V Česku se budeme mít stejně jako v USA. Americký Federal Reserve a ČNB se tento týden nezávisle na sobě shodly, že růst cen v obou zemích brzo zrychlí na dvě procenta. Obě centrální banky považují dvouprocentní míru inflace za ekonomicky prospěšnou. V Česku i USA však rostly v posledních letech spotřebitelské ceny výrazně pomaleji.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok se obává, že současný ekonomický boom v zemi může být u konce s dechem.

Voda už nikdy nebude levná a vyplatí se do ní investovat. Z přehledu Global Water Intelligence 2030 vyplývá, že je nutné cenu vody pro spotřebitele zvýšit v průměru o 5,9 procenta ročně. Podle GWI celosvětová vodárenská infrastruktura si do roku 2030 vyžádá investice 9,2 bilionu korun každý rok, jinak budou dodávky nezávadné pitné vody ohroženy.

Avast Software si jde na londýnskou burzu až pro jednu miliardu dolarů.

Proměna Silicon Valley v "je nám líto“ údolí

Kalifornská kolébka technologických firem by se mohla klidně přejmenovat na údolí lítosti. Takřka denně slýcháme omluvy tamních titánů, jako je Facebook či Uber, za to, co natropili.

"Byla to moje chyba a je mi to líto,“ řekl Mark Zuckerberg během výpovědi v americkém Kongresu ohledně zneužití osobních údajů uživatelů největší sociální sítě Facebook. Američtí zákonodárci si na firmu chtějí došlápnout. Bojí se, že díky obrovskému množství informací o zhruba třetině lidstva má až příliš velkou moc.

Zuckerberg není v kalifornském "I am sorry" údolí jediný, kdo se omlouvá, kudy chodí. Dara Khosrowshahi, který od loňska řídí společnost Uber, jezdí po světě a lituje prohřešků, které provozovatel taxi aplikace napáchal za předchozího ředitele Travise Kalanicka. Khosrowshahi se tento týden americkému týdeníku New Yorker přiznal, že na omluvy vyráží v obleku.

Kalhoty, sako a košile s kravatou neladí s ležérním dress codem Silicon Valley. V případě šéfa Uberu, který dříve pracoval jako bankéř, jde zčásti o návrat ke starému šatníku. To ovšem neplatí pro zakladatele Facebooku. Ten obvykle nosí džíny, tričko a mikinu s kapucí. Přesto i Zuckerberg pro omluvy volí formální oděv.

Oblek dodává na vážnosti a vyzrálosti. Technologické firmy už musí dozrát. Nedělat průšvihy. V opačném případě hrozí, že další propad tržních hodnot společností jako Facebook změní Silicon Valley v "sorry jako“ údolí.

Zatím Zuckerberg díky svým omluvám před americkými zákonodárci dokázal alespoň zastavit jeden z největších propadů tržní hodnoty Facebooku. Za dva dny grilování v americkém Kongresu cena akcií firmy sice vzrostla, je ale stále pod 190 dolary za kus, což byla rekordní hodnota na konci ledna.

Kdo opět investuje do veřejné nabídky akcií

Šest let po předchozím nezrealizovaném úmyslu vstoupit na newyorskou burzu Nasdaq chystá česká antivirová firma Avast Software reparát v Londýně. Ve čtvrtek oznámila, že v květnu během první fáze veřejného úpisu (IPO) nabídne část ze čtvrtiny svých nových akcií k obchodování na londýnské burze. Celkem chce Avast od investorů získat až miliardu dolarů, což by stanovilo celkovou tržní hodnotu firmy v korunách na zhruba 82 miliard. Avast by se tak stal největší technologickou společností obchodovanou v Londýně, píše agentura Reuters.

Hlavními akcionáři Avastu jsou kromě jejích zakladatelů Eduarda Kučery a Pavla Baudiše také investiční fondy CVC Capital Partners a Summit Partners. Část čerstvého kapitálu pomůže Avastu splatit úvěry, které firma před dvěma lety použila ke koupi svého brněnského konkurenta AVG. Jeho akcie Avast vykupovala z newyorské burzy, kam společnost AVG vstoupila v roce 2002.

