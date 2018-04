Vedení společnosti Škoda Auto ve středu s odboráři dojednalo novou kolektivní smlouvu. Odvrátilo tak hrozbu stávky. Firma zvedne zaměstnancům tarifní platy o 12 procent a navýší také bonusy a další příplatky, které zaměstnancům vyplácí.

"Tarifní zaměstnanci v květnu obdrží spolu s dubnovou mzdou variabilní bonus ve výši 60 tisíc korun, tedy zhruba o 46 procent více než v minulém roce. Kromě toho každý tarifní zaměstnanec firmy obdrží mimořádnou jednorázovou platbu ve výši 7 tisíc korun, která bude rovněž vyplacena v květnu se mzdou za duben," popisuje člen představenstva Škody Auto za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar.

Dodává, že se firma zároveň s odbory dohodla na další prémii v závěru roku 2018 se základnou 2000 korun a s možností dalšího jednání o ní podle výsledku firmy. "V případě plného nároku na variabilní a zaručený bonus a s přihlédnutím k mimořádné jednorázové platbě tak bude průměrný roční bonus činit více než 110 tisíc korun," dodává Wojnar.

Odbory měly v rámci letošního vyjednávání nebývale silnou pozici. Škoda Auto má za sebou rekordní rok. Její tržby se loni vyšplhaly na 407 miliard korun a čistý zisk dosáhl výše 31,8 miliardy. To jsou dosud nejvyšší hodnoty ve 122leté historii společnosti. Vedle rekordních výsledků hrála odborářům při vyjednávání do karet také situace na tuzemském trhu práce. Nezaměstnanost v Česku se drží již několik měsíců pod čtyřmi procenty a je nejnižší v celé unii. O lidi je nouze napříč obory a právě to vyvolává tlak na růst mezd. Vedení Škodovky proto musí odborům naslouchat i proto, aby s nimi do budoucna mohlo pokračovat v jednání o zavedení mimořádných směn a pracovních sobotách v závodě v Mladé Boleslavi.

Odboráři měli v rámci letošního vyjednávání o mzdách silnou pozici. Napomáhala jim v tom současná ekonomická situace. Škodě se v posledních letech enormně daří. "Mimořádně vysoký výsledek odráží konkurenční situaci v prostředí státu, stejně jako celkovou makroekonomickou situaci v Česku. Je to dohoda uzavřená ve smyslu vyrovnání všech zájmů a s přihlédnutím k sociální a ekonomické konvergenci, zejména v souvislosti s evropskou osmadvacítkou a v porovnání s výrazným zvýšením mezd v sousedních zemích a v samotném Česku," řekl předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.

Škoda Auto, jeden z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1 200 500 aut. Do budoucna chce firma rychle růst. Podle šéfa Škody Auto Bernharda Maiera plánuje automobilka do roku 2025 dodávat zákazníkům po celém světě až 2 miliony vozů ročně. Firma do stejné doby představí 19 nových či modernizovaných modelů, v deseti případech je nabídne i v elektrifikované verzi.

Průměrná mzda tarifního zaměstnance ve Škodovce loni činila 45 385 korun. Odboráři již v lednu avizovali, že po firmě požadují dvouciferný růst mezd. V opačném případě hrozili stávkou či odstoupení od dohody o mimořádných směnách. To by pro automobilku byl zásadní problém. Už dnes je s výrobou na hraně svých kapacit. V závodu v Kvasinách dnes dokonce část nových Kodiaqů opouští výrobní pás v nedokončeném stavu − některým vozidlům chybí zadní sedačky. Škoda je odebírá od společnosti Adient. Ta se ve smlouvě zavázala, že bude dodávat určitý počet sedaček. Automobilka jich však kvůli vysoké poptávce potřebuje více, dodavatel proto nestíhá.

