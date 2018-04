Top chart

V Česku nastává pozvolný obrat ekonomického cyklu. Hospodářství, které roste už pátým rokem v řadě, bude sice podle ekonomů dál růst, ale zato pomalejším tempem. Jestli ve světové ekonomice dojde k nepředvídanému zvratu, může se rostoucí zadlužení USA a západní Evropy změnit v nebezpečný sud prachu. Největší hrozbou pro dnešní tuzemský blahobyt je tak paradoxně Západ, díky němuž Česko nyní roste.

České výrobky a služby zdražují. Důkazem je meziroční pokles cenové konkurenceschopnosti českých exportérů. Ekonom Jakub Seidler z ING Bank ovšem soudí, že situace je navzdory posilující koruně a rostoucím mzdám stále lepší než před deseti lety.

ČEZ odchází a Mall.cz přichází. Český internetový obchod nahradí státem ovládanou energetickou společnost na postu hlavního sponzora Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Mall.cz a majetkově spřízněný holding EP Industries by mohly festivalu poskytnout zhruba 15 milionů korun. Sponzorský příspěvek ČEZ dosahoval zhruba 20 milionů ročně.

Mediální byznysově-politická jízda

Investice do středoevropských médií, do kterých se pustil podnikatel Daniel Křetínský, mají dva rozměry: ekonomický a politický.

Z hlediska byznysu platí, že spojování konkurentů z jednoho sektoru vede k úsporám z rozsahu. V případě tištěných médií a rádií je to zřejmé hlavně v okamžiku, kdy prodejci reklamy nabízejí místo jednoho titulu či stanice výhodný balíček složený z několika deníků, časopisů a rozhlasových stanic. Je samozřejmě otázkou, zda lze podobně výhodně nabízet reklamu v rámci mediálního koncernu, který působí v několika zemích. Přesto právě o toto zjevně jde společnosti Czech Media Invest, ve které drží Křetínský poloviční podíl. Zbývajících čtyřicet a deset procent vlastní finančníci z investiční skupiny J&T Patrik Tkáč a Roman Korbačka.

Křetínský, Tkáč a Korbačka vstoupili do byznysu s tištěnými médii před pěti lety, kdy od německo-švýcarského koncernu Ringier Axel Springer koupili deník Blesk a týdeník Reflex. V roce 2015 své mediální portfolio rozšířili o další tituly, včetně deníku E15. Inzerentům tak v současnosti mohou nabídnout zhruba 3,3 milionu čtenářů.

CMI navíc nyní od francouzské mediální společnosti Lagardère kupuje zhruba za 1,8 miliardy korun rozhlasové stanice v Česku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Na českém trhu jde především o stanice Evropa 2 a Frekvence 1, které se podle poslechovosti řadí na druhé a čtvrté místo. CMI také s Lagardère jedná o koupi časopisů, které francouzská společnost vydává na svém domácím trhu - včetně titulů Elle a Art & Décoration.

Úspěšným podnikatelům v Česku mohou média poskytnout vliv a posílit jejich možnost ovlivňovat to, jak jsou oni sami a jejich byznys vnímáni veřejností a politiky. Křetínský sice nemá zjevné politické ambice, ale na jeho byznys mohou mít významný dopad kroky jiných byznysmenů, kteří si prostor v politice i v médiích už vykolíkovali a mohli by jej chtít nadále zvětšovat. Pro Křetínského a spol. je tak bezpečnější k deníku Blesk přikoupit Evropu 2 a Frekvenci 1 než riskovat, že by se o tyto rozhlasové stanice rozšířila například mediální stáj AGF Media, kterou přes svěřenský fond ovládá současný premiér a podnikatel Andrej Babiš.

(Ve verzi newsletteru PENÍZE rozesílané e-mailem jsme nesprávně uvedli, že společnost CMI získala v roce 2015 také týdeník Euro. Tento titul patří vydavatelství Mladá fronta. Za chybu se omlouváme.)

Kdo hodně investuje do Číny v Česku

Zástupci čínského státního holdingu Citic Group zkoumají více než dvacet českých i slovenských firem a projektů, do kterých investovala čínská společnost CEFC, jejímž tuzemským vlajkonošem je bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Citic, který přebírá 49 procent CEFC, chce zhodnotit, co vlastně kupuje.

Jádro problémů, kterým CEFC čelí, se ale netýká Česka. Tím je, že CEFC v březnu nedokázala získat dostatek peněz na koupi čtrnáctiprocentního podílu za zhruba 190 miliard korun v ruské ropné firmě Rosněfť. Pro Čínu jsou ropa a nerostné suroviny tím nejdůležitějším, o co jí v rámci její globální ekonomické expanze opravdu jde. Z tohoto hlediska jsou české investice CEFC, mezi kterými dominují pražské nemovitosti, zcela bezvýznamné.

Chce-li Jaroslav Tvrdík čínské investice pod vlajkou CEFC v Česku udržet, moc času mu nezbývá. Musí pro Citic zařídit, aby mohl zprostředkovat nějakou velmi atraktivní zakázku. Tou by mohla být dodávka čínských reaktorů pro jadernou elektrárnu v Dukovanech. Jen takový byznys totiž Peking opravdu zajímá. Když se to nepodaří, tak Citic nejspíš všechny majetky, které CEFC v Česku nakoupila, rozprodá.

