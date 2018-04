Lékárenský řetězec Dr. Max, který ovládá investiční skupina Penta, nyní čeká, až rumunský antimonopolní úřad schválí převzetí sítě A&D Pharma. Získá tím přes 600 tamních lékáren. Celkový počet lékáren Dr. Max v šesti zemích Evropy by se tak už na konci dubna mohl vyšplhat na dva tisíce. Do konce roku by pak mělo přibýt dalších sto až dvě stě poboček. "Tím posílíme pozici evropské čtyřky a budeme na dostřel trojce a dvojce," pochvaluje si v rozhovoru pro HN šéf českého Dr. Maxe Daniel Horák.

Například srbské lékárny bude Dr. Max Group přetvářet podle českého, designově čistého vzoru. „Změna je to obrovská. Je to střet dvou generací,“ popisuje Horák.

Jak se vám loni dařilo?

Pro Dr. Maxe to byl další v řadě úspěšných roků. Rostli jsme o více než 8 procent, což je na stagnujícím trhu velký úspěch. Dosáhli jsme tržeb 16,1 miliardy korun. Na konci roku jsme měli 422 lékáren. To, co loňský rok pozitivně ovlivnilo a kompenzovalo to například i ztráty způsobené nižšími úhradami za léky na předpis, byl rozvoj on-line prodeje. Ten jsme víc než zdvojnásobili. Tržby dosáhly víc než 400 milionů.

Dařilo se nám i v rozvoji nových kategorií sortimentu. Tou největší jsou dermocentra (prodávající dermatologické výrobky - pozn. red.), která postupně otevíráme. Nebude se to týkat všech lékáren. Plánujeme jich přibližně sto, letos bychom jich měli mít asi 75. V příštím roce bychom je měli dobudovat na cílový počet. K růstu přispěl i další rozvoj našeho věrnostního programu.

Kolik v něm máte členů?

Je to přes 2,8 milionu. Loni jsme měli nárůst okolo čtyř až pěti tisíc nových členů týdně. Poté, co jsme letos v programu představili změny - tou největší je 50procentní sleva na doplatky pro všechny věkové kategorie - se růst zvýšil na víc než 10 tisíc týdně.

Mluvíte o osmiprocentním nárůstu tržeb za loňský rok. To je větší růst než předloni. V roce 2015 jste ale zaznamenali 14procentní nárůst. Co je důvodem zpomalení?

Čtrnáctiprocentní nárůst přišel, když jsme představili věrnostní program. Díky tomu jsme získali spoustu nových klientů. Musíme si uvědomit, že celkový trh meziročně vzrostl jen asi o 3 procenta a kdybychom nebrali v úvahu nemocniční lékárny a naše lékárny, tak by se pohyboval jeho růst kolem jednoho procenta. A na tomto stagnujícím trhu lékárny Dr. Max rostou. To je úspěch a důvodů je mnoho. Jedním z nich je, že se nespoléháme jen na léky na předpis. Těm se sice věnujeme stejně jako ostatní, ale přesto u nás tvoří okolo 60 procent, zatímco v běžné lékárně je poměr 85 ku 15 procentům.

Jaký obrat očekáváte letos?

Mohli bychom růst až o deset procent. Počet lékáren by měl vzrůst asi o dvacet.

Do čeho jste loni nejvíc investovali?

Velká investice šla do remodelingu lékáren. Včetně výstavby nových šlo o více než 120 milionů. Otevřeli jsme 26 nových lékáren a skoro 80 jsme jich remodelovali. Investovali jsme do vzdělávání našich lidí a do kampaní, tam šlo necelých 30 milionů korun. Určitě investujeme do marketingu a samozřejmě do on-linu. Pak jsme dali 25 milionů na výstavbu druhé laboratoře v Brně, ta pražská už kapacitně nestačila.

Jaké novinky jste loni představili v oblasti vlastních privátních značek?

