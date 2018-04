V Evropě probíhá cenová válka mezi investičními společnostmi. Snižováním poplatků za správu investičních fondů se snaží ukrojit si co největší díl na rychle rostoucím trhu s takzvanými indexovými fondy. Jde o fondy, jejichž portfolia kopírují složení akciových indexů. Liší se tak od dražších aktivně spravovaných fondů, u nichž o investicích do akcií (či jiných aktiv) rozhodují portfolio manažeři. Prospěch z konkurenčního boje mají drobní a institucionální investoři, kterým tak poplatky ukrojí menší díl z jejich investic.

Jako zatím poslední z významných správcových firem se ke snížení poplatků odhodlala investiční společnosti Fidelity, když minulý týden na evropský trh uvedla šest nových indexových podílových fondů registrovaných v Irsku. Svým složením fondy kopírují klíčové indexy pro akciové trhy v USA, Evropě, Japonsku a Asii a také index pro rozvíjející se trhy. Roční poplatky za správu se pohybují mezi 0,06 až 0,20 procenta. Zároveň Fidelity zredukovala poplatky u tří již existujících indexových fondů registrovaných ve Velké Británii.

"Zaznamenali jsme značný růst produktů sledujících indexy. V současnosti je do akciových indexových fondů s evropským domicilem investováno 661 miliard dolarů, a tento objem stále roste, protože investoři hledají efektivní a nízkonákladový přístup na světové trhy," uvedl Nick King, manažer pro indexové a burzovně obchodované fondy ve Fidelity International.

Již dříve své poplatky u indexových fondů snížili i další významní hráči na evropském trhu - investiční společnosti BlackRock, DWS (samostatná investiční divize Deutsche Bank), Lyxor, Vanguard a State Street Global Advisors.

Například Lyxor, který je součástí francouzské finanční skupiny Société Générale od března nabízí šestnáct základních burzovně obchodovaných fondů, u nichž se roční poplatky pohybují již od 0,04 až do 0,12 procenta. To v případě nejlevnějších z fondů znamená, že investor každý rok zaplatí například z investice v hodnotě 10 tisíc eur celkový poplatek správci jen ve výši 4 eur. U v Evropě rozšířenějších aktivně spravovaných fondů takové poplatky obvykle při stejné investované sumě nejdou pod 100 eur ročně.

Obecně platí, že výše poplatků má společně s vývojem trhů, tedy to zda rostou či klesají, vliv na zhodnocení investice. I díky tomu obliba levných indexových či pasivních investic v Evropě roste. Evropa tak jde ve stopách Spojených států, kde je zájem o tento typ fondů mnohem větší.

"Investoři po nás požadovali jednoduché a kvalitní ETF za nízkou cenu. Proto jsme vytvořili základní nabídku, která může být stavebním kamenem každého portfolia," řekl Arnaud Llinas, šéf oddělení burzovně obchodovaných fondů ve společnosti Lyxor. I přes nízké poplatky to prý nebude pro Lyxor ztrátový byznys.

V Česku je pro běžné retailové investory nabídka indexových podílových fondů hodně omezená. Komerční banka nabízí svým klientům fond od společnosti Amundi, jenž svým kopíruje index na severoamerický akciový trh. Dva indexové podílové fondy se dají nakoupit u ČSOB.

Trochu jiná situace je u burzovně obchodovaných fondů. Ty jsou běžně dostupné k nákupu přes obchodníky s cennými papíry. Hodně fondů se obchoduje například na německém trhu Xetra. Oproti podílovým fondům však mají ETF tu nevýhodu, že kvůli poplatkům za příkaz k nákupu nejsou vhodné pro pravidelné investování v menších částkách.

Podle agentury Bloomberg by letos měl celkový majetek ve správě indexových a burzovně obchodovaných fondů dosáhnout v Evropě jednoho bilionu amerických dolarů a do roku 2022 by se měla tato částka přibližně zdvojnásobit.

Na rozdíl od Spojených států, kde je zmíněný objem zhruba čtyřnásobný, jsou v Evropě indexové fondy více doménou institucionální investorů. Podíl retailu dělá v Evropě pouze necelou čtvrtinu investovaných peněz, zatímco v USA je to asi polovina.

