Výkonná ředitelka Lucie Brešová odchází ze společnosti Kiwi.com, kde měla od začátku roku 2016 na starosti budování týmů, procesů, rozvoj firemní strategie a každodenní řízení. "Svůj úkol už jsem naplnila. Firmu beru jako svoje dítě, které jsem roky vodila za ručičku. Teď, když vidím, že se už beze mě obejde, se chci více věnovat svému malému synovi," vysvětlila své rozhodnutí na úterní akci FuckUp Night Prague v holešovickém DOXu. V posledních letech firmu navštěvovala dvakrát až třikrát za týden, řízení se snažila kloubit s péčí o ročního syna Honzíka.

Mladá manažerka stála u zrodu tehdejšího start-upu Skypicker. Společnost založená na vyhledávání letenek podle přání zákazníků se později přejmenovala na Kiwi.com. Brešová ve firmě začínala v roce 2014 jako provozní a finanční ředitelka, byla součástí malého týmu. Tehdy řešila nákup vybavení, nábytku, techniky a dalších nezbytností. Později se věnovala pouze financím.

Za několik let se ze start-upu stala společnost s téměř dvěma tisíci zaměstnanci a skoro 20 miliardami obratu. To byla z velké části zásluha právě Brešové, která přenášela do praxe vize a nápady zakladatele firmy Olivera Dlouhého. Po něm byla druhým nejvýše postaveným člověkem ve firmě, která má kromě brněnské centrály pobočku také v Praze a ve španělské Barceloně. "Když nás začalo být více než sto, pomalu jsem začínala mít problémy znát všechny zaměstnance. Z rodiny se stala obří firma, ale stále se snažíme nebýt klasickou korporací. Pracujeme sice hodně, ale baví nás to a nezapomínáme si práci občas zpříjemnit," uvedla na úterní akci.

Podle Brešové byl raketový růst firmy nezvyklý nejen na tuzemském trhu, ale i v evropském měřítku. Firma se proto o svých krocích musela radit se zahraničními mentory a konzultanty.

Související