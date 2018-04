Největší čínská služba pro streamování hudby Tencent Music Entertainment Group se připravuje ke vstupu na burzu, který by se mohl stát jednou z největších primárních veřejných nabídek akcií (IPO) v technologickém sektoru. Informoval o tom list The Wall Street Journal na svých internetových stránkách. Podle některých zdrojů by mohl být celý podnik v rámci vstupu na burzu ohodnocen na více než 25 miliard dolarů (516 miliard korun).

Primární nabídka by se podle zdrojů obeznámených se situací mohla konat v druhé polovině letošního roku. Předpokládá se, že Tencent Music vstoupí na akciový trh ve Spojených státech, zatím však stále není jisté, že se nabídka akcií opravdu uskuteční. Pokud by byl podnik skutečně ohodnocen na více než 25 miliard dolarů, představovalo by to v rámci technologického sektoru čtvrtou největší primární veřejnou nabídku akcií v USA, upozornil The Wall Street Journal.

Začátkem tohoto měsíce se na newyorské burze začalo obchodovat s akciemi největší světové služby pro streamování hudby Spotify. Tento švédský podnik byl při vstupu na burzu ohodnocen téměř na 30 miliard dolarů. Firma Spotify se však při vstupu na burzu rozhodla pro netradiční postup, který místo emise nových akcií umožňuje stávajícím investorům prodávat své podíly.

Předpokládá se, že Tencent Music si pro vstup na burzu zvolí tradiční IPO. Většinovým majitelem firmy Tencent Music je největší čínská internetová společnost Tencent Holdings. Firma Tencent Music byla vytvořena v polovině roku 2016 a v současnosti má kolem 700 milionů aktivních uživatelů, a to převážně v Číně.

Související