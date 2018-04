Dálnice D6 nebude podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) dokončena před rokem 2026. Ministr to v pondělí řekl u příležitosti vládní návštěvy v Karlovarském kraji. Přípravu zbývajících úseků ve Středočeském a Ústeckém kraji zbrzdilo nutné opakování posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Čtyři úseky v Karlovarském kraji se budou stavět jako poslední, úsek u Žalmanova, kde zatím chybí i územní rozhodnutí, by se mohl začít stavět v roce 2021.

Dostavba dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je pro Karlovarský kraj, který se dlouhodobě snaží o její urychlení, velkým tématem. Nedokončené dálniční spojení brání kraji podle jeho vedení v dalším hospodářském rozvoji.

"Musíte si uvědomit, že s tou dálnicí dlouho nikdo nic nedělal. My jsme zahájili v minulém roce a na začátku tohoto roku tři úseky dálnice, které se reálně staví, ale to opravdu nejde ze dne na den. Já si dokonce myslím, že rok 2026 je rokem, který je napjatým. Jestli to stihneme, já budu velmi rád," řekl Ťok. Stavba dálnice D6 podle něj u předchozích vlád neměla prioritu.

Dostavět zbývá z dálnice D6 ještě osm úseků, celkem dlouhých asi 63 kilometrů. "V současné době jsme požádali o vydání stanoviska EIA ve Středočeském kraji, v Ústeckém kraji budeme žádat do měsíce. Ve zbývající části v Karlovarském kraji, kde se dotýkáme evropsky významné lokality, musíme znovu projít zjišťovacím řízením. Kromě úseku Žalmanov-Olšová Vrata mají všechny stavby územní rozhodnutí," popsal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Všechny stavby by podle něj měly být zahájeny do roku 2020, nejpozději do roku 2021.

Koncem loňského roku byla zahájena stavba úseku mezi Novým Strašecím a Řevničovem a obchvatu Řevničova na Rakovnicku, oba úseky by měly být dokončena do srpna 2020. Letos začala stavba obchvatu Lubence na Lounsku, potrvá do roku 2021.

Související