Když před více než deseti lety začaly v Evropské unii štědré dotace pro elektřinu vyráběnou ze slunce, politici argumentovali mimo jiné i tím, že to přinese nové technologie a vytvoří nová pracovní místa. Výsledky ale byly rozpačité. Výrobce panelů převálcovala čínská konkurence a lidé pracovali spíše v oblasti montáží než na hi-tech výzkumu.

Nyní se ale tento trend začíná otáčet a i tuzemské firmy přichází s vyspělými chytrými řešeními, která mohou pomoci při dalším vývoji obnovitelných zdrojů. Jednou z prvních je i plzeňská společnost EnergyCloud podnikatele Tomáše Jelínka. Ta během čtyřletého vývoje investovala okolo stovky milionů korun do unikátního systému na ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Systém umí zelenou elektřinu uložit do baterie a využít, kdy je potřeba a kdy je to nejefektivnější.

Jejich stanice Home i díky tomu nedávno obdržela nejvyšší ocenění na veletrhu elektrotechniky Amper. "Za 300 tisíc korun má toto řešení baterii o kapacitě 7,6 kWh, to je dostačující pro velký rodinný dům," popisuje svůj systém Jelínek. Výkon systému navíc kromě provozu domácnosti zvládne utáhnout například i cirkulárku. A existují i řešení pro průmysl.

"Takovýto systém už u běžného českého rodinného domu pokryje ve spojení se solárními panely z velké části celou jeho spotřebu. Samozřejmě pak záleží na spotřebičích," říká Jelínek.

V Česku není EnergyCloud jedinou firmou, která podobné systémy nabízí. Největší energetická společnost ČEZ například koupila podíl v německém výrobci Sonnenbaterie, v nabídce má i baterie CES Battery Box, kterou většinově ovládá bývalý ministr průmyslu za ODS Martin Kuba. Světově nejpopulárnější je pak v Evropě těžko dostupný Powerwall od Tesly Elona Muska.

Jelínek nicméně stále trvá na tom, že s EnergyCloudem se ani jedno z těchto zařízení nemůže srovnávat. "Oproti konkurenci, která často kupuje levné vybavení z Číny, my vše děláme sami a máme opravdu jedinečné all-in-one řešení. Kupujeme jen úplně základní součástky, tedy procesory, kondenzátory, odpory a podobně. A z nich pak navrhujeme a stavíme vlastní hardware. K tomu máme tým programátorů, od těch, co programují jednočipy až po ty, co umí složité matematické algoritmy serverových aplikací," říká.

Ven za hranice

V loňském roce firma zatím prodala desítky kusů svého úložiště hlavně do domácností. Obratově se dostala na 48 milionů korun. "Letos bychom rádi dosáhli na obrat 100 milionů korun," říká Jelínek.

K růstu mají firmě pomoci dva hlavní kroky. Tím prvním je snaha o expanzi do zahraničí. Firma má například podepsanou smlouvu o spolupráci s jihoafrickou společností MetSolar, což je subdodavatel tamní firmy Eskom, obdoby českého ČEZ. S ním jedná o výstavbě pilotních projektů, první by mohl vzniknout ještě do konce letošního roku.

"Jihoafrická republika trpí nedostatky dodávek elektřiny a častými black-outy. Země má pro sluneční elektrárny ideální podmínky u fotovoltaických elektráren se jedná o poměrně rychlé řešení, které by mohlo pomoci problémy řešit," popisuje majitel EnergyCloudu důvody, proč míří zrovna do JAR. Tato země, podobně jako například Austrálie, má navíc řadu odříznutých oblastí, kde je možné instalovat ostrovní systémy bez napojení na síť.

Druhým možným krokem je nalezení silného finančního partnera. "Příběhů, kdy malá firma sama vyrostla, byť se skvělým produktem, na světovou úroveň, je hrozně málo," říká Jelínek. Jedná proto s několika možnými investory, kteří by ve společnosti mohli získat minoritu. Jedním z nich je podle něj i čínská firma Zhong De, která již EnergyCloud přizvala, aby česká firma participovala na modelovém projektu moderního "smart" městečka.