Novinek jsou desítky každý rok. Vlastní značka nám loni utržila víc jak 1,1 miliardy. To z nás v oblasti potravinových doplňků a kosmetiky dělá největšího hráče na trhu. Pokud jde o volný prodej, je před námi už jen jedna firma, a to je Sanofi/Zentiva. Ve vlastní značce tu realizujeme okolo 20 procent prodejů. Smyslem samozřejmě není, aby to bylo 100 procent. Náš cíl je dostat se na úroveň, kde se pohybuje Boots, to znamená 30 procent a více.

Kam se bude Dr. Max rozšiřovat?

On už se rozšiřuje. Jsme uprostřed boomu. Dlouhodobě jsme byli v Česku, pak na Slovensku a následně v Polsku. Český trh tím, že byl nejstarší, byl i největší. Ještě do loňského roku reprezentoval víc než 50 procent celkového obratu. Loni jsme se začali rozšiřovat do třech nových zemí, a to do Srbska, tam máme přes 100 lékáren a počítáme s tím, že jejich počet poroste, do Rumunska, kde v tuto chvíli máme asi 35 lékáren, ale brzy, až rozhodne antimonopolní úřad, by jich mělo být přes 600. Došlo tam k naší historicky největší akvizici A&D Pharma, která má okolo 600 lékáren plus vlastní distribuci.

Poslední zemí, kde už máme jednotky lékáren, je Itálie. V polovině loňského roku tam došlo k deregulaci legislativy. Lékárny se tam kupují jednotlivě, protože většinu z nich vlastnili jednotliví lékárníci. Takže to půjde pomalu. Plánujeme, že letos tam budeme mít okolo 30 lékáren. K tomu počítáme, že asi během letoška se minimálně jedna, možné dvě další země do naší rodiny přidají. Intenzivně jednáme asi v sedmi zemích, ať už v baltských nebo i jinde. Není to jen na jih a na východ, ale nechci ty země teď jmenovat, protože nejsme ve finální fázi.

Jaký bude tedy celoevropský počet lékáren Dr. Max?

Po rozhodnutí antimonopolního úřadu v Rumunsku by jich na konci dubna mohly být dva tisíce. Ve zmíněném Rumunsku přes šest set, v Polsku asi 550 včetně franšíz, na Slovensku bezmála 280, v Srbsku 113, v Česku asi 430. Do konce roku o dalších sto až dvě stě víc. Tím posílíme pozici evropské čtyřky a budeme na dostřel trojce a dvojce, které se pohybují okolo 2400 až 2500 lékáren.

V Rumunsku se kvůli dominanci na trhu možná budou muset některé lékárny, které byly součástí akvizice, prodat. To číslo bude asi mezi 15 a 20, ale to je běžné. Podobnou situací jsme si prošli i v Česku, když jsme kupovali řetězec Loyd's.

Liší se přístup k lékárenství napříč Evropou?

Liší se v tom, jakou mají lékárny roli. U nás to legislativně není možné, ale v některých zemích zastávají lékárny mnohem širší spektrum činností. Poskytují služby jako už zmíněné očkování, jsou mnohem víc součástí prvoliniové zdravotní péče než u nás, kde jsou lidé naučeni chodit mnohem častěji do ordinací. Druhý způsob, jaký se liší, je to, jak je kde rozvinutý on-line prodej. A hodně se liší i cenou. Regulované trhy mají většinou ceny velmi vysoké.

V tuto chvíli plánujeme, že v zahraničí budeme používat náš koncept. Tak jako na Slovensku a v Polsku. Okolo 15 lékáren už je v Srbsku remodelovaných podle českého vzoru. Změna je to obrovská. Srbsko je jedno ze zemí, kde když stojíte před lékárnou, máte hned vedle druhý kříž, přes ulici třetí a na každé straně ulice blikají na dohled další. Síť lékáren v centrech měst je opravdu velmi hustá. Stojí tam jedna vedle druhé, ale ty naše nelze přehlédnout, protože působí mnohem "čistším" dojmem. Nenajdete tam ty různé stojánky, hromady letáčků, poutačů a tak dále. Když stojí v těsném sousedství s konkurenční, rozdíl je velmi patrný. Ta konkurenční je lékárna, do které nevidíte, je kompletně polepená. Je to střet dvou generací.

