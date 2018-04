Americká společnost Walt Disney musí nabídnout převzetí celé britské placené televize Sky, pokud v ní získá od americké 21st Century Fox 39procentní podíl a pokud společnost Fox nebude moci koupit celou Sky sama. Rozhodl o tom ve čtvrtek britský antimonopolní úřad (CMA).

Společnost Fox podnikatele Ruperta Murdocha v televizi Sky už dlouho vlastní 39 procent akcií a na jejím úplném převzetí se dohodla v prosinci 2016. V lednu však úřad CMA předběžně rozhodl, že kdyby se akvizice uskutečnila, Murdochova rodina by měla příliš velký vliv na britské zpravodajství.

Fox stále čeká na souhlas regulačních úřadů. Situaci komplikuje záměr americké zábavní společnosti Walt Disney, která má v plánu koupit většinu aktivit 21st Century Fox, včetně podílu na televizi Sky. Zatím není ani jasné, jak se k dohodě postaví americké regulační orgány.

Čtvrteční rozhodnutí znamená, že pokud britská vláda chystané převzetí Murdochově Foxu zablokuje, Disney bude muset akcionářům Sky předložit stejnou nabídku, pokud se stane vlastníkem aktiv Foxu. To znamená 10,75 liber za akcii.

Společnost Disney už dříve uvedla, že by od ní nemělo být žádáno, aby učinila nabídku na celou Sky, úřad však rozhodl jinak. Podle analytiků oslovených agenturou Reuters chce Disney zvláštní výjimku, která by jí poskytla větší volnost ohledně koupě zbytku Sky, pokud by od Foxu koupila 39procentní podíl. CME však soudí, že získání kontroly nad Sky může být považováno za významný cíl pro získání kontroly nad Foxem. Disney tedy musí učinit nabídku do 28 dnů od nákupu aktiv Foxu.

Související