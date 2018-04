Celkem 440 tisíc eur (13,2 milionu korun) zaplatil nový majitel za banskoštiavnický zlatník z roku 1878. Vyvolávací cena byla 330 tisíc eur. Mince o váze šesti a půl dukátu byla součástí sbírky mincí a medailí z doby vlády císaře Františka Josefa I., která se v pátek dražila v prostorách hotelu Mandarin Oriental v Praze.

Sbírka mapující éru panovníka od nástupu na trůn v roce 1848 až do jeho smrti roku 1916 je největší sbírkou z tohoto období na světě a tomu odpovídal i zájem investorů. Celkem bylo k mání 635 položek, z nichž nejvzácnější byl právě banskoštiavnický zlatník, o kterém se spekulovalo, že by mohl překonat český rekord v hodnotě vydražené mince. Ten drží svatováclavský desetidukát z roku 1937, který byl loni prodán v dražbě za 17 milionů korun. Rekord ale nakonec zůstal nepřekonán.

Celková hodnota všech vydražených mincí při aukci unikátní sbírky dosáhla 114 milionů korun.

"Neexistuje na světě žádná jiná takto rozsáhlá a ucelená sbírka vzácných mincí a medailí s císařem Františkem Josefem. Do dražby šly kusy, které se v aukcích neobjevily několik desítek let," komentoval aukci Elizej Macho z pořádajícího aukčního domu Macho & Chlapovič.

Banskoštiavnický zlatník byl vyražen při dokončení důlního díla v Banské Štiavnici. Stavba štoly tehdy trvala téměř sto let. Ve zlatě se vyrazilo jen deset kusů mince a dražený exemplář je jediný, který byl v soukromých rukou. Předtím se mince dražila naposledy před 25 lety ve Švýcarsku a tehdy vyšla na cca 820 tisíc korun.

Sbírku medailí a mincí prodával numizmatik Jaroslav Kokolus. "Mince sbírají jako koníček v Česku tisíce lidí, těch kovaných sběratelů a investorů, kteří utrácí velké sumy, tak těch mohou být stovky. Já sám jsem začínal sbírat mince s kapitálem ve výši desítek tisíc korun, záleží na možnostech lidí. Kvalitní sbírka se dá budovat již od několika tisíc korun," tvrdí Jelínek z aukčního domu Macho & Chlapovič.

Podle indexu společnosti Knight Frank, která každoročně sestavuje takzvaný Luxury Index, stoupla za uplynulých deset let hodnota mincí prodaných v aukcích o 182 procent. Lepší zhodnocení nabídly v poslední dekádě jen investice do aut a do vína.

Součet loňských cen, za které se na českých a slovenských aukcích vydražily stovky až tisíce kusů cenných mincí, ukazuje, že celková hodnota numizmatického trhu v obou zemích činila okolo 400 milionů korun. To je zhruba o třetinu více než v roce 2016.

