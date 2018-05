Během čtyřiceti zahraničních cest navštívil tři desítky zemí. Nejčastěji se Pavel Fára vypravoval do Číny a do zemí bývalé Jugoslávie. Tedy do regionů, kde platí specifická pravidla nejen pro život, ale i pro byznys.

Ví, že špatný překladatel v Číně může znamenat faux pas. Ani nevíte jak a jmenujete se Posmrkaný kapesník.

Na Balkáně se zase účastnil veletrhu pořádaného ve vybombardované basketbalové hale. Polní podmínky ale vynahradila vstřícnost a srdečnost pořadatelů.

V každé zemi, ve které jste byl, se byznys řeší jinak. Někde jsou odlišnosti nepatrné, jinde může být Čech zpočátku úplně ztracený. Jak by vypadal ideální obchodník, kdyby měl z každého národa to nejlepší?

Předností Číňanů je určitě obchodní "drajv". Jsou velmi flexibilní. Pokud podnikají v něčem, co přestane vydělávat, hned vymyslí něco jiného. Nefrčí už boty? Nevadí, začnu prodávat šroubky. Nevýhodou je, že neumí budovat značku dlouhodobě. To je zase přednost Američanů. Ti jsou v tom skvělí. Jsou i velmi pečliví.

Co se týče našeho regionu, tak tady je jednou z důležitých vlastností otevřenost a lidskost. Třeba Američané se některým národům přizpůsobují mnohem hůř než my Češi nebo Evropané obecně.

Přitom dobře a rychle se zorientovat v tom, s kým jednám, je základ úspěchu. To umíme a někdy se v tom zbytečně podceňujeme.

Přesto má obchodování v Číně mnoho pro Čecha složitých specifik, tím spíš, pokud v ní nikdy nebyl. Co mě může při jednáních zaskočit?

Můžete samozřejmě absolvovat spoustu školení nebo si o tom něco načíst. Možností je dnes spousta. Pro Evropana může být překvapivé, že jde o velmi pověrčivý národ. Přestavte si situaci, že v Číně chcete založit reprezentační kancelář. V první fázi budete potřebovat vizitky s telefonním číslem a auto. Už tady si musíte dát pozor, v Číně kladou velký důraz na numerologii a jedno – pro ně nešťastné – číslo může hodně zkomplikovat jednání.

Za šťastné číslo je považovaná osmička, relativně šťastná je pak sedmička.

A naopak, co se stane, když budu mít telefonní číslo s několika čtyřkami?

To může být opravdu problém. Čtyřka je považovaná za nešťastné číslo, vyslovuje se totiž podobně jako smrt. Může se stát, že na toto číslo vám nikdo nezavolá. Výhodou je, že si na Skypu můžete pořídit číslo, jaké chcete.

Síla čínské numerologie je ale vidět na každém kroku. Existují i domy, kde je vynechané označení čtvrtého patra, nikdo by tam nechtěl bydlet. Podobné je to s auty. V Číně se poznávací značky se šťastnými čísly dokonce draží.

Když mám vyřešené "šťastné" telefonní číslo, budu potřebovat vizitku. Tady se asi vyplatí investovat do dobrého překladatele…

Pokud se v překladu nechcete jmenovat "posmrkaný kapesník", tak je dobrý překladatel nezbytný. Zažil jsem podnikatele, který si nechal vytisknout čínské vizitky, a později se ukázalo, že mu při překladu takhle nelichotivě zkomolili jméno. A to je trochu faux pas. Nutno podotknout, že toto se běžně stává i velkým nadnárodním firmám.

Je taky důležité si uvědomit, že něco lokalizovat do čínštiny často neznamená jen to, dobře to přeložit z evropských materiálů. Musíte přemýšlet, jaké lidi budete mít na tištěných materiálech. Číňané mají rádi, když tam jsou šťastní lidé nebo šťastné rodiny. Oblíbeným motivem je podávání si rukou.

Pořád kladou důraz na čtení vizitek?

