Největší český pivovar každoročně investuje téměř sto milionů korun do oprav hospod. Víc než dřív si ale vybírá, který podnik od něj peníze dostane. "Dnes už neuvidíte, že bychom se zaměřili na hospody s interiérem starším víc než dvacet let," říká Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje. Výrobce piv značek Plzeň, Gambrinus, Radegast nebo ciderů Kingswood plánuje změnit desítky restaurací v Česku a podpořit vznik dalších.

Jak na vás doléhá snižující se spotřeba piva v Česku?

Poslední roky jsou obecně pro pivo těžké. Celý trh v restauracích spadl asi o 5,8 procenta, my jsme klesali také, ale méně. Díky tomu, že máme dvě nohy, hospodskou a prodejní v obchodech, byl loňský rok opravdu výzva. Dařilo se nám se strategickými věcmi a díky tomu jsme ho zakončili v pozitivních číslech, prodali jsme o jedno procento piva víc. Za poslední dva roky jsme na český trh přinesli 32 inovací. Rozšiřujeme se do oblastí za pivo, za ležák. A také se ukázalo, že se vyplácí spolupracovat s hospodským byznysem.

Jak se o hospodské staráte?

Nabízíme širokou škálu služeb, snažíme se hospodské posunout do 21. století. Poskytujeme službu architekta. Před příchodem protikuřáckého zákona jsme se s hospodskými začali bavit, jak jim pomoci. Výsledkem byla různá řešení, třeba krytá stání nebo venkovní stolky "mokré lokty". Valná většina restaurací také nebyla po letech kouření hezká, začali jsme proto mluvit nejenom o kvalitě piva, ale i o prostředí. O volbě hospody v 92 procentech rozhodují ženy, jejichž rozhodování ovlivňuje kvalita toalet.

Takže říkáte majitelům restaurací, aby opravovali toalety?

Ano. Máme průkazná data o tom, že se jim investice vyplácí.

Kolik peněz každoročně investujete?

Ke stovce milionů korun. Změnili jsme místa pro investice. Vybíráme si, do koho budeme investovat. Dnes už neuvidíte, že bychom dávali peníze do hospod s interiérem starším více než dvacet let. Víme, že do takových podniků lidé už nechtějí.

Jak zákaz kouření zasáhl hospody, kde se čepuje vaše pivo?

Mělo to dopad, hospody měly výrazně nižší výkonnost než v minulých letech. Regulačních zásahů proběhlo několik najednou, a proto je těžké říct, co přesně si vyžádal zákaz kouření. Spotřebitelé začali měnit návyky. Od hospodských slýcháváme, že dřív zůstávali zákazníci v podniku déle a vychutnali si cigaretu, dnes jdou domů.

Máte nějaké plány se značkou Gambrinus?

Gambrinus byl správnou volbou pro danou dobu. Trh vypadal jinak. Gambrinus je pro nás důležité mainstreamové pivo, udělali jsme v něm hodně inovací. I na Gambrinus máme projekt renovací hospod. Řekneme hospodskému, že celou hospodu vymalujeme nebo opravíme stoly. Podmínkou je, že on za to třeba musí opravit právě ty toalety. Za poslední tři roky jsme to udělali asi v osmi stech případech. Plán na letošní rok je předělat dalších dvě stě hospod.

Takže je to jedna ze snah, jak zvednout pověst?

V obchodu bojujeme s předsudky. Lidé měli s pivem špatnou zkušenost ve čtyřkových hospodách. V restauracích to ale můžeme změnit. Chceme, aby bylo víc hospod, kde zákazník dostane stejně načepované pivo jako Pilsner Urquell. Máme nový koncept Srdcovka, zaměřený jen na Gambrinus. Otevřených je už pět hospod a plánujeme další. Také jsme přestali podporovat velký fotbal, ale zaměřili jsme se na ten menší vesnický.

Dnes je v Česku okolo 120 hospod typu Radegastovna nebo Kozlovna, máte v plánu podpořit otevření dalších?

Ano, nejenom během letoška. I v dalších letech budou vznikat nové. Česká republika má ohromný prostor pro nové hospody. Když postavíte v místě kvalitní podnik, zvednete v daném místě laťku. V plánu máme okolo dvaceti až třiceti nových podniků.

V tuzemsku je také okolo 850 tankových hospod s vaším pivem, je u nás prostor pro další?

Jde o to, jestli je hospodský schopný vyčepovat tolik piva. Už se blížíme k maximu pro český trh, možná je tady místo ještě tak na dvě stovky. Na druhou stranu vznikají nová místa, sídliště nebo kancelářské prostory.

Na kolik přijde zřízení tankové hospody?

To je různé, nejníže se bavíme o přibližně 600 tisících korunách. Nahoru se to může pohybovat prakticky neomezeně.

Minulý rok se vám dařilo prodat víc piva nebo ciderů, jak to bylo s pivními mixy?

Kategorie ciderů má z roku na rok fantastická čísla, rostli jsme o 18 procent meziročně. Poroste to dál, lidé si na nápoj zvykají. Pivní mixy jsme nikdy nemysleli moc vážně. Kategorii se nedaří, nějaká její role je, ale nemá budoucnost. Když chce někdo produkty míchat, tak ať to dělá, ale sám. Spíš se daří nealkoholickým variantám.