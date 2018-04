Několik let plánovaný prodej Zentivy a dalších aktiv spojených s divizí generik francouzského farmaceutického koncernu Sanofi míří do cílové rovinky.

Po tendru, do nějž se přihlásilo několik zájemců včetně strategických hráčů z Brazílie či Indie a řady investičních fondů si Sanofi vybralo vítěze s nímž vstupuje do exkluzivních jednání o prodeji. Ta by měla být dokončena v řádu měsíců. Podle zdroje HN blízkého transakci to ovšem fakticky znamená, že "Advent se ale už stal majitelem Zentivy".

Obě společnosti o startu exkluzivních jednání informovaly ve společném tiskovém prohlášení. Advent za nákup zaplatí 1,9 miliardy eur (téměř 50 miliard korun). Sanofi bude podrobnosti prodeje ještě konzultovat se zaměstnanci, uvádí se v dokumentu.

"Zentiva je robustní firma s talentovanými zaměstnanci a je připravena pro růst. Volba Adventu jako jejího investora zajistí její další růst," uvedl ředitel Sanofi Olivier Brandicourt.

"Generická léčiva nás zajímají mimo jiné proto, že umožňují kvalitní léčbu za nižší ceny. Zentiva je v oboru silnou společností, z níž nyní vytvoříme velkého nezávislého hráče," sdělili k transakci vedoucí zdravotnické divize Adventu Tom Allen a šéf investic Adventu ve Francii Cédric Chateau.

Zentiva, která formálně zastřešuje evropskou generickou divizi Sanofi sídlí v Praze, působí v 25 zemích Evropy a uvádí, že obsluhuje 40 milionů pacientů. Výrobní závod má kromě Prahy také v Budapešti. Roční obrat firmy se pohybuje kolem 800 milionů eur při provozním zisku EBITDA ve výši 150 milionů eur.

Advent byl založen v roce 1984, je jedním z největších globálně působících investičních fondů. Dosud investoval do 330 projektů, aktuálně spravuje aktiva ve výši 35 miliard eur. Zdravotnictví je pro fond jednou ze stěžejních oblastí.