To je známý čínský zvyk, který platí pořád – Číňané podávají a přijímají vizitky oběma rukama. Má to svůj význam, přiměje vás to se na tu vizitku podívat. U nás je běžné, že vezmete vizitku a strčíte ji do kapsy, aniž byste si ji přečetla. Číňané toto berou jako výraz určité neúcty.

Pavel Fára (37 let) Vystudoval obor mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha (MUP). V roce 2008 začal pracovat jako projektový manažer ve Svazu průmyslu a dopravy. Podílel se na pořádání akcí na podporu exportu a investic, organizoval podnikatelské doprovody předních ústavních činitelů, včetně prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana, premiérů nebo ministrů. V Česku zase přijímal delegace z několika desítek zemí a pomáhal vyhledávat obchodní partnery. Od roku 2015 pracuje jako zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů. Poslední rok je zodpovědný především za koordinaci aktivit a lobbingu svazu vůči EU a mezinárodním organizacím a zpracovává otázky obchodní politiky.

Jak probíhají samotná jednání s čínskými partnery?

Předně, pokud opravdu nejednáte mezi čtyřma očima, na ně nechoďte nikdy sama, tím se v jejich očích znevážíte. Číňané chodí obvykle ve velkých skupinách, přičemž dodržují přísnou hierarchii. Šéf jde vždycky první a nikdy se nestane, že by třeba začal zapojovat projektor, na to má lidi. Třeba Američan s tím mít problém nebude, ale Číňan by se tím degradoval. Šéfové čínských delegací mají na všechno lidi, jeden člověk fotí, druhý nese dárek, třetí stojí venku, protože řídí.

A taky není dobré jim v tom dělat zmatek, takže by to mělo platit i obráceně. I ve vaší skupině by měl nejvýše postavený člověk jít jako první a neměl by se, byť v dobré víře, vrhat pod stůl do zásuvky. Na to si vezměte taky lidi, někoho, kdo vám bude dělat křoví a vaše firma tak bude působit větší a důležitější.

Vždycky je dobré mít s sebou i člověka, který jen chodí pro kávu. I kdyby tam byl úplně zbytečně. Číňané mají rádi divadlo, prostě to k tomu patří.

Neříkám, že je to úplně všude. Zejména v Šanghaji už je spousta lidí, kteří prošli západním vzděláním a mají to už trochu jinak.

Bude se při takovém jednání bavit každý s každým, nebo je to taky rozdělené?

Než dojde k samotnému byznysu, budou s vámi mluvit o rodině, o počasí, je dobré mít připravených pár témat, která prolomí ledy. Budou vám třeba chválit vaše město, jak je krásné. Je dobré se jim věnovat, nedívat se přitom do mobilu.

Jinak je i tady přísná hierarchie. Třeba já ze své pozice bych se asi jen těžko mohl bavit s někým, kdo je o dvě patra výš. A dobře by nepůsobilo ani to, kdyby můj šéf řekl, tak tam běž za mě, vždyť o tom všechno víš. To není dobrý nápad. Vždycky by na jednání alespoň na chvíli měl přijít.

Už jste zmínil dárky. Co bych nikdy neměla dávat čínskému obchodnímu partnerovi a proč?

Zcela nevhodný je budík nebo nástěnné hodiny. My Češi nebo i Evropané obecně na tom nevidíme nic divného, ale pro Číňana je budík symbolem smrti - jako něco, co ukrajuje čas. Asi bych byl opatrný i v případě ostrých nástrojů. V některých zemích je to považované za výraz určitého nepřátelství. Když dáte Evropanovi nebo Američanovi lovecký nůž, není to za určitých okolností vůbec špatný nápad. V Číně ale znamená ten stejný předmět negativní energii. Pak jsem se taky dočetl, v praxi jsem se s tím nesetkal, že nevhodný dárek je deštník. Jde prý o motiv, který symbolizuje odcházení, že už se nikdy neuvidíte.