Kdo umí investice včas ukončit i rozjet

Advent International se rád vrací do Česka. Po investicích do provozovatele platebních karet na čerpacích stanicích CCS, mobilního operátora Oskar (dnes Vodafone) či strojírenské firmy TES Vsetín se americký investiční fond chystá koupit českého výrobce léků Zentiva. Prodávajícím má být francouzská farmaceutická společnost Sanofi, která by podle informací HN mohla za svou českou dceřinou společnost od Adventu dostat zhruba 50 miliard korun.

Bude-li obchod úspěšně uzavřen, je skoro jisté, že Advent nebude Zentivu vlastnit navždy a bude hledat způsob, jak svou investici po nějaké době zúročit. Jednou z možností může být návrat akcií Zentivy na burzu, odkud je Sanofi před devíti lety stáhla. Pražská burza proto musí být ve střehu a musí se pokusit Adventu nabídnout atraktivní podmínky pro případný veřejný úpis akcií Zentivy.

Burza však nelení a nové investory se snaží přilákat už teď. Spouští nový trh Start zaměřený na malé a střední firmy. Na ten zamíří mimo jiné i výrobce náplní do 3D tiskáren Fillamentum. Jeho zástupci své záměry představí ve středu 25. dubna na společné akci pražské burzy a vydavatelství Economia. Přijít se jich zeptat můžete zdarma i vy.

Co láká

Nečekat a nenechat místo pro stavební projekt ležet ladem. U pražského Masarykova nádraží se v létě místo prázdné plochy za ohradou objeví dva tucty unimobuněk, které budou sloužit jako dočasná bistra a kavárny. Čekání na nové kancelářské centrum, které na lukrativním pozemku plánuje postavit investiční skupina Penta, se tak může proměnit v gastronomický zážitek. Má to ale "cashless" háček. Za pochutiny v kontejnerovém areálu s názvem Manifesto bude možné platit pouze bezhotovostně, protože jedním z partnerů projektu je provozovatel kartových platebních systémů Mastercard.

Kdo vyhrává rovnou 200 miliard

Předplatné zákaznických služeb Amazonu pod názvem Prime jde na dračku. Zakladatel a generální ředitel globálního e-shopu Jeff Bezos v posledním výročním dopise akcionářům uvedl, že Amazonu platí více než sto milionů lidí 99 dolarů (pro české zákazníky 96 eur) ročně výměnou za různé služby. Patří mezi ně například poštovné hrazené odesílatelem a neomezený přístup k digitálním audio a videotékám, které Amazon provozuje.

Bezos až do tohoto týdne tajil přesnější údaje o tom, kolik lidí placenou službu Prime, kterou Amazon spustil v roce 2005, využívá. Podle amerického deníku Wall Street Journal firma dosud pouze jednou naznačila, jak se službě daří. V roce 2015 oznámila, že si Prime předplácí několik desítek milionů zákazníků. Amazon zjevně se zveřejněním přesnějších čísel počkal, až bude zjevné, že celkové tržby z předplatného služby Prime dosáhly deseti miliard dolarů (přes 200 miliard korun) ročně.

Kdo prohrává 1 ku 27

Peking narazil u sedmadvaceti velvyslanců zemí Evropské unie. Ti si stěžují na čínský státní projekt Nové hedvábné stezky, se kterým přišel prezident Si Ťin-pching v roce 2013 a jehož cílem je posílit hospodářské vztahy říše středu s Evropou a Afrikou. Zástupci zemí EU v Číně, s výjimkou velvyslance Maďarska, podepsali společné prohlášení, podle kterého projekt "odporuje agendě EU zaměřené na liberalizaci obchodu tím, že pomáhá státem podporovaným čínským firmám", napsal německý Handelsblatt. Důvod k prohlášení není znám, ale tamní vláda Viktora Orbána s Čínou udržuje blízké vztahy a na některých projektech Nové hedvábné stezky se již podílí také maďarská exportní banka Exim.

Podle deníku je prohlášení nebývale ostré a jasně vymezuje pozici Bruselu před červencovým setkáním lídrů EU a Číny. Západ je viditelně zdrženlivý vůči projektům nových železnic, přístavů, ropovodů či elektrických vedení, jejichž cílem je těsněji propojit Čínu s Evropou a Afrikou. Mnozí západní politici Peking podezřívají, že mu jde hlavně o dominantní postavení ve světě, a nikoli spolupráci.

Mimo byznys

Před půlstoletím v americké televizi nečekaně bez rozuzlení skončil sci-fi seriál Ztraceni ve vesmíru. Dílo tehdy porazil důmyslnější Star Trek. Nyní pro internetovou videotéku Netflix vznikla novodobá verze s herci Tobym Stephensem z bondovky Dnes neumírej a Molly Parkerovou, známou ze seriálů Deadwood či Dům z karet.

I proto se Netflixu daří. Provozovatel on-line videotéky získal během prvního čtvrtletí 7,4 milionu nových odběratelů a meziročně zvýšil tržby o více než 40 procent na 3,7 miliardy dolarů. Od ledna vzrostla tržní hodnota firmy o více než 65 procent.

