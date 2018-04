Tomáš Dyntar rád pil whisky, měl v Třebíči svůj bar a chtěl do něj vlastní whisky. A tak začal experimentovat s její výrobou, nejdřív doma a pak už standardní průmyslovou cestou v palírně, kterou pojmenoval Trebitsch Old Town Distillery. Loni si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zapsat ochrannou známku "česká whisky" a první lahve s tříletou single malt (jednosladovou) uvedl na trh.

Rostoucí zájem o whisky obecně a atraktivita toho, že jde za poslední roky o jeden z prvních podobných počinů lidí v českém alkobyznysu, zaujaly. "Loni jsme prodali asi tisíc lahví, letos cílíme na prodej kolem 20 tisíc lahví. V desetiletém horizontu by při optimistickém scénáři mohlo jít až o jednotky milionů lahví," počítá ředitel firmy Česká whisky, s. r. o., Ondřej Chládek.

Tyto ambiciózní plány budou potřebovat nemalé investice. Především pak do výroby a skladování vypáleného alkoholu, který bude muset několik let zrát. Dnes se tak děje zejména v prostorech bývalého barokního lihovaru v od Třebíče nedaleko vzdálených Šestajovicích. Ve spolupráci s Dalešickým pivovarem se pod značkou Trebitsch vyrábí i pivo "dodělávané" v sudech po whisky. To je ale jen doplněk. Budoucnost firmy má stát na whisky a na tom, že jí bude hodně.

Po roce fungování už má projekt Česká whisky 10 zaměstnanců, za sebou financování také pomocí vlny emise standardních korporátních dluhopisů. A před sebou nový záměr, jak získat na expanzi potřebný kapitál. Takzvané investiční sudy pro kohokoliv, kdo má zájem. "Právě spouštíme prodej účelové investice do skladových zásob, budou to cenné papíry. Minimální investice 500 tisíc, splatnost šest let s úrokem 6,1 procenta ročně," popisuje Chládek.

Ve Skotsku a v Irsku, zemích s tradičnější whisky kulturou, je běžné sledovat cenu takových cenných papírů jednotlivých palíren v burzovních lístcích. Podobně po celém světě fungují investice do vína. V Česku jde zřejmě o pionýrský počin. Mezi fanoušky a investory do whisky v tuzemsku je rozšířenější cestou nakupování zahraničních lahví v aukcích a spekulace na jejich zhodnocení ve formě sbírky.

Zmíněných 500 tisíc korun jako nejnižší možná investice odpovídá 225litrovému sudu whisky, což má být také zárukou každého investora, v případě, že by se firma dostala do jakýchkoliv potíží. Zájemci budou podle Chládka moci rovněž spolupracovat na profilu svého sudu. Další zajímavostí, kterou lidé stojící za značkou Trebitsch umožňují, je výroba whisky na míru, což mohou ocenit třeba bary a restaurace.

Po doběhnutí investice se každopádně uzrálá whisky stane majetkem společnosti Česká whisky a její matky Trebitsch Holding a ta s ní bude dále nakládat. Dnes už má firma za sebou první exportní úspěchy v Asii, připravuje spolupráci s distributorem pro Spojené státy. Kromě třebíčského baru v historickém centru tohoto západomoravského města známého rozšířenou židovskou kulturou a památkami připravuje firma i svůj další vlastní bar v centru Prahy. A čerstvě se rozběhla spolupráce s Makrem, kde je whisky Trebitsch k dostání.

"České whisky mohou být do budoucna zajímavým segmentem trhu. Zatím ale nic výjimečného na trh v nějakém zaznamenáníhodném množství nepřišlo," poznamenává Jiří Štětina, ředitel tuzemské pobočky společnosti Rémy Cointreau, která zde distribuuje řadu populárních zahraničních whisek, jako je třeba irská Tullamore Dew či skotská Glenfiddich.

Co se whisky české provenience týče, odborníky nedávno zaujala značka Hammerhead od skupiny Stock Spirits, která má být stočením vypálené a uskladněné whisky ještě z minulého režimu z konce 80. let. Podobná je renesance značky Gold Cock, jež prodávala starší zásoby. Nyní tato značka patří společnosti Rudolf Jelínek. Postupně se začínají objevovat i další různé menší takzvané craft whisky. Jednou z nich je třeba ta od českokrumlovské Svach Distillery.

Podle dat IWSR představuje lokální whisky ve spotřebě tohoto typu alkoholu v Česku zatím jen asi dvě procenta. Celková spotřeba whisky v tuzemsku i ve světě však roste a výrobci v tomto trhu vidí potenciál a následováníhodné příklady, jako třeba dříve neznámé a dnes uznávané a žádané japonské whisky.

Lokálnost, tedy českost, je pak to, co Trebitsch u sebe hlavně vyzdvihuje. Firma uvádí, že při výrobě používá moravský slad nebo rašelinu z Bruntálu. "Když se podíváme, jak úspěšné je české pivo, jak vyhledávaný je český slad, proč by to nemohlo fungovat s whisky, kde slad je ta hlavní součást," uzavírá Chládek.

