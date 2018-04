Březnový status na facebooku majitele plzeňského pivovaru Raven Ladislava Vrtiše, v němž si stěžoval, že celní správa drtí malé výrobce piva, měl rychlý spád. O měsíc později už odcházel z jednání s ministryní financí v demisi Alenou Schillerovou s příslibem, že se stát "polepší". Majitelům takzvaných malých nezávislých pivovarů, tedy těch s roční produkcí do 200 tisíc hektolitrů piva, vadilo zejména časté dokazování, že nic nedluží a také zvýšené zálohy na spotřební daň. Ty musí platit, pokud začne pivovar růst a tím pádem také investovat. Následné zařazení celní správou do kategorie nestabilních firem stálo některé varny desetitisíce korun.

Odcházíte z jednání spokojený?

Hodnotím jej pozitivně, zájem řešit ze strany ministerstva tam byl. Dohodli jsme se na tom, že ubude administrativy, což nás tížilo nejvíc. Paní ministryně slíbila, že se zasadí o to, aby se to povedlo.

Další věc byla, že vás celníci začali považovat za nestabilní firmu jenom proto, že se vám začalo dařit.

Jsme jeden z pivovarů, který roste velmi rychle, a hodně investujeme do technologií. Vše, co utržíme, tak reinvestujeme do nových zařízení. Protože rosteme skokově, tak jsme vyhodnoceni jako nestabilní. To nás stojí peníze.

Dosáhnete i tady nějakých změn?

V tomhle nedosáhneme změn žádných. Údajně máme dosahovat lepších hospodářských výsledků, což v našem případě znamená přestat růst. Z úst celní správy zaznělo, že za pár let nebudeme stabilní. Já se naopak domnívám, že za pár let ještě pořád budeme růst.

Bylo i tohle součástí debaty s paní ministryní?

Řešili jsme to, ale je to zákon, který byl zpřísněný kvůli metanolové aféře a je údajně nastavený dobře. Zajištění daně je pro pivovary údajně relativně malé a u většiny pivovarů se jedná o zanedbatelná čísla 20 až 30 tisíc korun. A že tech subjektů, kam jsme spadli my a stojí nás to sto tisíc korun a víc, je opravdu málo. Uvedli, že z celkového počtu čtyř set malých pivovarů je nás asi patnáct. Takže podle nich to není žádný plošný problém, nicméně podle mého názoru to poněkud ironicky postihuje ty úspěšné a rostoucí firmy. Pokud nerostete a máte třeba jen hospodu se svým pivovarem, a v té hospodě už nemáte prostor na další růst, tak vyděláváte pěkné peníze, odvádíte daně a jste tím pádem pro stát stabilní.

Zajištění daně však vzniklo kvůli takzvané metanolové kauze, která skutečně vyžadovala zvýšený dohled státu nad výrobci alkoholických nápojů. S tím ale malé pivovary nemají nic společného.

To tam padlo, ale bylo nám jasně řečeno, že zákon je nastavený plošně a i já musím souhlasit s tím, že by bylo komplikované ze zákona vyjímat některé skupiny výrobců, protože ty ostatní by po tom volaly taky. Tady chápeme, že by to bylo nesystémové.

Co bylo ještě tématem debaty?

Spousta pivovarů ani orgánů neví, jak správně řešit naše problémy. Dohodli jsme se na dalších schůzkách se zástupci celní správy, kde si vyjasníme, jaké jsou další možnosti. Je tady obrovská neinformovanost, já jsem se třeba dneska dozvěděl, že mohu zajišťovat svoji nestabilitu pomoci bankovního úvěru nebo bankovního krytí. O tom jsem sám neměl potuchy.

Splnila tedy schůzka vaše očekávání?

Budeme rozhodně rádi, pokud ty věci, které nám slíbili, ministerstvo dodrží a ušetří nám tím spoustu času. Problém vyřešit zvýšené zajištění daně se asi nepovede, stále do něj budou padat firmy, které by v tom být asi neměly. Ale kvituji, že je tady alespoň snaha naše problémy řešit.

Využijete tuto snahu v nějakých dalších krocích?

Určitě ano. Hodláme postupovat společně se svazem minipivovarů a s paní ministryní jsme se dohodli, že se k jednacímu stolu po čase vrátíme. Třeba zjistíme, že nějaké věci jdou v rámci aktuálních zákonů dělat jednodušeji.

