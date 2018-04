Delegace z čínského státního konglomerátu CITIC Group už několik týdnů monitoruje 22 akvizicí společnosti CEFC Europe v České republice. Schází se s firmami a nadačními fondy, kde má CEFC Europe z asijské velmoci podíly, či s projekty, které pomáhá financovat. Tyto akvizice byly tuzemskou politickou reprezentací označovány jako první vlaštovky budoucích velkých investic z Číny a CEFC Europe patřilo mezi nejaktivnější firmy.

Ve vedení CEFC Europe je bývalý politik a ministr obrany Jaroslav Tvrdík. CEFC se ale v Číně dostalo do problémů a jeho předseda Jie Ťien-ming čelí vyšetřování. Státní CITIC Group má do CEFC v příštích měsících vstoupit se 49procentním podílem. Že k tomu skutečně dojde, naznačuje i přílet nejvyššího vedení CITIC Group do Česka.

"Mohu potvrdit to, že skupina expertů prostřednictvím osobních schůzek jedná se všemi 22 akvizicemi CEFC," řekl HN zdroj z CEFC Europe. Další zdroj informaci potvrdil. Oficiálně společnost nechtěla dění komentovat. "Předpokládáme, že Economia nezveřejňuje svá obchodní jednání, a tak není důvod, aby to dělala společnost CEFC," odepsal mluvčí Pavel Bednář.

Zástupci CITIC byly například ve strojírenské společnosti Žďas, další schůzka by měla následovat. Korporace se také zajímá o čínskou medicínu. Minulý týden navštívila zástupce Nadačního fondu Tradiční čínské medicíny, ve kterém působí i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. "Sešli jsme se se zástupci Citic International, bylo potvrzeno, že mají nadále zájem projekt financovat," řekl HN Prymula. CITIC International je společnost se sídlem v Hongkongu a zaměřuje se na zahraniční investice. Společnost CEFC totiž do fondu přispěla na vybudování kliniky čínské medicíny v nemocnici v Hradci Králové.

Na Pražském hradě se má také tento týden setkat prezident Miloš Zeman se šéfem CITIC Group Čchang Čen-mingem. Na přílet upozornily Lidové noviny. Prezident je dlouhodobě jeden z největších obhájců čínských investic. Předseda CEFC Jie Ťien-ming, který je v Číně vyšetřován z porušení blíže nespecifikovaného zákona, zůstává jeho poradcem.

Čínští experti z CITIC Group se s tuzemskými firmami schází už přes dva týdny. "Dělá to na mě dojem, že tato skupina mapuje v Česku aktivity CEFC a bude rozhodovat, které aktivity budou součástí budoucího konsorcia. Jsou to prakticky auditoři," řekl HN zdroj, který byl přítomen u jednoho z jednání.

Podle informací HN jednali předminulý pátek Číňané i s mediálním domem Empresa Media a agenturou Médea, další schůzka by měla prohnout tento týden. Předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup a generální ředitel TV Barrandov informace nevyvrátil. "Obchodní schůzky ani žádná obchodní jednání zásadně nekomentuji," odpověděl Soukup v SMS. CEFC v roce 2015 do společností vstoupila, podle vyjádření mluvčího z minulého roku ale uplatnila právo na vrácení akcionářského podílu.

CEFC spravuje v Česku aktiva přibližně za 1,5 miliardy eur. V tuzemsku investovala také do nemovitostí a je majoritním vlastníkem fotbalového klubu SK Slavia Praha. Podíl má v letecké společnosti Travel Service či v Pivovarech Lobkowicz. Desetiprocentní podíl má CEFC i ve skupině J&T Finance Group. Ten chtěla čínská firma navýšit na 50 procent, to však Česká národní banka nedovolila kvůli nejasnému financování. Číňané doplnili žádost o nové informace, poté ale sami navýšení podílu v J&T Finance Group zastavili.

