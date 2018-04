Firma Apple začne po řadě průtahů splácet Irsku daně, které mu dluží. Jde o 13 miliard eur, tedy o víc než 330 miliard korun. O tom, že výrobce telefonů iPhone v Irsku nezákonně ušetřil na daních, rozhodla už před víc než rokem a půl Evropská komise. Apple ale od té doby dlužnou částku odmítal doplatit.

"Dnešek je mimořádně významným dnem, co se týče řešení tohoto sporu," prohlásil irský ministr financí Paschal Donohoe. Ten s Applem uzavřel dohodu, podle které bude firma peníze posílat na vázaný účet, kde zůstanou, než v celé věci rozhodne soud. K němu se proti rozhodnutí Evropské komise odvolal jak Apple, tak Irsko. Tvrdí, že zvýhodněné daňové dohody, které irský stát s firmou Apple uzavřel, byly v naprostém pořádku.

Apple podle komise v Irsku obcházel své daňové povinnosti. V některých letech využíval sazbu daně, která byla výrazně nižší než jedno procento. Firma tím podle Bruselu získala neoprávněnou výhodu nad konkurencí, která podobné daňové zvýhodnění k dispozici neměla. Komise kromě Applu nařídila doplatit daně například taky firmě Amazon, která uzavřela podobné daňové dohody s Lucemburskem.

Apple začne dlužné peníze splácet příští měsíc a celá částka má na vázaný účet dorazit nejpozději během září. Firma i Irsko pak budou čekat na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, tedy nejvyššího soudu v osmadvacítce. K němu se proti rozhodnutí komise obě strany odvolaly.

Dohoda o vyplacení daní by měla Irsko zbavit žaloby, kterou na něj loni Evropská komise podala kvůli tomu, že dlužnou částku po firmě Apple nevymáhalo. Pokud by soud dal komisi za pravdu, mohl by Dublin odsoudit k vysoké pokutě.