A je něco, v čem naopak vy musíte dohánět západní trendy?

Západní lékárny mohou provádět i některé drobné výkony, které jsou u nás vyhrazeny jen lékařům. Nečekám, že se tady něco změní. Ani se o to nesnažíme, protože to možná nebude potřeba. Dnes se velmi rozvíjí sebediagnostika. Lékárna dnes nemůže získat test biologického materiálu. Sebediagnostika umožní, že pacient si testy udělá sám, to mu žádný zákon nezakazuje, a přijde s výsledky do lékárny. Lékárník pak bude mít příležitost poskytnout velmi podobnou službu jako v západní Evropě, aniž by odebíral krev či cokoli jiného.

Zavírali jste loni v Česku nějaké své lékárny?

Určitě. Zavřeli jsme jednotky lékáren. Většinou to má dva důvody. Jeden je, že se lékárna nachází v místě, kde už není takový pohyb lidí, protože se změnila spádovost. Týká se to spíš větších měst. Podle toho, jak se v obchodních centrech i jednotlivých ulicích mění obsazení obchodů. Druhým důvodem je konec nájemní smlouvy.

Ministerstvo zdravotnictví mluví o regulaci lékárenské sítě. Zmiňuje bonusy pro lékárny v odlehlejších oblastech a pak přiškrcení vzniku dalších lékáren třeba v obchodních centrech, kde už je síť hustá. Jak se na to díváte?

Velmi záleží na tom, jaká budou pravidla. Obecně asi je možné síť regulovat, rozumím tomu. Otázka je, čeho tím chce ministerstvo dosáhnout. Přiškrtit lékárny asi úplně možné není. Když se podíváme, proč lékárny vznikaly v obchodních centrech, bylo to z logiky věci. Lidé je tam chtějí. V devadesátých letech byly lékárny v nemocnicích a na poliklinikách, kde zůstaly, a pak na náměstích vedle ostatních obchodů. Ale centra měst se vylidnila, zůstaly tam spíš restaurace a klasické obchody se přesunuly do nákupních center. Logicky se tam musely přesunout i lékárny, protože pacienti nemají chuť jít nakoupit potraviny a léky na dvě různá místa. Je to trend, takto se lidé chovají. Lékárny, které se nepřizpůsobily, na to doplatily.

Podle nás regulace nevyřeší pomoc malým lékárnám. Je potřeba rozlišovat lékárnu na nedostupném venkovském místě. Tam má smysl lékárně pomoci, pokud by se měla zavřít. Ale je potřeba definovat, jak malá ta obec má být. Jestliže chceme lékárnu, která průměrně potřebuje 3700 pacientů, mít v obci s tisícem obyvatel, tak je to asi luxus. Běžně tam ta lékárna nemůže fungovat a vlastně není ani potřeba. V minulosti jsme v malých obcích otevřeli několik výdejen, ty nepotřebují tolik klientů. Ale není o ně příliš velký zájem – z pěti jsme zavřeli dvě. Spousta obcí je poblíž většího města a lidé stejně raději zajdou do lékárny tam, protože tam chodí k lékaři a nakupují i potraviny.

Občas slýchám od lékárníků, že je veřejnost často vnímá víc jako prodavače než jako odborníky. Někteří z toho viní právě velké řetězce. Co na to říkáte?

Pravý opak je pravdou. My lékárenskému oboru vracíme smysl. Prodavače ze sebe bohužel udělali lékárníci, kteří se podíleli na věcech, jako je neetický výdej léků v ordinacích, tzv. batožení anebo jinak kšeftovali, třeba žili z vývozu nedostatkových léků do ciziny. U nás jsou všechny tyto věci zapovězeny. To na nás oceňují i mezi absolventy škol.

Krásný doklad toho, jak jsme na tom, pokud jde o odbornost, poskytují výsledky kontrol Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který sleduje, jak lékárny dodržují profesní pravidla. My máme nejlepší výsledky na trhu.

