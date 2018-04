Čína se dlouhodobě potýká s největším znečištěním vzduchu na světě. Podle Světové zdravotnické organizace byla v roce 2012 špatná kvalita vzduchu příčinou úmrtí více než jednoho milionu tamních obyvatel. V roce 2015 se počet obětí dokonce vyšplhal na 1,6 milionu, uvedla nezisková organizace Berkeley Earth.

I proto se Čína již několik let snaží podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů, čímž se začala stavět do pozice světového lídra v takzvané zelené politice.

Výsledky čínské transformace jsou patrné zejména v dopravě. V roce 2017 Čína využívala celých 99 procent všech elektrických autobusů na světě, uvedla agentura Bloomberg. Každých pět týdnů do ulic tamních měst navíc přibude dalších 9500 bezemisních autobusů, což odpovídá celé autobusové flotile Londýna.

Město Šen-čen, které se stalo vzorným příkladem čínské zelené revoluce, k přepravě obyvatel využívá již výhradně bezemisní autobusy. První kusy se ve městě objevily teprve v roce 2011, na konci minulého roku ale už místní úřady oznámily, že všechny z více než 16 tisíc autobusů jsou poháněny elektřinou. Stalo se tak necelých deset let poté, co čínská vláda představila ambiciózní plány na zlepšení kvality vzduchu.

Ani velká města v Severní Americe zdaleka nedosahují takových výsledků jako právě Šen-čen. V tomto dvanáctimilionovém městě je více bezemisních autobusů, než je v pěti městech Severní Ameriky s největším podílem těchto vozů dohromady. Například New York jich v hromadné dopravě využívá jen 5700 a Los Angeles zhruba 2600, uvedl sever Quartz.

V souvislosti s novým trendem elektricky poháněných vozidel se nejenom zlepšuje kvalita ovzduší, ale i snižuje spotřeba nafty. Podle kalkulací agentury Bloomberg ušetří každých tisíc bezemisních autobusů zhruba 500 barelů nafty denně. Tento rok by se podle těchto výpočtů mohl počet autobusů se spalovacími motory na trhu snížit až o 37 procent, čímž by se ušetřilo zhruba 280 tisíc barelů nafty denně. To odpovídá průměrné spotřebě celého Řecka za stejnou dobu.

Ostatní státy v zelené politice výrazně zaostávají. Až v druhé polovině loňského roku se například dvanáct světových metropolí včetně Londýna, Paříže, Los Angeles či hlavního města Mexika zavázalo k nákupu pouze bezemisních autobusů s platností od roku 2025.

*předpověď

Zdroj: Bloomberg New Energy Finance

