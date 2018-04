Tuzemské firmy a živnostníci to dobře znají. Naprostá většina z nich vede svůj byznys poctivě, státní správa ale každým rokem přichází s novými a novými výčty kontrol a povinností, které jejich bezúhonnost čím dál důkladněji prověřují. Řada z takových opatření je přitom zcela absurdní a nepotřebná. Proto Hospodářské noviny už dvanáctým rokem vyhlašují veřejnou anketu Absurditu roku, která je součástí soutěží Firma a Živnostník roku a která na nelogická nařízení státu upozorňuje.

Spousta absurdit z předchozích let už ze zákonů zmizela, a to je ambicí i letošního ročníku soutěže, v němž mohou lidé o největší absurditě roku 2018 hlasovat online do 30. dubna.

Letos veřejnost z řady podnikatelů a různých oborových asociací, svazů a cechů nominovala celkem šest absurdních opatření státu. Která to jsou?

Zadržování odpočtů DPH

"Kdo nic neprovedl, nemá se čeho bát," říká známé přísloví. V případě firemních plátců DPH, které navštíví daňová kontrola z Finančního úřadu, to ale vždycky platit nemusí. Důvodem je rozšířená praxe posledních let, kdy finanční správa stovkám firem dlouho zadržuje odpočty na dani z přidané hodnoty, i když se nakonec ukáže, že se podniky proti státní kase nijak neprovinily. Kontrola berním úředníkům obyčejně zabere měsíce až roky. Společnosti, jíž stát po tak dlouhou dobu zadržuje i několik milionů korun, ale taková situace může přivodit i krach.

Účinná a rychlá obrana proti podobným praktikám státu neexistuje. Sami podnikatelé se o svých problémech s finančním úřadem navíc bojí mluvit, aby proti sobě úředníky nepopudili. Finanční správa se hájí tím, že celková částka zadržovaných odpočtů DPH dlouhodobě klesá. Jen předloni ale stát na svých účtech blokoval 4,7 miliardy korun, které zadržel v kontrolovaných podnicích.

Cizinec může v Česku řídit autobus, traktor už ne

Když chce cizinec v Česku řídit autobus, stačí mu, že vlastní příslušné řidičské oprávnění vydané ve své domovské zemi. Pro zahraničního řidiče traktoru ale takové pravidlo neplatí a když chce takový traktorista svou práci vykonávat v tuzemsku, musí si tu řidičák skupiny T udělat znovu. To nejspíš traktoristy z ciziny od jejich původní práce v Česku odrazuje, až nakonec na zdejším trhu práce končí na zcela jiných pozicích. Taková pravidla pak ze všeho nejvíc poškozují zemědělské podniky, kterým v časech nízké nezaměstnanosti chybí lidi.

K omezení pro traktoristy přitom není důvod. Když se stát nebojí svěřit životy pasažérů do rukou řidičů autobusů z Ukrajiny či odjinud z východu, proč by měl klást podmínky traktoristům, jejichž povolání je mnohem méně rizikové?

Varovné cedule, z kterých nikdo nic moc nevyčte

Prodejci, pozor! Tabulka s nápisem "Zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let" už vám nemusí stačit. Pokud ve svém obchodě vedle klasických cigaret prodáváte také ty elektronické a vedle nich třeba ještě různé bylinné výrobky určené ke kouření, musíte veškerý takový sortiment na varovných cedulích nově vyjmenovat.

Vzhledem k tomu, že u alkoholu a tabáku může být výčet zboží poměrně dlouhý, zákon nově stanovuje minimální požadovanou velikost písma textu zákazu na dva centimetry oproti původním pěti. Varovné cedule tak nebudou moc čitelné, zákon je ale zákon a plnit se musí.

Preventivní zdravotní prohlídky pro všechny zaměstnance

Každý zaměstnavatel musí uzavřít smlouvu s lékařem, k němuž pak povinně posílá všechny své pracovníky na preventivní prohlídky. Za to musí firma samozřejmě platit ze své kapsy. Nařizovat takové prohlídky všem zaměstnancům bez výjimky ale postrádá smysl. Firma má možnost sama kdykoliv poslat pracovníka k lékaři, pokud o jeho zdravotním stavu pochybuje. Každý pojištěnec má navíc právo na preventivní prohlídku jednou za dva roky. Podniky tak za prohlídky vydávají značné částky, přestože si jejich pracovníci v případě zdravotních problémů dokážou poradit i sami.

Školení řidičů služebních vozů, kteří už řidiči dávno jsou

Člověk může mít řidičák desítky let, najezdit ročně desetitisíce kilometrů, ale přesto musí v práci na školení řidičů zas a znovu poslouchat obecné dopravních poučky. Povinnost zúčastnit se školení vyplývá ze zákoníku práce a týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí služební vozidlo. Zaměstnavatel tak musí myslet na to, aby i "řidič referent", který do služebního vozu sedne sotva dvakrát do roka, byl řádně proškolen. A to i přesto, že třeba do práce dennodenně dojíždí vlastním autem.

Z hlediska obsahu, rozsahu a ověření znalostí se zákoník práce neodvolává na nic, podle čeho by mělo být školení prováděno, a podle toho to v praxi také vypadá. Záleží pouze na zaměstnavateli, jak znalosti, dovednosti a zkušenosti ověří.

Potravinářský průkaz, který platí nadosmrti

Je to logické. Lidé, kteří pracují s potravinami, by neměli trpět infekčními chorobami, aby bylo jídlo bezpečné k požívání. Proto ostatně stát od takových pracovníků vyžaduje získání potravinářského průkazu, který lékaři vydávají na základě zdravotní prohlídky. Co už ale smysl vůbec nedává je fakt, že se potravinářské průkazy vydávají na neomezenou dobu. Cukrář nebo řezník, který si takové potvrzení vyřídil třeba před 20 lety, tak nyní může trpět infekční nemocí a nikdo to nemusí zjistit.

Ještě štěstí, že potravinářský průkaz nenahrazuje vstupní lékařskou prohlídku při nástupu do nového zaměstnání, která možné zdravotní neduhy dokáže u potravinářů odhalit.

Absurdity roku v minulých letech

◼ 2016 - Všichni plátci DPH musí podávat každý měsíc (kvartální plátci – fyzické osoby – kvartálně) tzv. kontrolní hlášení.

◼ 2015 - Úřad práce chce po zaměstnavatelích údaje, které sám vlastní.

◼ 2014 - Zákon nepřipouští u živé hudby písničku na přání kvůli autorským právům.

◼ 2013 - Stát přenesl odpovědnost za nespolehlivého plátce na podnikatele, který s ním obchoduje. Podnikatelé tak musí vedle spolehlivosti v obchodním styku prověřovat i daňovou disciplínu obchodního partnera.

◼ 2012 - Sankce až dva miliony korun za brigádníka, pokud nemá vstupní prohlídku, byť pracuje jediný den.

◼ 2011 - S výpisem z trestního rejstříku osobně na soud, i když k němu má soud přístup on-line.

◼ 2010 - Na státní úřad s dokumenty, které jsou aktualizované on-line.

◼ 2009 - Velké zrcadlo, ledničku a dvě nášlapné váhy musí mít fyzioterapeut povinně ve své ordinaci.

◼ 2008 - S ekologicky čistou zeminou na skládku.

◼ 2007 - Stánek na výstavě Podnikatel měl povinnost nahlásit tři dny dopředu živnostenskému úřadu v místě, kde má trvalou provozovnu, záměr jet se stánkem na výstavu nebo pouť. Musel také oznámit ukončení cesty a tím i dočasné uzavření provozovny.

