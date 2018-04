Česká národní banka možná přistoupí k přísnější regulaci hypoték ještě před tím, než na to získá silnější nástroje vynutitelné zákonem. Zpřísnění by se mělo týkat dalších dvou nových úvěrových kritérií – maximální výše zadlužení žadatele k jeho ročnímu příjmu (debt to income) a maximální měsíční splátky k jeho měsíčnímu příjmu (debt service to income).

"V současnosti uvažujeme, že bychom maximální limity na tyto dva ukazatele zahrnuli do našeho doporučení bankám," uvedl člen bankovní rady Marek Mora pro deník E15. Z Morova vyjádření vyplývá, že snahou ČNB je, aby dluh žadatele o hypotéku nebyl vyšší než osminásobek ročního příjmu a splátka všech dluhů nebyla vyšší než 40 procent měsíčního příjmu.

Doposud ČNB bankám takto stanovuje limit pro výši hypotéky vzhledem k hodnotě kupované nemovitosti. Od loňského dubna proto banky mohou bez omezení poskytovat hypotéky jen do 80 procent hodnoty nemovitosti. Maximálně mohou půjčit jen na 90 procent, ale těchto hypoték mohou mít jen 15 procent ze svých nových obchodů.

ČNB už v loňské Zprávě o finanční stabilitě zmiňovala, že překračování Morou zmíněných limitů vztažených k příjmu je pro klienty a banky rizikové, a bankám poskytování takových hypoték nedoporučila. Limity ale nebyly součástí doporučení ČNB, kterými se mají banky řídit a kvůli jejichž porušení hrozí postih ze strany regulátora.

Zda a kdy ČNB k dalšímu zpřísnění hypoték přistoupí, se můžeme dozvědět brzy. Nová doporučení ČNB zpravidla zveřejňuje v době, kdy vydává svou pravidelnou zprávu o finanční stabilitě, což je letos 12. června. Na převedení nových doporučení do praxe banky v minulosti dostávaly určitou lhůtu, zpravidla šest nebo devět měsíců.

Zavedení dalších přísnějších pravidel pro žadatele o hypotéky by se nemělo dotknout lidí, kteří už hypotéku mají a budou ji chtít refinancovat v jiné bance. Už při projednávání novely zákona o ČNB, kterým chce centrální banka dostat silnější nástroje na regulaci hypoték, totiž představitelé ČNB souhlasili s pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru, aby se nová pravidla nevztahovala na refinancování. V minulém volebním období se ČNB nepodařilo zákon prosadit, ale nadále se o to snaží.

"Jednání se spolupředkladatelem, tedy ministerstvem financí, pokračují. Podle plánu legislativních prací vlády by novela zákona měla být předložena kabinetu v září 2018. Účinnost se předpokládá od září 2019," uvedla mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Související