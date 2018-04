Časopis Týden loni v červenci přinesl sérii reportážních fotografií ze zahajovacího večera na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. V záplavě VIP osobností všeho druhu na jednom ze snímků se svými partnerkami zapózovali i tři významní muži českého byznysu a politiky: mediální magnát Jaromír Soukup, olomoucký majitel banky Creditas a Grandhotelu Pupp Pavel Hubáček společně s místopředsedou Babišova hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem.

Mohlo by jít o náhodné zdvořilostní setkání, jakých se na festivalu odehraje každoročně nepočítaně, Soukupův Týden ale ve stejném vydání přinesl v jiné rubrice tu samou trojici (šestici) ještě jednou. Tentokrát zachycenou v daleko uvolněnější a méně formální atmosféře. Při odpoledním dýchánku u vína na Světovém poháru v parkurovém skákání v Olomouci. Tato sportovní a společenská akce se uskutečnila týden před startem karlovarské filmové přehlídky.

Obě fotografie tak celkem výmluvně dosvědčují úzké obchodní a finanční vazby mezi Soukupem a Hubáčkem, o nichž se v byznysových kruzích hovoří už delší dobu, stejně jako vazby mezi Hubáčkem a Faltýnkem. A ty jsou pro tuto chvíli podstatnější. Právě Hubáček s Faltýnkem totiž hrají velmi významnou roli v kauze kolem společnosti ČD – Telematika majoritně ovládané Českými drahami, která teď vstupuje do závěrečné fáze. V té by stát měl firmu stoprocentně ovládnout, nejspíše pod hlavičkou státní Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Je to právě olomoucký miliardář Hubáček, majitel skupiny Unicapital, kdo dnes v telekomunikační firmě drží důležitý minoritní podíl (29 % akcií), jejž stát nezbytně potřebuje vykoupit. Na prodeji by byznysmen z Hané mohl vydělat stovky milionů korun.

Lidé blízcí Faltýnkovi ve firmě ČD – Telematika Pavel Hubáček

Byznysmen z Olomouce, majitel skupiny Unicapital. Od roku 2016 minoritní akcionář ve firmě ČD – Telematika. Mimo jiné také majitel banky (dříve záložny) Creditas, karlovarského Grandhotelu Pupp, několika administrativních center, zemědělských podniků a sítě zdravotnických zařízení Alzheimercentrum.



Milan Feranec

Politik z Olomouce. Nyní poslanec za hnutí ANO, zároveň šéf dozorčí rady Českých drah a firmy ČD – Telematika. Dříve i náměstek ministra dopravy. S Jaroslavem Faltýnkem v minulosti mnoho let pracoval ve skupině Tchecomalt Group a v Agrofertu Andreje Babiše.



Květoslav Hlína

Advokát z Přerova, dříve pracující pro Babišovu skupinu Agrofert. Po nástupu hnutí ANO získal zakázky od státních subjektů v resortu dopravy, včetně ČD – Telematiky. Má řadu kontraktů i od pražského dopravního podniku. V Hlínově kanceláři dříve pracovala i manželka poslance Ferance. Právě tato kancelář měla pro České dráhy zpracovat nabídku na odkoupení akcií ČD – Telematiky od firmy Dial Telecom za cenu 405 milionů korun (nabídku ale přeplatila firma Pavla Hubáčka).



Martin Gillar

Jako advokátní koncipient dříve pracoval v kanceláři Květoslava Hlíny. V minulých letech byl místopředsedou představenstva firmy ČD – Telematika, nyní je šéfem pražského dopravního podniku.



Tomáš Drmola

Manažer z Prostějova. Od roku 2014 náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku. Člen dozorčí rady ČD – Telematiky.





Sotva by se k akciím vůbec dostal, kdyby mu to svou liknavostí v minulých letech neumožnili "Faltýnkovi lidé". Prvořadou odpovědnost nese bývalý náměstek ministra dopravy a nadále šéf dozorčí rady Českých drah a ČD – Telematiky Milan Feranec, Faltýnkův blízký přítel z Olomouce, zároveň letitý kolega z firem Tchecomalt Group a Agrofert.

"Nic o tom nevím a fabulace mě nezajímají. Obraťte se prosím na kompetentní osoby z resortu dopravy," odmítl žádost HN o rozhovor na téma ČD – Telematika sám Faltýnek. Přitom právě s jeho jménem je dění v této společnosti, stejně jako v dalších firmách ze skupiny Českých drah, spojováno už několik let. Přesně od ledna 2014, kdy hnutí ANO ovládlo ministerstvo dopravy a Faltýnek si do resortu prosadil několik "svých" lidí.

Dva neúspěšné pokusy, teď přijde třetí

Jak už popsaly Hospodářské noviny, stát několik let usiluje o to, aby se stal výlučným vlastníkem telekomunikační firmy ČD – Telematika, která disponuje po firmě O2 (respektive po sesterské firmě Cetin) druhou nejrozsáhlejší sítí optických kabelů. Záměrem je udělat z této společnosti operátora, který bude poskytovat služby celé státní správě.



Majoritu (69 % akcií) teď drží České dráhy, ty měly už v červnu 2014 možnost odkoupit třetinový podíl za 198 milionů korun od podnikatele Davida Knopa-Kostky. Nechaly se však překvapivě předběhnout společností Dial Telecom, která podíl získala a držela jej do roku 2016.

Tehdy se Dial Telecom rozhodl také prodat, ovšem České dráhy si i napodruhé nechaly akcie "vyfouknout". Koupil je již zmíněný olomoucký byznysmen Pavel Hubáček blízký Jaroslavu Faltýnkovi. Svou novou firmu UNI Telematika založil těsně před transakcí. Cena se podle dobových zpráv v médiích měla pohybovat v rozmezí 400 až 600 milionů korun.

Nyní se České dráhy rozhodly ČD – Telematiky zbavit, přičemž kupcem akcií se má údajně stát Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Záměr podporuje i ministr dopravy Dan Ťok. Stát by se pod novým majitelem měl napotřetí pokusit získat podíl, který momentálně drží Hubáček. Údajně se již v této věci uskutečnilo "oťukávací jednání", kdy měl olomoucký podnikatel vyjádřit ochotu prodat.

Otázkou je ale cena. Podle neoficiálních informací – pocházejících ještě z loňského roku ze zdrojů blízkých vedení Českých drah – je stát ochoten zaplatit až 1,2 miliardy korun. Záleží na Hubáčkovi, s jakou mírou velkorysosti se k celé transakci vůči státu postaví.

Každopádně znovu padá kritika na zástupce státu ve skupině České dráhy, kteří v minulých letech dopustili, že třetinový podíl získal za daleko přijatelnější cenu někdo jiný. S dosud nejasným výsledkem se celou záležitostí zabývala i policie.

Znám jej jen ze společenských akcí

Podle zákulisních informací to měl být Faltýnkův blízký přítel Milan Feranec, kdo na jednání dozorčí rady Českých drah v létě 2014 výslovně odmítl původní nabídku Davida Knopa-Kostky za 198 milionů korun, která je uvedena v dopise adresovaném někdejšímu generálnímu řediteli Českých drah Danielu Kuruczovi. Zamítavá reakce měla být údajně doplněna i Ferancovým dovětkem, že je schopen dojednat lepší cenu.

Feranec to ale popírá. "Je to nesmysl. Na dozorčí radě jsme to tehdy ani neřešili, není to ani v její kompetenci," tvrdí muž, který byl podávat vysvětlení na policii stejně jako další kolegové z dozorčí rady. Feranec tvrdí, že nezdar při dojednávání obchodu zapříčinil hlavně podnikatel Knop-Kostka, jenž prý nedodržel ústní slib exkluzivity.

Že se třetinový podíl místo do vlastnictví státu (Českých drah) nakonec dostal do majetku firmy Dial Telecom a od ní v roce 2016 do rukou Ferancova "krajana" z Olomouce Hubáčka, poslanec za ANO uspokojivě vysvětlit nedokáže. Osobní vazby v tom prý ale žádnou roli nesehrály.

"Já pana Hubáčka nijak dobře neznám. Před jeho vstupem do ČD-T jsem jej potkal jen na společenských akcích v Olomouci," uvádí Feranec. Kolega Faltýnek své vztahy s Hubáčkem nechal zcela bez komentáře.

Mlčící Hubáček a další otazníky

Poslanec Feranec není přitom jediný z lidí kolem politicky velmi vlivného Jaroslava Faltýnka, kdo záležitosti kolem ČD – Telematiky v posledních letech řešil. Vedle něj to byl třeba také přerovský advokát Květoslav Hlína, v minulosti taktéž pracující pro Agrofert, jenž se nyní angažuje hlavně v pražském dopravním podniku. Zároveň i Hlínův bývalý koncipient Martin Gillar, nyní šéf dopravního podniku, který byl místopředsedou představenstva ČD – Telematiky. A v neposlední řadě i Tomáš Drmola z Prostějova, na Faltýnka navázaný manažer, který je členem dozorčí rady ČD-T.

HN žádaly, aby se ke svým vztahům s Jaroslavem Faltýnkem vyjádřil i miliardář Pavel Hubáček. Stejně tak i k tomu, za jakých okolností je nyní ochoten svůj podíl státu prodat (zda vůbec). Olomoucký byznysmen však ani po několika urgencích na žádnou z otázek neodpověděl.

Obchod s akciemi ČD – Telematiky není jediným sporným kontraktem kolem státních Českých drah. Další je loňský nákup správce jízdních řádů Chaps, který provozuje například internetový vyhledávač Idos.cz. Brněnskou firmu Chaps koupily dráhy (dceřiná firma ČD – Informační systémy, v níž je Milan Feranec rovněž šéfem dozorčí rady) zhruba za 400 milionů korun. A to na úvěr, údajně přes odpor některých lidí v managementu, podle kterých je skutečná cena poloviční. "Myslím, že se o tom ještě bude mluvit," soudí zdroj blízký vedení Českých drah.

