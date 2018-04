J &T Bance, která poskytuje služby privátního bankovnictví, stoupl loni meziročně čistý zisk více než dvojnásobně na 2,2 miliardy korun. Bilanční suma se zvýšila o sedm procent na 143 miliard korun. Banka o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Celkem bankám v Česku v roce 2017 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o dvě miliardy na 75,9 miliardy korun.

K výraznému meziročnímu nárůstu čistého zisku J&T Banky přispěl zejména růst čistého zisku z obchodování, který dosáhl 0,43 miliardy korun. Banka je dlouhodobým tvůrcem trhu pro akcie na pražské burze a sedmým rokem i aktivním tvůrcem trhu pro aktuálně více než tři desítky dluhopisových emisí na pražské i bratislavské burze.

Objem úvěrů banky loni klesl o devět procent na 69,1 miliardy korun. Vklady klientů se snížily o 11 procent na 91,7 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost mírně vzrostla k 16 procentům.

Rok 2017 byl pro banku dosud nejlepším z pohledu klientských investic. Objem majetku v podílových fondech J&T vzrostl o 6,63 miliardy na 22,1 miliardy korun.

"V letošním roce je pro banku hlavním úkolem zajištění dostatku investičních příležitostí. Jako banka jsme připraveni financovat nové projekty až za 24 miliard korun. Vnímáme přetrvávající poptávku po nových investičních možnostech a naším úkolem je pro naše klienty takové nalézt a realizovat je," uvedl generální ředitel banky Štěpán Ašer.

J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví specializované financování v oblasti realit a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T Finance Group patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, J&T Banka v Chorvatsku či slovenská Poštová banka.

