciálních balení pro mistrovství světa ve fotbalu, pro které připravujeme sáčky Skittles, obsahující bonbóny v barvách jednotlivých národních týmů. Větší byznys v Rusku naráží na sankce EU. Zároveň budeme přicházet s inovacemi ovocných receptur osmi základních tradičních značek, které vyrábíme. V tuto chvíli kvůli tomu rozjíždíme výrobu úplně nového konceptu, který pro nás zatím bude na naší technologii vyrábět jiná tuzemská firma.

Z jakého důvodu?

Ten nový výrobek bychom chtěli uvést ve Velké Británii a v západní Evropě na konci letošního roku a nestihli bychom ho vyrábět, protože naše kapacity budou vázané na dokončování nové haly a výrobní linky pro Skittles. Pokud to bude úspěšný, jak předpokládáme, nejpozději do tří let ho začneme vyrábět sami a dál rozvíjet.

Jak přehodnocuje koncern pohled na cukrovinky v souvislosti se stále silnějším zájmem lidí o zdravou výživu?

To je něco, čeho jsme si dobře vědomi. Nejvíc je to vidět asi na dvou věcech. Jednak se snažíme mít přírodní suroviny. Za samozřejmé se dnes u nás bere, že do bonbónů se nemíchají umělá barviva a ochucovadla. U některých bonbónů také nahrazujeme cukr umělým sladidlem. A dále stále snižujeme velikost balení. Pro zákazníky, kteří se snaží žít zdravěji, je lepší mít připravené i menší porce a nesvádět je velkými baleními k nadměrnému konzumování cukrovinek najednou. Před deseti lety náš nejmenší sáček obsahoval 28 gramů cukrovinek, dnes je to 10 gramů.

Ta tendence zmenšovat balení potravin je patrná, ale ceny někdy zůstávají stejné, což zákazníci neradi vidí. Přežijí bonbóny, které nyní vyrábíte, příštích pět, deset let?

Je pravda, že i když převážná část našich bonbónů se kupuje spíš impulsivně, lidé je často přihazují k nákupu až u pokladny, v každé zemi existuje určitá mezní cena, nad kterou se prodej cukrovinek propadne. Ve Velké Británii je ten bod citlivosti 1 libra. A pokud jde o budoucnost našich ovocných bonbónů, myslím, že objem výroby bude velmi podobný jako nyní a zachovají si svou současnou chuť. Jen budou mít asi méně kalorií.

Koho vnímáte jako největšího konkurenta na českém trhu?

Tradičně je to Nestlé a bonbóny Haribo. Je to stejné jako na našich klíčových trzích v Anglii a Španělsku.

Velký tématem je dvojí kvalita potravin, jak je to s vašimi výrobky?

Pro mě je to úplně cizí téma. V koncernu Mars máme stejné receptury pro všechny země. K mírným odchylkám, které jsou řízeny lokální legislativou, může dojít, ale jednoznačně se držíme zásady, že vstupní suroviny jsou totožné a rozdíly ve složení bonbónů pro český, britský nebo německý trh nenajdete. My se naopak snažíme receptury maximálně harmonizovat. Jediný problém, na který narážíme, je obliba intenzivnějších zážitků ve Spojených státech. Tam se musí naše receptury chuťově a barevně upravovat..

Továrna v Česku vyváží skoro polovinu do Velké Británie. Jaký dopad bude mít na ni brexit?

To nejsme v tuto chvíli schopni říct. Nevíme, jaké podmínky budou dojednané mezi Velkou Británii a EU. Samozřejmě se obáváme zvýšení nákladů z titulu nastolení cla a hranice s Unií. A je tu i riziko z dalšího oslabování kurzu britské libry vůči české koruně. Už propad kurzu britské libry byl po referendu o Brexitu velmi citelný a tím pádem se naše výrobky v Anglii se staly dražší.

Říká se, že Mars v rámci branže platí dobře. Je to pravda?

Věřím, že ano. Naší ambicí je být jedním z nejlépe platících zaměstnavatelů v regionu. Od roku 2016 narostly mzdy v naší společnosti o více než 30 procent. Když se podíváme na aktuální průměrnou mzdu ve výrobě, včetně příplatků, tak je na dělnických pozicích v průměru na 33 tisících korunách. Ten vývoj mezd v Česku jde podle mě správným směrem. Je nevyhnutelné, aby se cena práce mezi východní a západní Evropou začala vyrovnávat. Překvapivé je pro mě spíš to tempo. Je pro nás velký otazník, jak to bude dál, protože to vytváří velký tlak na náklady. I z toho důvodu budeme pokračovat v automatizaci výroby, abychom byli schopni zvýšit produktivitu.

Jak je na tom s výkonností továrna v Poříčí nad Sázavou ve srovnání s továrnou v Anglii, kterou jsou vedl?

Celkově Česko v takovém porovnání zaostává za Západem, ale je otázka, jak je to férové srovnání, když automatizace výroby tuzemských výrobců není tak vysoká. Naše továrna je v produktivitě plně srovnatelná se sesterskými továrnami v západní Evropě. Právě díky vysoké úrovni automatizace, do které koncern v posledních letech investoval. A co se týče efektivity, tedy schopnosti využít výrobní kapacitu, tak v tom je naše česká továrna nad evropským průměrem a je lepší než továrna v Anglii.

Jak se to podařilo?

Hrálo nám do karet víc faktorů. Jednak je to továrna postavená na zelené louce a má lepší rozvržení výroby. Už když jsme ji budovali, měli jsme plán, co budeme do budoucna vyrábět, a následné kompromisy nebyly nijak významné. Továrna v Anglii byla přes 50 let stará a několikrát změnila skladbu svých produktů. Od konzerv, přes bramborové kaše až k současnému zaměření na rýži. Ve výsledku z ní je slepenec technologií, který má do ideálních podmínek daleko. A další faktor, který ve vyšší efektivitě hraje podstatnou roli, jsou technické schopnosti Čechů obecně a určitě v naší továrně, a to je schopnost se učit a adaptovat na nové věci.

Můžete to ilustrovat na zkušenostech z české továrny?

Převáděli jsme v minulosti z Anglie do Poříčí mimo jiné i část technologie na balení jedné z tradičních značek. Některé ty baličky byly desítky let staré a efektivita výroby v Anglii na nich dosahovala 40 procent. My jsme je během méně než jednoho roku vyladili tak, že to byly schopny zvládat na 70 procent a dneska dokonce na 75 procent. Na strojích se nic výrazně nezměnilo, to co se stalo, byla citlivější údržba a jejich nastavení. To jsou ty technické schopnosti, o kterých jsem mluvil.

Zmínil jste, že počítáte nejméně s třemi, čtyřmi roky na současné pozici, ale dalším změnám v rámci koncernu jste otevřený. Pokud byste si mohl vybrat, pro jakou jinou továrnu byste rád pracoval?

Líbí se mi naše továrny na výrobu jídel pro domácí mazlíčky. Tam si můžete vzít do kanceláře třeba i psa. A já jsem velký milovník psů. Na druhou stranu mě velmi oslovuje i výroba jídel, jakou jsem zažil v Anglii – ty pokrmy jsou bez konzervantů, dají se připravit za 90 vteřin a chutnaly i mým dětem, které na nich vyrůstaly. A samozřejmě by mě lákala i výroba čokolády. Mám ji rád a celá výroba má pro mě stále velké kouzlo a tajemství.

