Zatímco pro majitele aut je přezouvání pneumatik ne příliš oblíbenou povinností, pro autoservisy a prodejce pneumatik jsou jaro a podzim oblíbené části roku. "Během těchto dvou vrcholů prodáme 40 procent celoročního obratu," říká Vojtěch Schwangmaier, zakladatel a majitel skupiny e-shopů Onio, kam patří i jeden z největších on-line prodejců pneu, web Pneumatiky.cz. Poukazuje také na to, že jestliže o Česku platí, že je v e-commerce v porovnání s jinými evropskými státy vyspělé, o on-line prodeji pneumatik to v Česku platí dvojnásob. "On-line se prodá asi třetina, jsme v tom na špici Evropy," poznamenává Schwangmaier.

Pneumatiky.cz zobchodují ročně celkem 350 tisíc pneumatik. Šéf Onia pak v rozhovoru pro HN popisuje některé souvislosti výběru a nákupu gum, ale jako zkušený muž tuzemské e-commerce také to, jak se dnes má dělat v podstatě jakýkoliv e-shop.

Jsou v našich podmínkách potřeba zimní a letní gumy? Vedení Michelinu si to tak úplně nemyslí… (v řadě mediálních výstupů koncem loňského roku manažeři Michelinu opakovaně tvrdili, že dělení na letní a zimní pneu je přežitek – pozn. redakce)

Určitě jsou. O tom není pochyb. Rozdíly ve vlastnostech letních a zimních pneumatik a těch celoročních jsou obrovské. Já to vidím tak, že Michelin si podobnými komentáři hledá skulinky na trhu. Oni třeba tlačí celoroční pneumatiky, tedy budou logicky hovořit v jejich prospěch. A také se Michelin nyní snaží vyvinout pneumatiku, která má být stejně kvalitní po celou dobu své životnosti, lidově řečeno se tolik nesjíždí. A když se jim podaří trh přesvědčit o tom, že to umí a že to tak může být, proč ne. Zatím to tak ale není.



Pojďme k vaší firmě. Jak vypadá vaše společnost?



Do portfolia Onia patří hlavně Pneumatiky.cz, které jsou nejzásadnějším e-shopem, a pak obchod Ruční-nářadí.cz. Historicky máme ještě adresu Výhodné-brýle.cz. A dřív jsme viděli jistý on-line potenciál v plánované důchodové reformě, připravili jsme několik webů s touto tematikou, ale jak se ukázalo, nebyla to dobrá sázka. Držíme si to stále, ale komerční činnost jsme na té bázi nerozvinuli.



Co se obratu týče, celé Onio v roce 2017 utržilo asi 730 milionů korun, letos bychom rádi atakovali miliardu. Rosteme poslední dobou tempem 20 až 25 procent ročně. To je takový rozumný růst, který se dá ustát. Veškeré případné zisky hned reinvestujeme dál do firmy.



Nepřemýšlíte o dalších e-shopech, dalších oborech?

Ne. To se neukázalo jako šťastné. Ukazuje se, že síla v e-commerce je být dobrý v něčem dílčím. Pro nás to jsou tedy hlavně pneumatiky.



Jak jste se dostal k pneumatikám?

Chtěl jsem mít e-shop – před těmi nějakými deseti a víc lety to vypadalo jako dobrý podnikatelský nápad. A bylo mi vlastně jedno, s čím budu obchodovat. Otec jednou domů přinesl katalog jednoho velkoobchodníka, který byl původem z Německa, ale fungoval i v Česku. A když jsem si procházel ceny, porovnával velkoobchodní, maloobchodní, s DPH, bez DPH, ukazovalo se, že je tam dobrý prostor pro obchod. Dobrá marže. Podařilo se mi od nich dostat nějaký excel, který jsem importoval do e-shopu. Tehdy, psal se rok 2002, jsem naprogramoval svůj první a poslední e-shop. Studoval jsem tehdy ještě Fakultu informatiky v Brně. Specifikace toho e-shopu byla na dvě stránky A4, dneska už jsme jinde.



Bylo pneu správnou volbou?

Postupně se ukázalo, že pneumatiky byly vlastně dobrým nápadem. On ten sortiment je relativně jednoduchý, je relativně drahý, těžko se rozbije. Na druhou stranu musíte řešit jiné srandičky, třeba to, že guma hoří.



Co se tvorby e-shopu týče, bylo tehdy od koho kopírovat?

Už tu firmy v e-commerce i firmy obchodující s pneu on-line byly. Nebyli jsme úplní pionýři. Jedni z prvních ale určitě. Nebyla to ale, jak říkám, tehdy žádná raketová věda. Hlavní bylo získat dobrou pozici na Seznamu. Dneska je to mnohem složitější. Kdybychom chtěli jenom s Googlem držet krok, bylo by to náročné. A to platí obecně o celé technologické gramotnosti – které bude potřeba stále víc a ne všichni v e-commerce to zvládnou. Takže si myslím, že celkově bude docházet k velké konsolidaci.



Popište krátce ten vývoj. Jak se z garážové firmy stal obchod se stamilionovými tržbami?