Předpokládám, že bych uspěla třeba s kvalitně zpracovanou knížkou o Praze nebo celém Česku. Na druhou stranu to zas není až tak originální. Je lepší v tomto případě vsadit na jistotu?

Když budete dávat dárek za firmu, nemělo by jít o něco příliš drahého, aby to nepůsobilo jako úplatek, aby to toho druhého neuvedlo do rozpaků. Ale zase nesmí jít o nic příliš laciného. Číňané mají rádi kvalitní, značkové věci. To asi dokážete odhadnout, když s tím člověkem už nějakou dobu jednáte. Potěší třeba kvalitní pero nebo tradiční výrobek, jako je české broušené sklo. Nic nezkazíte ani becherovkou.

Pokud rozumíte deskovým hrám, taky ocení nějakou čínskou hru v kvalitním provedení.

Co je ale možná ze všeho nejdůležitější, je to, jak dárek zabalíte. Velkou roli hrají barvy, oni milují tu svoji červenou, je to barva štěstí. Nebo zlatou a různě to míchají, nám to možná může připadat nevkusné, ale je dobré to respektovat.

Říká se, že v soukromém styku se dárek nerozbaluje, pokud k tomu nevyzve ten, kdo vám dárek dal. S Číňany v byznysu je to obvykle jinak, oni se chtějí dárkem pochlubit, mají k tomu většinou připravený nějaký příběh, je dobré ho proto hned rozbalit a projevit zájem.

Kdo někdy viděl rozjařeného Číňana, mohl být překvapený, co jindy disciplinovaní lidé umí. Čechům může být možná cizí jejich hravost…

To je pravda. Číňané jsou velmi hraví, a když se napijí, odvážou se. Pro Čecha může být problém se do jejich zábavy nenuceně zapojit. Toto je typické spíš pro Japonce, ale Číňané to mají taky. Objímají se, potřásají rukama, někdy se dost opijí a rychle odpadnou. Tomuto se těžko přizpůsobíte. Když víte, že na něco takového dojde, pošlete tam adekvátního člověka, nikoho s analytickým myšlením, byť by uměl trochu čínsky. Takový člověk bude jen těžko nadšeně zpívat karaoke. Vždycky musíte vybrat člověka, který je spolehlivý a má něco navíc.

To platí ale obecně. Nemůžete poslat člověka dělat byznys do Itálie, když ten dotyčný o nich bude říkat, že to jsou "makaróni". To nejde. Musí tu zemi mít rád. Zažil jsem firmu, kde ředitel všechny takové lidi vyhodil a zahraničnímu byznysu to moc pomohlo.

Jak vnímají Číňané Čechy jako obchodní partnery?

Záleží na tom, jestli vás posuzuje někdo, kdo už vás zná, nebo někdo, s kým jste v rovině základní komunikace. Obecně není dobré se ponižovat nebo podlézat. A to se neděje zrovna výjimečně.

Možná budete mít v první chvíli pocit, že jste tím něco získali, ale většinou to tak není a z dlouhodobého hlediska už vůbec ne. Několikrát jsem se dostal díky zkušeným sinologům k diskusím na čínském Facebooku, kde jsem o Češích nečetl zrovna hezké věci. Oni to podlézání samozřejmě vidí a dělají si z vás legraci. Už mají desítky zkušeností s evropskými delegacemi před vámi, nejsou to žádní začátečníci.

Samostatná kapitola je čínská propaganda. S tou se asi nelze nesetkat…

Samozřejmě existuje. Mluvíme o tom i s lidmi z jiných obchodních komor. Teď naposledy z Business Europe, to je Konfederace evropského podnikání.

Jakmile před čínskou komorou řekli cokoli negativního o jejich zemi, byl problém.

Jednoho z evropských obchodníků okradli, když se ohradil, okamžitě začali jednat nepřátelsky, protože v Číně se nic špatného neděje.

Řada lidí si myslí, že tam teď nastává určitá liberalizace, podle mě to však není pravda. Když chcete jít do Číny, do spousty odvětví nemůžete investovat, obrana, média, telekomunikace a další. Ale obráceně oni tady v těchto odvětvích chtějí investovat, zrušit cla, vše liberalizovat.

