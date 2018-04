Po slabším březnu, kdy měla tendenci spíše oslabovat, se tuzemské měně zase daří, a opět tak pokračuje ve zpevňujícím trendu, který s občasnými výkyvy v opačném směru trvá od loňského dubna. Tehdy Česká národní banka ukončila zhruba po třech a půl letech své intervence, v jejichž průběhu měnu uměle oslabovala nad úroveň 27 korun za euro. Tento týden se kurz poprvé od začátku února podíval pod hranici 25,30 koruny za euro. A podle ekonomů by zpevňování kurzu vůči euru mělo v dalším průběhu tohoto roku pokračovat, a to díky zpřísňování měnové politiky centrální bankou. Koncem roku by koruna mohla být i pod hranicí 25 korun za euro. Například britská banka HSBC ale věští všem měnám ve střední Evropě oslabování.

Komerční banka predikuje, že se kurz měny v druhé části letošního roku posune až k úrovni 24,70 koruny za euro. Důvodem bude očekávané zvyšování sazeb ze strany ČNB. Ta podle ekonomů Komerční banky letos zvedne sazby ještě dvakrát, a to i přesto, že se růst spotřebitelských cen v březnu druhý měsíc v řadě pohyboval pod dvouprocentním inflačním cílem a zároveň pod prognózou centrálních bankéřů.

"Vzhledem k tomu, že se českému hospodářství celkově daří a mzdy svižně rostou, bude spotřebitelská inflace v následujících měsících postupně zrychlovat a dvouprocentní inflační cíl ČNB by měl být dosažen během léta," uvedla ekonomka Komerční banky Monika Junicke. Centrální bance tak podle ní nebude v druhé polovině roku při dalším zvedání sazeb nic stát v cestě.

Podobný scénář predikuje i Jakub Seidler z ING Bank. "Podle našeho názoru bude koruna v letošním roce dále mírně posilovat na konci roku čekáme kurz mírně pod 25 Kč za euro," řekl. Podotkl ale, že posilování kurzu může být doprovázeno pohyby v opačném směru, například kvůli nejistotě ohledně dalších kroků ECB. Ta naznačuje, že ke konci roku ukončí program nákupu dluhopisů a někdy příští rok by mohla začít se zvyšováním sazeb.

Zcela rozdílný názor ale mají analytici britské banky HSBC. Podle nich koruna ještě letos vůči euru v porovnání se současným kurzem oslabí. A stejný vývoj prý čeká i další středoevropské měny - zlotý a forint. Jako důvod HSBC uvádí opatrnější chování centrálních bank v regionu, včetně ČNB, ohledně růstu sazeb, a to kvůli slabším inflačním tlakům.

To by mělo za výsledek nižší výnosy u státních dluhopisů zemí v regionu, což by se odrazilo v menším přílivu kapitálu hledajícího atraktivní zhodnocení do cenných papírů (vládních dluhopisů) obchodovaných v lokálních měnách.

Další vývoj kurzu budou zcela jistě pozorně sledovat mimo jiné i exportéři. Pro ty by zpevňování měny znamenalo, že za své příjmy v eurech dostanou po převodu méně korun. Kurzová rizika si tak zajišťují u bank. Hodně firem také využívá takzvaného přirozeného hedgingu, kdy má v cizí měně kromě pohledávek také některé závazky.

Regionálním měnám pomáhá silnější euro

Podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera zpevňování kurzu koruny z posledních týdnů nesouvisí jen s domácími faktory. "Obdobný trend je patrný i u maďarského forintu či polského zlotého, což jde na vrub posilování eura vůči dolaru, na což středoevropské měny reagují pozitivně," řekl.

Koruně podle Seidlera mohla pomoci i vyjádření guvernéra Jiřího Rusnoka po zasedání bankovní rady, které se konalo na konci března. Rusnok sice uvedl, že další zvýšení základní úrokové sazby připadá v úvahu nejdříve až ke konci roku (a další pak až v příštím roce), zároveň však připustil rychlejší růst sazeb v případě, že koruna nebude posilovat tak rychle, jak předpokládá ČNB. Ta pro potřeby své prognózy počítá ke konci roku s kurzem okolo 24,60 koruny za euro.

Vyšší sazby by do české měny přilákaly další zahraniční investory, kteří tak budou chtít zhodnotit své volné peníze, zvláště když výnosy jsou vyšší než v eurozóně, kde Evropská centrální banka stále drží svou klíčovou sazbu v záporu.

ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby letos na počátku února. Základní úroková míra stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,75 procenta. Předtím bankovní rada přistoupila ke zvýšení sazeb loni v srpnu a následně v listopadu. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům kvůli vyšším úrokům podražují úvěry na investice a provoz, domácnosti zase mají dražší půjčky například na bydlení.

