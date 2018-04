Inspiroval nás doktor Google, vzpomíná Milosz Wicinski, manažer obchodního rozvoje z polské firmy Infermedica. Ta vyvinula aplikaci Symptomate, která se lidí ptá na jejich zdravotní obtíže a průběžně vyhodnocuje možné příčiny. "Je to velmi podobné tomu, jak se vyptává lékař v ordinaci," říká Wicinski. Na konci dotazování aplikace uživateli řekne, co by mu mohlo být, a doporučí další postup, kterým může být návštěva lékaře s konkrétní odborností.

"Problém je, že když si na internetu vyhledáte třeba bolest hlavy, skončíte s celým seznamem nejrůznějších diagnóz od drobných obtíží po nádor na mozku," vysvětluje Wicinski s tím, že jejich aplikace spoluvyvíjená lékaři pracuje pouze s ověřenými informace a umělá inteligence navíc dokáže reagovat na pacientovy odpovědi a směřování dotazníku pružně měnit.

Infermedica je jedním z asi dvou desítek start-upů, které prezentovaly své medicínské vychytávky na největším evropském veletrhu informačních technologií ve zdravotnictví ConhIT. V Berlíně se tento týden konal jeho jedenáctý ročník. Takzvaná Startup Café byla letošní novinkou, jejím úkolem bylo vytvořit prostředí, v němž by se start-upy mohly propojit s velkými zavedenými partnery.

"Start-upy jsou pro rozvoj zdravotnického průmyslu zásadní. Spolupráce se zavedenými hráči dává smysl při snaze dostat inovace na trh. Nicméně pro obě strany může jít o přínos pouze v případě, že spolupracují za rovných podmínek," vysvětlil jeden z členů poradní komise ConhIT Markus Müschenich.

Polská Infermedica už za sebou některé velké partnery má, chce se ale dál rozšiřovat. Spolupracuje hlavně s pojišťovnami, například s mezinárodní Allianz nebo se slovenskou Dôverou.

"Pro pojišťovny je extrémně nákladné, když pacienti zbytečně chodí k lékaři s banální bolestí hlavy. Ale zároveň je velmi drahé i to, když člověk nějaký důležitý symptom přehlédne, k lékaři nejde a skončí se závažnými problémy," vysvětluje Wicinski, v čem může být aplikace Symptomate pro pojišťovny výhodná.

O pár stánků dál představoval svůj produkt německý start-up Gesund4You. Zájemci si zde mohli zaskákat či zaboxovat před 3D kamerou. "Náš produkt Velio umí pomocí 3D kamery během 15 minut měřit fyzickou zdatnost. Pak dokáže navrhnout tréninkový plán," popsala Angelika Spitz z managementu firmy.

Produkt mohou využívat zdravotnická zařízení, ale i firmy. Zaměstnanci na základě doporučení aplikace cvičí třikrát týdně, 3D kamera pak průběžně kontroluje, jestli se zlepšují.

"Zaměstnavatelé tak mohou snižovat nemocnost svých lidí," myslí si Spitz.

Startup Café byla v hale číslo 2.2 součástí tyrkysově modré zóny zaměřené na mobilní eHealth. Svůj stánek tam měla například i německá firma DIPAT, jejíž aplikace uchovává údaje o tom, co si uživatel přeje v případě, že skončí v kómatu.

"Je dobré, když má pacient papír, na němž si zdravotníci přečtou, co si přeje," vysvětluje Thomas Brendel, vedoucí prodeje firmy DIPAT s tím, že pokud takový dokument neexistuje, zdravotníci jsou povinni udělat pro záchranu pacienta vše. "Někdo si ale může přát, aby ho neoživovali. Jiný naopak chce, aby lékaři udělali pro jeho záchranu vše, co mohou. To jsou dvě krajní možnosti a mezi nimi je ještě spousta dalších variant," říká Brendel a vysvětluje, že zdravotníci se k pacientovým přáním uloženým v aplikaci dostanou hned na místě kolapsu díky speciální samolepce na kartičce pojišťovny.

Třídenní berlínský veletrh přilákal 9,5 tisíce návštěvníků. Celkem pět stovek vystavovatelů z 20 zemí se představilo ve čtyřech veletržních halách.

Související