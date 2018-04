Akcie společnosti Facebook vzešly z dvoudenního "grilování" Marka Zuckerberga v americkém Kongresu kvůli bezpečnosti dat uživatelů posíleny. V úterý si po slyšení v Senátu připsaly 4,5 procenta, což byl největší nárůst za poslední dva roky. Ve středu pak posílily o necelé procento na 166,32 dolaru poté, co 33letý miliardář čelil dotazům členů výboru Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod.

Zuckerberg se vyhnul před kongresmany větším přešlapům, také díky tomu, že postarší politici v mnoha případech tématu byznysmodelů technologických firem a sociálních sítí nerozumí. Tržní hodnota firmy tak za dva dny vzrostla zhruba o 25 miliard na 484 miliard amerických dolarů.

V předchozích týdnech přitom prošly akcie Facebooku propadem o víc než 15 procent poté, co v polovině března vyšlo najevo, že britská analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů sociální sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016.

Koncem března dokonce akcie sociální sítě zažily nejhorší týdenní výkon od července 2012, což bylo zhruba dva měsíce poté, co firma vstoupila na burzu. Investoři se zbavovali cenných papírů z obav, že skandál bude mít za výsledek nové regulace, které by se negativně podepsaly na ziskovosti firmy.

Obchodní model Facebooku spočívá v tom, že sbírá o svých uživatelích, kterých má přes dvě miliardy, velké množství osobních informací. Díky tomu mohou inzerenti lépe zacílit své reklamní kampaně. Příjmy z inzerce dělají takřka sto procent tržeb Facebooku. Ty za loňský rok dosáhly 40 miliard dolarů. Čistý zisk vylétl meziročně o 56 procent na téměř 16 miliard dolarů.

Pokud by Facebook, který je vyjma Číny na světovém trhu s digitální reklamou společně s Googlem dominantním hráčem, musel sbírat méně dat, mohlo by se to negativně promítnout právě na příjmech z reklamy, a tedy i výši zisku.

Případné nové regulace by navíc mohly Facebooku zvýšit náklady, a to kvůli výdajům vynakládaným na jejich dodržování. V této souvislosti již dal Zuckerberg mimo jiné najevo, že firma se bude řídit novými pravidly Evropské unie o ochraně osobních údajů. Ty jsou známé pod značkou GDPR a začnou platit 25. května.

Podle Zuckerberga zatím firma ještě studuje všechny detaily. Regulace platí pro všechny firmy, které zachází s daty evropských uživatelů. Nedodržení může být potrestáno pokutou až ve výši čtyř procent ročního obratu firmy.

Na druhou stranu se však část analytiků domnívá, že větší regulace by mohla postavení velkých technologických firem na trhu posílit. "GDPR bude pro Google a Facebook zátěží, související náklady však budou smrtící pro řadu konkurentů, což znamená, že příjmy z digitální reklamy zamíří k Facebooku a Googlu," uvedl Ben Thompson ze serveru Stratechery.com zaměřeného na byznys světa technologií.

