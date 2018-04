Službu amerického internetového zprostředkovatele turistických pronájmů Airbnb využilo v loňském roce k ubytování v Česku přes milion lidí, dalších více než 420 000 lidí s pomocí Airbnb vycestovalo z Česka do zahraničí. Vyplývá to z dat, které Airbnb zveřejnila v úterní tiskové zprávě. Airbnb funguje v Česku od roku 2009. Loni česká Finanční správa ale stanovila, že služby nabízející ubytování prostřednictvím internetu považuje za ubytovací služby, a nikoliv za nájem. Příjmy z této činnosti tak podléhají nově také zdanění a jejich poskytovatelé by měli platit městu či obci i ubytovací poplatky.

"Česko je domovem čilé komunity hostitelů, kteří ve svých domovech přivítali turisty z více než 150 zemí," uvedla dále společnost Airbnb v tiskovém prohlášení ke statistikám loňského roku s tím, že do Česka takto v roce 2017 přijelo 1,02 milionu hostů.

Typický český poskytovatel ubytování podle Airbnb pronajímá bydlení 37 dní v roce, za což si průměrně vydělá 2300 amerických dolarů (zhruba 47 100 korun). "To je pro běžné lidi a rodiny významný příjem," uvedla dále firma. Podle Českého statistického úřadu se loni v českých hotelech, penzionech či kempech přitom ubytovalo rekordních 20 milionů turistů, což bylo o 9,1 procenta více než předloni. Zahraničních návštěvníků bylo o 9,2 procenta více a domácích o devět procent. Nejvíce cizinců přijelo tradičně z Německa, na dalších místech byli turisté ze Slovenska, Polska a Ruska.

Například ale v Praze podle společnosti Blahobyty, která je největším správcem pronajímaných bytů přes Airbnb v metropoli, počet aktivních hostitelů stagnuje. Loni v prosinci bylo zaregistrováno na Airbnb v Praze 3211 hostitelů, kteří poskytovali ubytování, o rok dříve to bylo 3578 hostitelů. Celkem je v hlavním městě podle únorových údajů Airbnb kolem 7200 hostitelů, v celém Česku přes 10 000.

Trh domácího ubytování však začíná být regulován. Finanční správa loni vydala pravidla pro danění z výdělku prostřednictvím ubytovacích platforem. "Mnoho majitelů bytů se postupně profesionalizuje. To v praxi znamená, že nejenže se zpomalí nárůst počtu nových pronajímatelů, ale zejména to stávající vlastníky vede k tomu, že vyhledávají služby či společnosti, které budou situaci řešit za ně. To je nejen nabízet ubytování, ale i řešit potřebnou administrativu a podobně," uvedl již dříve zakladatel startupu Blahobyty Adam Nedvěd.

Ministerstvo financí navíc navrhuje sloučení poplatku z ubytovacích kapacit a rekreačního a lázeňského poplatku do jednoho poplatku. Tomu by tak podléhal krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem je, aby nebyly zvýhodňovány osoby podnikající například právě přes Airbnb.

Ze zveřejněných dat vyplývá, že Airbnb má po celém světě 4,85 milionu nabídek k ubytování. Tuto službu si turisté vybírají ze 79 procent kvůli tomu, že chtějí v daném místě pobývat jako místní. Na 89 procent hostů v dotaznících také uvádí, že takovéto ubytování je příjemnější než v hotelu.

Firma Airbnb v tiskové zprávě uvedla, že podporuje místní, autentický a udržitelný turismus, ze kterého bude mít užitek co nejvíce lidí. Poskytovatel ubytování proto spouští iniciativu nazvanou Office of Healthy Tourism, která klade důraz na zdravou turistiku například podporou méně známých míst či dodržováním ekologických zásad. S těmito cíli Airbnb pomáhá i nově založený poradní orgán, jehož členy jsou experti na turistiku, mimo jiné bývalý generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu při OSN (UNWTO) Tálib Rifaj či bývalý australský ministr zahraničí Bob Carr.

