Britská investiční banka Barclays PLC zjišťuje u svých zákazníků, jestli mají zájem o obchodování s kryptoměnami. Inspirovala se přitom u jiné velké investiční banky, americké Goldman Sachs Group Inc., která na konci loňského roku oznámila, že zřídí oddělení pro přímé obchodování s kryptoměnami. Pro bitcoin tak svítá naděje na další oživení.

Barclays zatím pouze předběžně posuzuje poptávku po kryptoměnách a také to, nakolik jsou pro ni tyto obchody proveditelné. Podle serveru Bloomberg to potvrdili lidé blízcí firmě, kteří ale nechtěli uvádět svá jména. Jde totiž zatím o neveřejné informace.

"Konstantně monitorujeme vývoj na trhu s digitálními kryptoměnami a budeme pokračovat v komunikaci s našimi klienty," řekl mluvčí společnosti Barclays Andrew Smith pro agenturu Bloomberg. Zahájení obchodů s kryptoměnami musí ještě potvrdit vedení společnosti.

Žádná jiná velká evropská investiční banka se k podobnému kroku zatím nechystá, a to ani podle zákulisních informací. I samotná Barclays zatím oficiálně tvrdí, že nemá žádné plány na obchodování s digitálními měnami.

Vstup do obchodování s bitcoinem a dalšími kryptoměnami by ale potvrzoval současnou strategii britské banky, která se snaží oživit své hospodaření. Loni vedení Barclays mimo jiné rozhodlo o uvolnění miliard dolarů na rizikovější obchodní aktivity z poskytovaných půjček společnosti Vanilla. Tyto peníze by mohly najít uplatnění právě v bitcoinech a pomoci této měně k lepším výsledkům.

Analytický tým Barclays přitom v minulém týdnu přirovnal bitcoin ke chřipkové epidemii, která se šíří s rostoucí cenou a nyní pomalu odeznívá.

"Tím, že se větší část populace stává držiteli, snižuje se počet osob, které se mohou stát novými kupujícími," píše ve zprávě pro klienty vedoucí analytického týmu Barclays Joseph Abate a dodává, že se zároveň zvyšuje počet držitelů bitcoinů, kteří jsou potenciálními prodejci.

Britská investiční banka se potýká v poslední době s řadou problémů. Ve Spojených státech musí zaplatit dvě miliardy dolarů (41,3 miliardy korun), aby urovnala obvinění, že při prodeji rizikových cenných papírů krytých hypotékami v letech 2005 až 2007 klamala investory a způsobila jim ztráty v řádech miliard dolarů.

Zároveň Barclays, která jako první představila světu bankomat, čelí dalším právním problémům kvůli kapitálové podpoře ze strany Kataru v době světové finanční krize. V loňském roce zaznamenala banka ztrátu přes 55 miliard korun.

Obchodní centrum pro přímé obchodování s kryptoměnami chce ještě do konce června otevřít také americká investiční banka Goldman Sachs. Podle lidí obeznámených s aktuální situací to ale bude nejdříve v prosinci. Banka totiž stále řeší, jak zajistit bezpečnost při obchodech s digitálními měnami.

Bitcoin ztratil od prosince, kdy zaznamenal rekord 19 tisíc dolarů, přes polovinu své hodnoty a v těchto dnech se prodává za částky kolem osmi tisíc dolarů.

Vývoj ceny bitcoinu za poslední měsíc. Zdroj: coinmarketcap.com:





