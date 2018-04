Největší tuzemský slevový portál Slevomat expanduje do Polska a Maďarska. Zaměří se tam v první fázi na propagaci českých nabídek v cestovním ruchu. Do začátku léta nabídne pobyt až ve 150 ubytovacích zařízeních v ČR. Slevomat to oznámil v pondělí.

Jde o další krok v posilování segmentu cestování. "V tom nám aktuálně strategicky pomáhá fakt, že jsme součástí velké mezinárodní skupiny Secret Escapes. Nově tak nelákáme jen Čechy do zahraničí, ale naopak cizince lákáme do Čech," uvedla ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková.

Nabídky bude portál propagovat přes partnerské weby Travelist. V ČR také posílí nabídku dražšího cestování. Loni portál zavedl novou kategorii Exclusive, kde nabízí dražší dovolené, auta nebo například zboží, které jinde na internetu nelze koupit.

"Nadále chceme využívat synergií z celé skupiny. Chceme nabídnout českým zákazníkům to nejlepší ze zahraničních nabídek, tedy posílit cestování o luxusnější nabídky, tak jak se profiluje v zahraničí například právě firma Secret Escapes," dodala Havlíčková.

Obrat Slevomatu na českém a slovenském trhu činil loni 2,5 miliardy korun, což je meziročně o 24 procent více. Nejvýraznější růst obratu zaznamenal právě segment cestování, který meziročně vzrostl o 28 procent. Slevomat letos koupila britská společnost Secret Escapes, která působí ve více než 20 zemích po celém světě.

Na českém trhu loni fungovalo zhruba 40 aktivních slevových serverů. V srpnu roku 2011, kdy byl trh na vrcholu, jich bylo 204.

