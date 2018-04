Britský podnikatel Neil Smith, který před pěti lety oživil značku skútrů Čezeta, se srovnání s velkými jmény nebojí. "Chceme kolem Čezety vybudovat podobnou komunitu majitelů, jakou má třeba Tesla, Harley Davidson nebo Vespa," říká Smith ve svém domě v Mirošovicích u Prahy.

Dům zároveň slouží i jako klub pro zájemce o elektromotorku. To by se ale brzy mělo změnit. Smith plánuje showroom přestěhovat do centra Prahy. "Hodláme ho otevřít Na Příkopech nebo na Václavském náměstí. Bude naší vlajkovou lodí," uvádí Smith, který opět nabízí srovnání s kalifornskou automobilkou Tesla. Nepůjde totiž o prodejnu, novou Čezetu si zájemci budou moci nadále koupit pouze přes internet. Podobnou strategii má i majitel Tesly Elon Musk.

Hlavním cílem showroomu je tak nalákat nové zákazníky, především zahraniční turisty. Vývoz je pro Čezetu, která od původního modelu z 50. let převzala ikonický design i přezdívku "prase", klíčový. "Máme zhruba 75 objednávek, z toho 68 je ze zahraničí," vysvětluje Smith. O elektrické skútry je zájem ve Velké Británii, Německu, Francii, ale také na Novém Zélandu či v Japonsku.

Showroom v centru hlavního města Smith zaplatí částečně z peněz, které nedávno vybral pomocí crowdfundingu. Od drobných investorů získala Čezeta 600 tisíc eur (asi 15,2 milionu korun).

Většina této sumy nicméně zamíří do prostějovské továrny, kde se skútr vyrábí. "Nyní vyrábíme zhruba 12 motorek měsíčně, do tří let bychom se chtěli dostat na objem 75 motorek za měsíc," plánuje Smith. Čezeta v současnosti nestíhá vyrábět, stejně jako další tuzemské firmy ji ovlivňuje nedostatek pracovníků.

"V byznysu, jako je ten náš, to cítíte výrazně. Všichni dodavatelé se nám omlouvají, že nestíhají dodávat a že si musíme počkat další měsíc. Takže se teď budeme snažit dělat nějaké věci sami," říká Smith. První na řadě je vlastní lakovna. Ceny lakovacích firem se totiž podle Smithe za poslední rok kvůli rostoucí poptávce téměř zdvojnásobily.

Továrna v historickém areálu strojírenského závodu Wikov má kapacitu na to vyrábět až dva tisíce elektromotorek ročně, tedy 166 za měsíc. To je podle Smithe ideální objem. "Rolls Royce dělá asi tři tisíce aut ročně. I my chceme být luxusním produktem," nabízí Smith další srovnání se slavnou značkou.

Původně chtěl pro Čezetu sehnat peníze od lidí, kteří v Česku investují do rizikového kapitálu. S několika investory se sešel, ale i pro ně byl jeho projekt příliš riskantní. "Hodně lidí nevěří, že je možné přijít na trh s luxusním elektrickým skútrem a uživit se tím," říká Brit. Podle něj by pomohlo, kdyby menší firmy a start-upy podporoval vládní fond. "Mladí lidé zde mají nadšení a spoustu dobrých nápadů. Když do nich vláda bude investovat, může zde vzniknout řada technologických společností," myslí si muž, který dříve pracoval pro poradenskou společnost Ernst & Young. Díky ní se pracovně dostal i do Prahy, kterou si zamiloval a už zde zůstal.

Cena elektrického modelu Čezeta 506 se pohybuje nad 300 tisíci korunami. I to je podle Smithe důvod, proč o skútr bude větší zájem v zahraničí než v Česku. "Nechci říci, že si to Češi nemohou dovolit, ale kupní síla třeba v Německu je pořád o poznání vyšší," říká Smith. "Udělali jsme si i studii, podle které měl být naším typickým zákazníkem úspěšný muž ve věku od 35 do 50 let. Ale zatím je to těžké určit, v Německu si motorku koupil třeba i vedoucí pekárny," směje se.

Motorka na jedno nabití ujede 150 až 200 kilometrů. Baterka se opět nabije za necelé čtyři hodiny. Čezeta může jet rychlostí až 120 kilometrů za hodinu.

Zájem je i o původní benzinový model Čezety z 50. let. Ten se dnes stal téměř nedostatkovým zbožím. Kdo si chce zachovalou Čezetu koupit, musí si připravit až sto tisíc korun.

Skútry na elektrický pohon v Evropě dnes vyrábí hlavně BMW, svůj ekologický model představila loni i Vespa. Výrobcům elektromotorek nahrává fakt, že řada evropských měst hodlá zakázat vjezd dieslových vozidel do svých center.

