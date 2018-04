Americký výrobce elektrických aut Tesla dočasně pozastavil výrobu svého posledního vozu Model 3. Zakladatel a šéf společnosti Elon Musk přišel s informací o odstávce krátce poté, co oznámil "optimistické předpovědi" ohledně zvýšení produkce svého klíčového automobilu.

Výroba se ale v posledních měsících potýká s problémy, což vyvolává otázky, jestli je miliardář schopen plnit své závazky.

Společnost odmítla upřesnit délku odstávky, podle výpovědí zaměstnanců ale půjde o čtyři až pět dní, uvedl server BuzzFeed. Podle pracovníků Tesly bylo přerušení výroby ohlášeno bez předchozího varování. Během odstávky bude mít většina z nich neplacené volno a jen malý počet z nich najde využití v jiných odděleních společnosti.

Jedná se již o druhé přerušení výroby Modelu 3 od začátku roku. První se odehrálo během třetího únorového týdne a trvalo pět dní. Automobilka nicméně varovala, že v budoucnu může být takových odstávek víc.

Podle firmy nejde ani v aktuálním případu o nic neobvyklého a výrobní linky se zastavily kvůli zlepšení automatizace. "Tato období jsou využívána ke zlepšení automatizace a vyřešení problémů v rámci zvyšování produkce. Ve skutečnosti jde o běžný jev u navyšování výroby," uvedla Tesla ve svém prohlášení.

"Zavřít výrobny na několik dní během zvyšování produkce je daleko od normálního," řekla pro server Bloomberg ředitelka Centra pro automobilový výzkum Kristin Dziczek. Ani podle analytika společnosti AutoPacific Davea Sullivana se nejedná o obyčejnou záležitost. "Tradiční výrobci aut opravují překážky za běhu," uvedl Sullivan.

Potíž jménem Model 3

Model 3 je prvním masově vyráběným automobilem Tesly a v budoucnu by se měl stát vlajkovou lodí celé společnosti. Firmě se ale nedaří plnit výrobní cíle a Musk označil toto období za "produkční peklo" a o posledních několika měsících hovořil jako o "nesmírně obtížných a bolestivých".

Původní plán počítal s týdenní výrobou 2500 kusů Modelu 3 do konce prvního čtvrtletí tohoto roku. V současnosti se však produkce pohybuje kolem 2000 aut za týden. Společnost nicméně představila nový plán, podle kterého chce vyrábět až 5000 aut za týden nejpozději do konce druhého čtvrtletí roku 2018. Podobně ale Musk mluvil na začátku minulého roku, kdy s produkcí pěti tisíc vozů týdně počítal už do konce roku 2017.

Model 3 se dá koupit za 35 tisíc dolarů (zhruba 713 tisíc korun). Díky výrazně nižší ceně oproti ostatním modelům Tesly mají zákazníci z celého světa enormní zájem o koupi vozu, ale během prvního čtvrtletí stačila automobilka vyrobit pouze 9 766 kusů. Celkově jich stihla vyprodukovat necelých 17 tisíc.

Tesle navíc stěžuje situaci i její starší Model S. Celkem 123 tisíc vozů musela svolat k opravám kvůli komplikacím s řízením. Podle agentury Bloomberg bude servis těchto aut stát více než 60 milionů dolarů (zhruba 1,24 miliardy korun).

Automobilka od svého vstupu na burzu v roce 2010 ještě nevykázala celoroční zisk. V roce 2017 společnost zaznamenala rekordní ztrátu ve výši zhruba dvou miliard dolarů, což je skoro třikrát horší výsledek než v roce 2016.

Přehnaná automatizace byla chyba, přiznal Musk

Vzhledem k silné konkurenci, která se na trhu s elektroauty v poslední době vytvořila, se Musk rozhodl investovat do větší automatizace. Do svých výroben tak nainstaloval množství robotů k rychlejší produkci vozů, aby měl nad ostatními automobilkami náskok.

Koncem minulého týdne ale šéf Tesly na Twitteru přiznal, že nadměrná automazice byla chybou. "Ano, přehnaná automatizace byla chyba. Abych to upřesnil - moje chyba. Lidé jsou podceňování", uvedl Musk na sociální síti.

Podle informací Centra pro investigativního zpravodajství nicméně Tesla údajně snižovala počet nahlášených zranění, která se na pracovišti odehrála. Objevily se i spekulace, že v továrně nejsou používány žluté bezpečnostní pásky kvůli tomu, že Musk tuto barvu nemá rád. Tesla však informaci označila za "opravdu směšnou" a uvedla, že jejím cílem je být nejbezpečnější výrobnou na Zemi.