Začátky byly o tom sebrat objednávku, poptat u velkoobchodníka v Německu zboží, přivézt to sem a už mít objednanou dopravu just in time k zákazníkovi. Paralelně s tím tisknout faktury. Když přijely ty čtyři Michelinky, tak jen vyměnit jejich fakturu za naši a gumy odcházely. Bez skladových zásob, bez rizika. Kultura vratek tehdy nebyla. To by nás klidně tenkrát mohlo položit. Jestli byl tehdy nějaký problém, tak snad jenom to, že se z výrobců obtížně dostávaly fotky.

Postupně jsme před sezonou něco předzásobili, nějakými řekněme dvaceti kusy. No a dál to byla drobná mravenčí práce. Přestěhovali jsme se z domácí garáže do Nebovid a před nedávnem jsme odtamtud vyčlenili administrativu, vedení firmy, obchod – a jsme tady na Vídeňské v Brně.

A s tím, jak rostete, přibývají nové starosti typu firemní kultury, docházky zaměstnanců a tak dále a tak dále.



Řekl byste, že jste v něčem speciální oproti konkurenci?

E-shopů s pneumatikami je řada, velké rozdíly v nich na první pohled nejsou. Nikdy jsme nebyli úplně nejlevnější. Snažili jsme se zákazníkům vždycky dát něco dalšího. Hodně jsme si hráli s tím, jak naše stránky vypadají, jak jsou uživatelsky komfortní. Snažíme se přinášet videorecenze, pravidelné výsledky testů od ADAC a dalších. Není to nic vyloženě "wow". Jak říkám, drobná mravenčí práce. A máme dobré jméno, to také pomáhá.

Jak jste doménu Pneumatiky.cz získali?

Nenarodilo se to jen tak. Pokud se nepletu, to bylo kolem roku 2006 a měl ji jistý doménový spekulant. Kontaktovali jsme jej a levné to nebylo. Nejdřív to prodávat nechtěl, ale pak začal stavět dům, vzpomněl si na nás a nabídl nám tu doménu. Sehráli jsme si kolem toho trošku divadélko. Nakonec jsme se domluvili na ceně v té době velmi dobře vybavené Octavie, ale byla to jistě jedna z našich nejlepších investic. Do té doby jsme fungovali pod značkou epneumatiky. Chvíli jsme je nechali běžet společně. Název Pneumatiky.cz se ale ukázal jako úspěšnější.



Říkal jste, že rozšiřovat se s obchodem napříč obory neplánujete, co ale jít s pneumatikami ven, do zahraničí?

Právě spouštíme maďarskou doménu. Přidá se k české a slovenské. Evropa je příležitost a určitě přidáme další země. Německo, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, o tom všem přemýšlíme.



Co bylo při budování maďarského e-shopu nejsložitější?

Jejich jazyk. Každou věc, kterou nějak popíšete v češtině, když přeložíte do maďarštiny, jste na trojnásobné délce.



Jak lidé pneumatiky nakupují?

Kromě ceny jsou zásadní testy. Podle výsledků testů se rozhoduje až 40 procent nakupujících. A my jsme pro. Existuje snaha zpřehlednit hodnocení kvality a parametrů pneumatik prostřednictvím evropského labelingu. Ale nemyslíme si, že to funguje. To štítkování není šťastně vyřešené. I když máte kategorii A, mezi dvěma produkty v této kategorii jsou velké rozdíly.



Co sortiment? Obchodujete všechno, nebo děláte zákazníkům předvýběr?



To, co nabízíme, bych nazval tradičními evropskými značkami. Jsme rádi, že čeští motoristé jsou v tomto ohledu nároční a ne vždy jdou jen po ceně. Nemusí mít samozřejmě všichni na autě hned Michelin nebo Continental, ale pokud si koupím Kleber nebo Fuldu, dostávám jistotu technologie a kvality. Nevěříme kvalitě čínských značek. Samozřejmě to pořád sledujeme, díváme se, jak ten trh s čínskými výrobky vypadá. Zatím ale nejsme připraveni se pod to podepsat.



Kdo je váš zákazník?

Můžou to být i větší zakázky. Z poslední doby jsme vyhráli tendry na obutí aut České pošty nebo vozů ministerstva vnitra. To jsou zajímavé byznysy. Ale často jde hlavně o cenu a to nám příliš nejde. U větších komerčních fleetových byznysů jsou karty rozdané a řeší si to sami výrobci pneumatik napřímo. Jsme stále zaměřeni hlavně na retail.



Co chcete trhu nabídnout, abyste úspěšně rostli i v dalším období?

Kdybych měl zmínit jednu věc, byla by to služba nad rámec nákupu. Tedy spolupráce s pneuservisy. Sladění plánovacích kalendářů; zákazník si nekoupí gumy, které mu přijedou kurýrem a on pak s nimi jede do servisu, ale ty mezikroky se zruší. Pneuservisy a autoservisy se tomu dlouho bránily, ale postupně začínají chápat, že je to pro ně příležitost, že si při takovém přezutí mohou sáhnout na další tržby – brzdy, příprava na STK, další rychloservisní práce. My jim vlastně dodáme zákazníka, byť přijdou o byznys s těmi fyzickými gumami. Takovou síť se snažíme budovat, aktuálně máme asi 70 spolupracujících servisů.