Kdo musí investovat do lepších vztahů mezi spoluvlastníky

Oliver Dlouhý umí přirozeně a přesvědčivě vystupovat před publikem. Zakladatel úspěšného globálního prodejce letenek Kiwi.com nezapře, že je mladší bratr širší veřejnosti známějších herců Vladimíra a Michala Dlouhých. Svůj šarm teď ale musí využít především k uklidnění napjatých vztahů s investory, včetně bývalého šéfa energetické firmy ČEZ Martina Romana, od kterých získal na rozjezd firmy před šesti lety takřka 30 milionů korun. Investoři jsou sice rádi, že Kiwi.com pod vedením Olivera Dlouhého roste, ale mnozí z nich si už chtějí své zisky vybrat. Zakladatel Kiwi.com hodlá ve firmě zůstat a nemá v úmyslu svůj podíl prodat. Teď ale musí najít takového investora, který mu vyhovuje a zároveň zaplatí ostatním spoluvlastníkům dost na to, aby byli spokojeni. V opačném případě Oliverovi Dlouhému hrozí, že ho budou nabroušené vztahy mezi současnými společníky trápit dál.

Podobným problémům by se mohli vyhnout zakladatelé malých a středních firem, které chtějí získat kapitál přes nový trh Start pražské burzy. Jejich akcie budou volně obchodované a investoři je tak mohou kdykoli prodat či koupit.

Na burzu Start hodlá v květnu vstoupit obuvnická společnost Prabos, která se příští středu představí veřejnosti v mediálním domě Economia. Na setkání se můžete přihlásit zde. Prabos se chystá na burzu Start vstoupit spolu s výrobcem bezpilotních letadel Primoco a dodavatelem náplní do 3D tiskáren Fillamentum. Prezentace společnosti Fillamentum v Economii proběhne 25. dubna a na akci se lze přihlásit zde.

Co lákat může a je dovoleno

Ve škole je opisování bráno jako podvod. V investicích je v kurzu a cesta k výnosům. Myslí si to izraelský on-line makléř eToro, který letos začal nabízet své služby i v Česku. Společnost umožňuje svým klientům, aby kopírovali investiční strategie ostatních uživatelů investičního portálu. Podle eTora je to způsob, jak se začínající investoři mohou učit od zkušenějších. Klienti eTora si ke kopírování obvykle vybírají úspěšné investiční strategie. Jejich tvůrcům eToro platí provizi.

Kdo prohrává a kdo vyhrává

V letech 2020 až 2030 bude nejspíš mýto na českých silnicích vybírat společnost CzechToll. Firma z finanční skupiny PPF Petra Kellnera je vítězem veřejné zakázky, jejíž celková hodnota, včetně ceny za výstavbu nových mýtných bran, činí téměř 11 miliard korun. V současnosti mýto vybírá rakouská společnost Kapsch, která mýtný systém provozuje od jeho zavedení v roce 2007. Za výstavbu mýtnic a jejich provoz od státu do roku 2016 získala 24 miliard korun. Dalších téměř 5,3 miliardy Kapsch dostane do konce příštího roku. Za prodloužení kontraktu o dalších deset let nabídla společnost Kapsch 13,5 miliardy korun, zatímco CzechToll o 2,75 miliardy méně.

Pro ministerstvo dopravy se výběr nového správce mýtného systému může ještě zkomplikovat. Kapsch a další neúspěšní uchazeči, včetně maďarsko-českého konsorcia National Toll Payment Services, se mohou do dvou týdnů proti výsledku tendru odvolat. Kapsch si už stěžoval, že ministerstvo vybralo CzechToll příliš zbrkle.

Mimo byznys na výstavě v obchodě pro kutily

Ostravská městská galerie Plato se na pět let nastěhovala do bývalého obchodního domu Bauhaus. Na nové adrese bude pořádat výstavy a jiné kulturní akce, než se definitivně usídlí v historických městských jatkách.

V areálu Bauhausu bylo doteď využíváno pouze velké parkoviště, prodejna s potřebami pro kutily je od roku 2011 zavřená.

Zdroj: HN - Jiří Zerzoň