Když namítnete, že by to teda mělo být oboustranné, oni řeknou, že mluvíte o Číně nehezky a že to tak není. A že vás nějaká státní firma okradla, to je nepřijatelné.

Vaše evropské cesty vedly většinou na Balkán, do zemí bývalé Jugoslávie. Tam se asi dá taky zažít mnoho zajímavého. Co je pro toto teritorium specifické z hlediska obchodu?

Obecně musím říct, že jsme v tomto regionu vnímáni pořád poměrně dobře, to je věc, která se dá využít. Z hlediska byznysu je tam pochopitelně spousta problémů, protože po rozpadu Jugoslávie, po všech těch válkách a konfliktech, to není úplně stabilní prostředí. Je určitě rozdíl, když děláte byznys v Chorvatsku, které vstoupilo do Evropské unie, muselo změnit legislativu a právní a podnikatelské prostředí se tam standardizovalo. Trochu jinak to bude v Srbsku a úplně jinak to bude vypadat, když půjdete do Bosny. Je to chaotická země, která je z politického hlediska zběsilým útvarem. Zase jiné to bude v Kosovu, kde je spousta různých antipatií, spousta států Kosovo vůbec jako samostatný stát neuznává. Jak říkám, Češi jsou však v tomto regionu vnímáni přátelsky.

Vzhledem k historii těchto zemí ale bude v konverzaci celá řada úskalí…

I tady je potřeba dodržovat určitá pravidla a nedělat nevhodné narážky. Mezi lidmi je pořád dost nenávisti, která přetrvává a balkánské války ji přiživily. Není dobré žertovat nebo složitě debatovat o srbsko-kosovských vztazích, nevíte, jestli tam někomu někdo nezabil dědu nebo jestli někoho vyhnali či mu sebrali majetek a on může Srby nenávidět.

Byla doba, kdy nebylo dobré jezdit do Srbska s kosovským razítkem v pase. Proto jsme je dostávali na papír a na Srbské hranici jsme ho z pasu vyndali.

Mezi Srbskem a Západem je zase velká pachuť z intervence v roce 1999, kdy NATO bombardovalo mimo jiné i Bělehrad. Ne každý tam proto ocení naše členství v NATO. V Srbsku jsou silné vazby na Rusko, co nevadí v Chorvatsku, může vadit v Bělehradu.

A třeba Slovincům nikdy neříkejte, že jsou Balkánci. Někteří lidé si to pořád myslí, protože jde o území bývalé Jugoslávie. Oni sami se cítí spíš jako Italové nebo Rakušané mluvící slovanským jazykem. Je to pro ně ještě horší, než když o Česku mluvíte jako o východní Evropě.

Jak už jste říkal, v Chorvatsku platí víceméně unijní pravidla, byť mentalita lidí je tam jiná. Co mě ale čeká třeba v Bosně?

Tam je velký rozdíl v tom, jak funguje stát a jak soukromé firmy. Když si v Bosně najdete dobrého partnera, který chce dělat byznys, bude to fungovat asi dobře. Zažil jsem tam podnikatelské fórum, kde vzniklo několik zajímavých zakázek. Kdo chtěl, tak si tam něco našel, ať už to byl subdodavatel nebo firma, která pak dodávala zaměstnance. Když budete jednat se státem, bude to opak Chorvatska. Je to konfederální slepenec, kde má federální vláda minimální moc, nikdo ji neposlouchá a každý, kdo to tam zažil, vám řekne, že musíte jednat na co nejnižší úrovni, pokud možno s municipalitou nebo krajem. A pak to funguje, protože ti lidi chtějí, aby se tam něco zlepšilo, aby to fungovalo, aby měli práci. Když vám něco v rámci investic slíbí vláda, je jen malá pravděpodobnost, že k tomu dojde. Obecně mají velkou šanci uspět firmy, které se zabývají vodohospodářstvím a čištěním vody nebo společnosti z oblasti likvidace odpadů a starých ekologických zátěží. Potenciál je v dopravní infrastruktuře, určitě v energetice, jinde i v důlní technologii. Třeba v Kosovu uspěla firma, která repasovala velké důlní rypadlo, protože Kosovci nemají na nové.

