Od našeho zpravodaje v Pekingu - Německý Volkswagen Číně a jejímu největšímu automobilovému trhu světa věří a jak se zdá, bude se na něj spoléhat stále více. Koneckonců, kde jinde by se mělo rozhodovat o tom, jak si klíčoví výrobci rozdělí globální trh, když ne v nejlidnatější zemi světa. Loni se v ní prodalo skoro 29 milionů nových motorových vozidel, z toho bylo 25,4 milionu osobních aut. Letos se počítá se čtyř až pětiprocentním růstem.

"Čínský trh považujeme za naprosto klíčový, je to náš druhý domov. A jsem rád, že moje první zahraniční cesta krátce po mém jmenování vedla právě do Číny," prohlásil v Pekingu nový šéf Volkswagenu Herbert Diess. Koncern zde před středečním zahájením mezinárodního autosalónu Peking Auto China, který je největší na světě, separátně uspořádal velikou show nazvanou "People's Mobility".

Na ní předvedl několik nových modelů určených pro čínský trh. Mezi značkami Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley se během přehlídky na otočném pódiu objevil také model menšího sportovně užitkového vozu Kamiq od mladoboleslavské Škody. Společnost ho poprvé ukázala už v pondělí během setkání se zástupci médií v areálu české ambasády v Pekingu, kde vzbudil velkou pozornost.

Kamiq se pak oficiálně představil během zahájení Mezinárodní automobilové přehlídky v Pekingu 25. dubna za velkého zájmu odborné veřejnosti.

"Česká Škoda se na čínském trhu velice dobře uchytila a její prodejní vyhlídky jsou velice dobré. O obchodním úspěchu SUV Kamiq nepochybuji," odpověděl na otázku zpravodaje HN Jochem Heizmann, člen představenstva koncernu VW a prezident Volkswagen Group China.

Čínský trh s novými osobními auty podle něj letos vzroste o čtyři až pět procent, v absolutním vyjádření přibližně o milion.

Škoda hledá kapacity v Evropě

Příznivá předpověď nahrává i Škodě Auto, která loni zvýšila prodej v Číně o 2,5 procenta na 325 tisíc vozů. "Do roku 2020 hodláme toto číslo zdvojnásobit na 600 tisíc. Naše plány jsou rozsáhlé. Celosvětové investujeme do elektrifikace a digitalizace dvě miliardy eur a k tomu ještě 15 miliard jüanů, což také odpovídá zhruba dvěma miliardám eur do nových produktů v Číně ve spolupráci se zdejším partnery," řekl v exkluzivním (improvizovaném) rozhovoru HN předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier. Chválí také tým českých expertů v Číně, který má velkou zásluhu na zrodu SUV Kamiq. "Díky němu máme opravdu skvělé auto vysoké kvality a odpovídající nejlepším světovým standardům, které nadchne zákazníky," podotkl Maier.

Automobilka se ale v Číně potýká i s problémy. "Přináší je extrémní dynamika hlavně na trhu sportovně užitkových vozů, kde se prodej během uplynulých tří let zdvojnásobil. Takový růst nezaznamenal žádný ze světových trhů," uvedl šéf Škody Auto. Rychlý pohyb na čínském trhu podle něj klade velmi vysoké nároky na zavádění těch nejnovějších technologií. "To je obrovská výzva pro náš výzkum a vývoj," konstatuje Bernhard Maier.

Cíl Škody – dosáhnout v polovině příštího desetiletí dvoumilionového prodeje považuje za reálný, neboť společnost pro to má potenciál. "Poptávka po našich vozech je velmi vysoká. Nyní už pro splnění cíle vytváříme předpoklady. Na některých evropských trzích teď čekací lhůty u mnoha produktů přesahují osm měsíců, ale situace se začíná normalizovat. V Číně nyní vyrábíme v pěti továrnách, kde jsou na další růst připraveni. V Evropě v těchto dnech diskutujeme, kdy a kde by se mohlo více vyrábět," podotkl Maier.

Expanze celého koncernu

Celý koncern Volkswagen chce v Číně do roku 2022 investovat kolem 15 miliard eur, hlavně do zmíněné elektrifikace a digitalizace i služeb spojených s poskytováním mobility. V polovině příštího desetiletí by chtěl v nejlidnatější zemi prodávat půldruhého milionu aut na elektrický pohon.

V Pekingu firma představila například novou elektrickou značku Sol od své španělské dcery Seat, jejímž partnerem je čínský státní koncern JAC. Tento model s dojezdem 300 kilometrů na jedno nabití cílí na mladé zákazníky ve městech.

Mezinárodní přehlídka Auto China 2018, která začíná ve středu 25. dubna v Pekingu, ukáže i nové limuzíny, na které si Číňané – vedle SUV – také potrpí. Představuje se mimo jiné nová verze vozu Lavida, ze segmentu SUV pak nový Touareg nebo čínská verze vozu T-Roc.

Čína slibuje liberalizaci

Západní experti vítají, že Čína hodlá zrušit dvě desetiletí trvající omezení, podle kterého mohou západní společnosti podnikat v jejím automobilovém průmyslu jenom v součinnosti s lokálními partnery - formou společných podniků. Tato restrikce by měla ve výrobě komerčních vozidel padnout v roce 2020 a ve výrobě osobních aut o dva roky později. To znamená, že zahraniční investoři budou moci držet v čínských automobilkách i nadpoloviční podíl.

Globálním automobilkám to nabídne větší prostor, ale na čínském trhu se současně dále zostří konkurence. Vláda v Pekingu věří, že tento krok Číně pomůže zlepšit obchodní vztahy s vyspělými zeměmi, především se Spojenými státy.

Související