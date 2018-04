Maersk a další kontejnerové transportní společnosti podle serveru Bloomberg chystají revoluci v lodní přepravě zboží. Ve spolupráci s technologickými společnostmi pracují na modernizaci nejsložitější logistické sítě na světě. Byrokratický proces, který zabere mnohdy desítky dnů, by tak mohl trvat jen pár minut. Klíčem ke zlepšení je technologie blockchain známá ze světa kryptoměn jako je třeba bitcoin.

Přestože globalizace přinesla vyspělé lodní sítě, rychlá plavidla a rozsáhlé počítačové databáze pro sledování převážených nákladů, lodní přeprava je stále závislá na zdlouhavém vyplňování a zpracovávání tisíců papírových dokumentů. To však značně komplikuje a zdržuje dodávky zboží.

Lodní společnosti přišly s myšlenkou digitalizace ověřování transakcí, kterou by mohla využívat přepravní síť po celém světě. Aby takový projekt fungoval v praxi, desítky lodních společností a tisíce na ně navázaných firem po celém světě, včetně producentů, bank, pojišťoven, makléřů a přístavních úřadů, by musely vypracovat protokol, který integruje všechny nové systémy do jedné obrovské platformy.

Klíčem k takto rozsáhlé modernizaci je tzv. blockchain, který mimo jiné umožňuje třeba distribuci kryptoměn. Tato technologie funguje jako sdílená databáze. Její výhoda tkví zejména v tom, že je decentralizovaná a nabízí tak především transparentnost a bezpečnost.

"Byla by to největší inovace v průmyslu od přechodu ke kontejnerům," řekl Rahul Kapoor, analytik společnosti Bloomberg Intelligence v Singapuru.

Pokud by nápad uspěl, dokumentace, která kvůli rozmanitosti jazyků, zákonů a organizací výrazně zpomaluje celý proces, by mohla být vyřízena během pár minut, navíc z velké části bez nutnosti lidského zásahu. To by mohlo zlevnit cenu přepravy zboží.

Zlepšení by se netýkalo jen přepravy. Zdokonalení komunikace a celní správy pomocí blockchainu by podle Světového ekonomického fóra mohlo v rámci globálního obchodu ušetřit bilion dolarů (přes 20 bilionů korun).

Deset dní čekání

Společnost Maersk v roce 2014 sledovala cestu chlazeného kontejneru plného růží a avokád z Keni do Nizozemska. Na zpracování zásilky se na cestě do Evropy podílelo 30 lidí, doručení z farmy k maloobchodníkům trvalo 34 dní, včetně deseti dnů čekání na zpracování dokumentů, kdy jeden z důležitých dokumentů zmizel, aby se později našel schovaný v hromadě papírů.

Byrokracie začíná ve chvíli, kdy majitel nákladu rezervuje prostor na lodi k přepravě zboží. Jediná zásilka může znamenat stovky stránek, které se musí vyplnit a schválit ještě před dopravením nákladu do přístavu nebo jeho vyložením.

Dokumenty jsou následně doručovány desítkám různých agentur, bank a celních úřadů.

"Papírování a další procesy spojené s přepravou jsou pro globální obchod nejzásadnější, ale jsou zároveň největší zátěží," uvedl zástupce firmy Maersk pro server Bloomberg. Největší kontejnerová společnost nyní spolupracuje s IBM na odstranění nepříjemností spojených s dokumentací právě pomocí blockchainu.

Největší změna v přepravě nastala v šedesátých letech minulého století, kdy průmysl přijal standardní ocelové boxy, které se dodnes používají - nahradily dřevěné bedny, truhly a pytle, které lodníci po staletí vytahovali na doky. Přesunout bednu s čajem z jižní Číny do Londýna tehdy trvalo tři měsíce. Dnes by tato cesta trvala asi 30 dní.

S těmito kontejnery, které převáží zboží od nejrůznějších dodavatelů a končí u tisíců zákazníků v desítkách zemí, představuje přechod na jednotný elektronický systém velkou výzvu. Ne všechny dotčené společnosti a úřady jsou pro zavedení jednotné platformy založené na systému blockchainu. Přepravní společnosti budou muset také přesvědčit přístavy a další organizace zapojené do obchodování s nákladem, aby přijaly jejich systém.

Maersk uvedl, že portugalský přístavní operátor PSA International Pte se sídlem v Singapuru a APM Terminals, se sídlem v Haagu, budou jejich platformu používat. Firmy APL a Accenture uvedly, že se chystají platformu vyzkoušet do konce letošního roku. Společnost Accenture prý technologii testovala s dalšími pilotními zásilkami od piva až po zdravotnické potřeby.

Související