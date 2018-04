Dopravce, kteří v Česku platí mýto za používání dálnic a silnic prvních tříd, čeká nejspíš v příštích měsících nutná výměna tisíců palubních jednotek, skrze něž se výběr těchto poplatků kontroluje. Uvádí to česko-slovenské konsorcium firem CzechToll a SkyToll, které tuto středu ministerstvo dopravy vyhlásilo za vítěze tendru na nový mýtný systém, jenž má fungovat mezi lety 2020 až 2030.

Vítěz zakázky ovšem stále nemá jisté, zda bude v tuzemsku mýtný systém provozovat. Ministerstvo s ním zatím nesmí uzavřít smlouvu, protože si musí počkat na rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS). Na ten se už loni v létě obrátil současný dodavatel mýtného systému, rakouský Kapsch. Kapsch v tendru neuspěl, soutěž proto u ÚOHS napadl, protože ji podle něj úřad Dana Ťoka (za ANO) vypsal špatně.

"Námitky Kapsche jsou účelové, jeho snahou je jen prodloužit spolupráci firmy s Českem. Pokud by antimonopolní úřad soutěž zrušil, hrozilo by Česku, že by mýto nadále nemohlo vybírat," řekl na páteční tiskové konferenci Robert Ševela, jednatel CzechTollu, jedné z vítězných firem tendru, kterou vlastní finanční skupina PPF Petra Kellnera. Zástupce firmy připomněl, že na výstavbu systému má dodavatel čas 14 měsíců, smlouvu se státem tak musí podepsat nejpozději na podzim, aby se rozjezd nového mýtného do roku 2020 stihl. Antimonopolní úřad už dříve přislíbil, že rozhodnutí ve věci zakázky vydá do konce dubna.

CzechToll a SkyToll u státu uspěly s nabídkou, která si za výstavbu a provozování mýtného řekla o 10,7 miliardy korun, což bylo méně než konkurenční Kapsch. Stát počítá s tím, že se bude mýto nově vybírat i na dalších 900 kilometrech silnic první třídy. Vedle současných mýtných bran, které využívají mikrovlnnou technologii, by přitom kontrolu výběru poplatků měly nově obstarávat také satelity, které budou na řidiče dohlížet pomocí GPS.

"Naší snahou bude maximálně využít současnou infrastrukturu mýtných bran, které budou výběr mýta kontrolovat i nadále. Na nových placených úsecích je pouze doplní satelitní technologie," uvádí šéf slovenského SkyTollu Matej Okáli. Dodává, že stát by mohl systém využít i pro sledování aktuální hustoty dopravy nebo pro plánování nových silnic v regionech.

SkyToll, který už provozuje mýtný systém na Slovensku, se má postarat o technologickou část českého mýtného. Kellnerův CzechToll bude naopak výstavbu a provozování sítě jistit svými penězi.

Kapsch rozporuje technologické podmínky soutěže

Za vybudování a provoz dosavadního mýtného systému stát současnému dodavateli, firmě Kapsch, mezi lety 2007 až 2016 zaplatil 24 miliard korun. Dalších 5,27 miliardy pak Kapsch dostane za prodloužení správy do konce roku 2019.

Důvod, proč rakouská firma aktuální mýtnou zakázku u antimonopolního úřadu napadla, je podle ní především technologický. "Tendr jasně preferuje satelitní systém," říká generální ředitel Kapsche Karel Feix, jehož společnost dosud provozuje systém založený na mikrovlnné technologii, která se neobejde bez stavby mýtných bran.

Podle Kapsche ale nebylo možné tuto technologii do soutěže nabídnout, a tak stejně jako vítězné česko-slovenské konsorcium nakonec přišel se satelitním systémem. Kapsch v tendru od státu za stavbu a provozování mýtného po roce 2020 požadoval cenu 13,5 miliardy korun, teď ovšem firma tvrdí, že by mohla mýtné spravovat i za nižší cenu.

"Ukázali jsme, že stávající systém by se dal při aplikaci změkčených podmínek, které stát nastavil pro nový tendr, provozovat za 890 milionů korun ročně, což je jen 8,9 miliardy za 10 let," říká mluvčí společnosti David Šimoník. Podle něj ale Kapsch s takovou nabídkou nemohl jít do nynější soutěže, protože by se mu náklady kvůli využití satelitní technologie zvýšily. "Je třeba zdůraznit, že takto vznikne zcela nový systém na zelené louce a jen nákup nových palubních jednotek přijde na miliardy," uvádí zástupce Kaspche.

Pokud antimonopolní úřad nynější mýtný tendr shodí ze stolu, má Česko v podstatě jen dvě varianty, jak se k mýtnému postavit: buď opět prodlouží smlouvu Rakušanům, nebo mýto po roce 2020 nebude vybírat vůbec. Jen loni přitom stát za výběr těchto poplatků získal téměř 11 miliard korun.

Kellnerova firma soutěží o mýto i v Německu

"Pokud budou rozhodnutí proti dokončení tendru negativní, budeme se samozřejmě bránit," říká nyní jednatel Ševela z CzechTollu. Jeho konsorcium ale možný neúspěch v Česku nemusí až tolik bolet. V pátek CzechToll spolu se SkyTollem potvrdily, že se o podobnou zakázku ucházejí také v Německu. "Tamního výběrového řízení se účastníme už přes rok a nedávno se nám podařilo dostat mezi tři finalisty tendru. V létě pak očekáváme, že dojde k výběru konečného vítěze," uvádí Ševela.

Pokud by česko-slovenské konsorcium v Německu uspělo, čeká ho tam mýtný kontrakt na 12 let. U západních sousedů se přitom každým rokem na mýtném vybere asi 150 miliard korun, tedy patnáctkrát více než v Česku. Kvůli tomu je pro obě společnosti německá zakázka mnohem lukrativnější než ta česká.

