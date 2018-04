Devítiletá růstová jízda trhů pomalu končí, myslí si většina investorů oslovených bankou Bank of America. 58 procent z nich odhaduje, že růst trhů dosáhne nebo už dosáhl svého vrcholu. Naopak jen pět procent očekává zrychlení růstu v příštích 12 měsících, což je téměř o 40 procentních bodů méně než v průzkumu před několika měsíci a nejnižší počet za dva roky. Investiční divize Bank of America Merill Lynch oslovila 216 správců fondů, kteří kontrolují aktiva v hodnotě 650 miliard dolarů. Vyhlídky na globální ekonomický boom a euforie ze závěru roku 2017 jsou pryč, píše server CNN Money.

Dnes je hodnota burzovního indexu S&P 500 zhruba čtyřikrát vyšší, než byla v roce 2009, kdy světové trhy zápasily s ekonomickou krizí. Kvůli současným obavám se ale někteří investoři začali akcií zbavovat a drží jich nejméně od zvolení prezidenta Donalda Trumpa v listopadu 2016.

Největším strašákem je v současnosti hrozba protekcionismu a propuknutí obchodní války mezi USA a Čínou. Už teď země vzájemně zvýšily některé tarify a cla. S trhy nedávný vývoj už zamával. "Domnívám se, že je nesprávné předpokládat, že se situace uklidní. Protekcionismus zůstává velkým rizikem, s nímž musí trhy počítat," řekla pro CNN Money Kristina Hooperová, analytička ze společnosti Invesco.

Sváry mezi Spojenými státy a Čínou zmínil ve své úterní prognóze také Mezinárodní měnový fond (MMF). "Vyhlídky na obchodní restrikce a odvetná opatření by mohly podkopat důvěru a vykolejit globální růst," uvedl ekonomický poradce a ředitel výzkumu MMF Maurice Obstfeld.

"Větší protekcionismus by rovněž snížil blahobyt spotřebitelů zdražením spotřebního zboží," uvedl v prognóze MMF. Podle něj sice globální ekonomika nadále poroste, ale růst po roce 2019 znatelně zpomalí.

Jen pětina investorů oslovených Bank of America očekává rychlejší růst zisků. Zisk na akcii indexu S&P 500 má letos podle společnosti FactSet vzrůst o 18,4 procenta, příští rok už jen o 10,4 procenta.

Firmám doposud pomáhala Trumpova daňová reforma, její pozitivní efekt na zisky firem ale nebude trvat věčně.

Vrásky na čele investorům proto dělá rostoucí zadlužení amerických firem, které je v poměru k HDP nejvyšší v historii vůbec. Se zpomalujícím růstem zisků začne klesat schopnost firem splácet nahromaděné dluhy. Navíc se očekává další zpřísňování měnové politiky, doposud bylo pro americké firmy velmi výhodné si půjčovat. "Je to určitě důvod k tomu, mít se na pozoru, zvláště pokud růst už trvá dlouho a americká centrální banka zvyšuje sazby. Vše je dlouho v pořádku, až najednou není," řekl pro CNN David Ader, analytik společnosti Informa Financial Intelligence.

Celková hodnota dluhů firem splatných do roku 2022 má podle S&P dosáhnout 4,4 bilionu amerických dolarů, včetně 1,3 bilionu půjčených problematickým firmám. To je celkem 90,6 bilionu korun. Pro porovnání – současné výdaje státního rozpočtu Česka pro rok 2018 dosahují 1,35 bilionu korun. Třetina z oslovených investorů si proto myslí, že si společnosti napůjčovaly moc, a vůbec nejvíc investorů za osm let se domnívá, že by firmy měly zlepšit své hospodaření.

Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond ve své prognóze oznámil, že růst světové ekonomiky letos dosáhne 3,9 procenta, tedy nejprudšího tempa od roku 2011. Mírně tak zrychlí z loňských 3,8 procenta. V příštím roce by se měl hospodářský růst udržet na 3,9 procenta. Ekonomický poradce a ředitel výzkumu MMF Maurice Obstfeld nicméně varoval před zhoršujícími se dlouhodobými vyhlídkami světové ekonomiky. Vyspělé země podle něj musí řešit problémy spojené s pomalým růstem produktivity či se stárnutím populace, zatímco rozvíjející se země závislé na exportu komodit budou muset diverzifikovat své ekonomiky, aby podpořily jejich budoucí růst.

MMF předpokládá, že růst americké ekonomiky v letošním roce zrychlí na 2,9 procenta z loňských 2,3 procenta. V příštím roce však podle fondu růst největší ekonomiky světa zpomalí na 2,7 procenta.

Měnový fond odhady hospodářského růstu v USA na letošní a příští rok zlepšil oproti lednové prognóze o 0,2 procentního bodu. Upozornil, že ekonomiku Spojených států by měla v nejbližších letech podporovat Trumpova daňová reforma.

Fond rovněž zlepšil odhad letošního růstu v eurozóně, a to na 2,4 procenta z dříve předpokládaných 2,2 procenta. Hospodářský růst v zemích používajících euro by tak měl mírně zrychlit z loňských 2,3 procenta a dosáhnout nejprudšího tempa od roku 2007. V příštím roce ale MMF očekává v eurozóně pouze dvouprocentní růst.

Hospodářský růst v Číně letos podle fondu zpomalí na 6,6 procenta z loňských 6,9 procenta. Příští rok pak fond počítá s dalším zvolněním tempa růstu hrubého domácího produktu (HDP) Číny, a to na 6,4 procenta.