To už jsme se dostali do Kosova. Jak tam vypadá třeba takový veletrh?

V Kosovu jsem zažil neuvěřitelně přívětivé jednání místní veletržní správy, všichni se o nás upřímně starali. Bylo vidět, že to nedělají jen proto, že musejí. Celé se to přitom konalo v poměrně těžkých podmínkách, v bývalé basketbalové hale, která byla navíc napůl rozstřílená, protože do ní za války spadla bomba.

Vůbec se to nedalo srovnat třeba s veletrhy v Brně, ale vznikly tam osobní vazby, ti lidé si nás zapamatovali jménem a to je vždycky výhoda pro další spolupráci. Už to bude na osobnější bázi, než když bych objednával plochu třeba na veletrh do Spojených států, kde si tak řekneme rozměr a cenu. A taky to není špatně.

V Kosovu se mi stala ještě jedna věc. Měl jsem tehdy narozeniny. Organizátorka veletrhu to zjistila, řekla to ostatním a oni během patnácti minut sehnali dort. Podle Googlu na něj napsali česky přání, dali do toho obří svíčku a koupili levný sekt. To bylo milé a nejsem si jistý, jestli by se to stalo kdekoli jinde.

Zmínili jsme v rozhovoru několikrát Američany. Co je pro ně v byznysu charakteristické?

Moje zkušenost je, že jsou velmi precizní a spolehliví. Je to dáno i fungujícím právním prostředím, co se napíše, platí. Někdy více než v Evropě. Říkají vám jménem, ale to neznamená, že si vás ten člověk bude pamatovat a že jste kamarádi. Snaží se jít rychle k věci. Chtějí vše řešit efektivně, mají na jednání často sepsané body a tím se řídí.

Nejsou fandové zbytečné komunikace, což se projevuje třeba tím, že píšou i kratší e-maily. Někomu to ale může přijít arogantní, oproti Evropě je to velký rozdíl, byť se to možná na první pohled nezdá.

A není žádným tajemstvím, že ve Spojených státech záleží hodně na tom, jak vypadáte. Vyšší manažeři investují do svého zevnějšku a také do sportu, je pro ně důležité být v kondici a vypadat fit.

Češi často u Američanů naráží s tím, že si až příliš stěžují. Oni to berou jako vaše selhání, když třeba nadáváte na šéfa nebo na práci jako takovou.

Ještě mě napadá jedna země, se kterou máte zkušenosti – Austrálie. Ta mi přijde tak vzdálená, že si podnikání tam ani neumím představit. Co tam mohou české firmy nabídnout?

My do Austrálie vyvážíme auta, hračky, sportovní letadla, přístroje, elektrotechnické komponenty, ale i nějaké dřevo. Spíše jsou to ale věci s vyšší přidanou hodnotou. Naopak k nám se dováží velké množství vlny, víno, maso, ale také léky. Austrálii významně živí vývoz surovin. Máme s ní vysoce kladnou obchodní bilanci. V Austrálii, a platí to i pro Nový Zéland, není ani takový problém jazyková a kulturní bariéra, ale logicky vzdálenost. Když tam chcete dlouhodobě podnikat, tak tam prostě musíte být a to něco stojí.

Ty, které potřebujete přesvědčit, je dobré pozvat do Česka a ukázat jim, jak tu žijeme. Tak to nejlíp pochopí. To jsou další investice, není to snadné. V souvislosti s tímto regionem naprosto souhlasím s Jeremym Clarksonem, jedním z bývalých moderátorů Top Gearu. Ten řekl, že kdo tvrdí, že je svět globální vesnice, nikdy neletěl na Nový Zéland.

Související