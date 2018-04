Americký prezident Donald Trump rozpoutal cly na dovoz oceli a hliníku obchodní válku mezi dvěma největšími ekonomikami světa – USA a Čínou. Někteří vývozci proto budou hledat nová odbytiště pro své výrobky. Podle Fabrice Desnose, generálního ředitele pro severní Evropu ve společnosti Euler Hermes, která je světově největší soukromou pojišťovnou obchodních úvěrů, se však vstup na nové trhy nemusí vyplatit. Například v Rusku se nelze spolehnout na soudní systém při vymáhání pohledávek a ekonomika země je závislá na výkyvech cen hospodářských komodit.

HN: Americký prezident Donald Trump zavedl nová cla na dovoz hliníku a oceli do USA. Jeho cílem je chránit americký trh, především před konkurencí z Číny. Jaký podle vás budou mít tato opatření dopad na mezinárodní obchod s hliníkem a ocelí?

HN: Americký prezident Donald Trump zavedl nová cla na dovoz hliníku a oceli do USA. Jeho cílem je chránit americký trh, především před konkurencí z Číny. Jaký podle vás budou mít tato opatření dopad na mezinárodní obchod s hliníkem a ocelí?

Podle našich statistik bude mít 18 největších vývozců oceli a hliníku – s výjimkou Kanady a Mexika – roční vývozní ztráty ve výši 4,8 miliardy dolarů. Donald Trump tak vyslal varovný signál pro mezinárodní dodavatelské řetězce. Je zřejmé, že Spojené státy zamířily opačným směrem než zbytek obchodních velmocí a v nastolování kontroly budou pokračovat.

Fabrice Desnos Fabrice Desnos je generální ředitel pojišťovny Euler Hermes pro region severní Evropa, která má více než třetinový podíl na celosvětovém trhu pojištění obchodních pohledávek. Z více než 90 procent ji vlastní společnost Allianz. Hlavní sídlo pojišťovny leží v Paříži. Její služby využívají především exportéři při vstupu na špatně předvídatelné trhy. Pojišťují se proti riziku, že přijdou o peníze, pokud jim klient za dodávku nezaplatí. Hlavními konkurenty Euler Hermes na českém trhu jsou společnosti Atradius, Coface nebo evropská skupina úvěrových pojišťoven Credendo.

HN: Pro exportéry z Evropské unie platí výjimka z tohoto opatření. Zatím se ale podařilo ji vyjednat pouze do května. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) by případná cla měla dopad i na české exportéry, kteří do USA loni dodali ocelářské výrobky za 200 milionů dolarů, tedy za více než čtyři miliardy korun. Jak by se podle vás nyní měli zachovat?

Čeští exportéři by to měli vnímat jako varovný signál pro své klienty i dodavatele. Ve skutečnosti to znamená riziko domino efektu pro celý dodavatelský řetězec, kdy selhání jedné firmy dopadne na mnoho dalších.

HN: Bylo by řešením pro české vývozce zaměřit se na jiné trhy? Je to vůbec možné?

Najít náhradu za americký trh je sice jednou z možností, zároveň je to ale řešení, které budou zvažovat všichni vývozci obchodující s USA, nebo alespoň většina z nich. Na ostatních trzích to proto vyvolá snížení cen a pokles marží. Je tedy nutné před takovým rozhodnutím všechno dobře spočítat a zvážit také rizika nového trhu.

HN: Které trhy budou podle vás letos nejvíce rizikové?

Jsou tu dvě oblasti, u kterých očekáváme největší růst rizikových obchodů, a to Velká Británie a Čína. Obchody s Británií budou pravděpodobně trochu utichat kvůli tlaku brexitu. V případě Číny rizika porostou až desetiprocentním tempem.

HN: O jaká rizika konkrétně půjde?

Bude klesat schopnost čínských firem hradit své závazky, ovlivňuje to více faktorů. Problémy může způsobit především obrovský dluh státních firem, který tvoří více než polovinu celkového zadlužení země. Odhadujeme také, že poroste počet podniků, které vyhlásí insolvenci. Konkurzní řízení se urychlí po loňské změně legislativy, která má vyčistit trh od zombie firem. Své udělá také nová měnová politika, která omezuje přístup k bankovním půjčkám, a to zejména pro stavební firmy a podniky z těžkého průmyslu.

HN: Má čínský trh navzdory těmto nebezpečím pro české vývozce do budoucna potenciál?

Množství zatím nevyužitého potenciálu je v případě čínského trhu obrovské. Spotřebitelský trh v Číně roste a více se zaměřuje na kvalitní výrobky. V tomto kontextu vidím tři klíčové oblasti, kde by české firmy mohly být konkurenceschopné – automobilový průmysl, specializované stroje a cestovní ruch.

HN: Podle statistik MPO rostl meziročně nejvíc objem českého exportu do zemí bývalého sovětského bloku. V případě Ruska se podařilo zastavit pokles vývozu z minulých let, který způsobily protiruské sankce a tamní hospodářské problémy. Co vyvolalo rostoucí zájem exportérů o ruský trh?

Stojí za tím pozitivní ekonomický vývoj. Ruská ekonomika nyní zaznamenává oživení a země má šanci se po letech krize stabilizovat. Podle našich odhadů rostl loni ruský HDP meziročně o 1,3 procenta. Letos by měl trend pokračovat tempem 1,6 procenta. Míra inflace by se měla ustálit, a to na úrovni 4,7 procenta. To ale neznamená, že nepůjde o rizikový trh.

HN: Jaké problémy exportéři obvykle mají při obchodování s ruskými podniky?

Jde především o nesplácení faktur, o platební nespolehlivost místních firem a složité soudní i insolvenční řízení. Rusko se v našem žebříčku 50 zemí, kde je vymáhání neuhrazených pohledávek nejsložitější, umístilo na pátém místě, hned za Čínou. Nejsložitější je vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii a ve Spojených arabských emirátech.

HN: Jaké faktory to způsobují?

Ekonomická nerovnováha země, která je stále velmi vysoká a citlivě reaguje na cenový vývoj hospodářských komodit. Složité je také vymáhání nedobytných pohledávek, protože insolvenční zákony jsou nepřehledné. Soudní řízení trvá zpravidla několik let a je velmi nákladné. Další roky navíc může trvat vymáhání samotného rozhodnutí.

HN: V čem je vymáhání pohledávek v Rusku složitější než v Evropě?

Pokud vám nezaplatí evropská společnost, můžete se velmi rychle obrátit na soud a získat platební příkaz, který firmu donutí, aby vám faktury uhradila. Pokud nezaplatí, můžete odstoupit od celého obchodu, což je pro odběratele nepříjemná hrozba. Například soudy ve Velké Británii, Francii nebo Německu umí být velmi rychlé. Celý proces trvá kolem dvou až tří týdnů. V Rusku trvá jenom první krok měsíce, ne-li roky.

HN: Jaká kritéria posuzujete, když se rozhodujete, jestli pohledávku pojistíte?

Sledujeme tři faktory. V první řadě jde o to, jak moc rizikové je odvětví, ve kterém firma působí. Dále sledujeme spolehlivost obchodního partnera našeho klienta a jeho schopnost dostát svým závazkům. Třetím faktorem je politická a obchodní stabilita dané země, ve které náš klient plánuje obchodovat.

HN: Ekonomické oživení se netýká jenom Ruska. Ekonomiky rostou napříč regiony. Nehrozí, že vaši klienti budou méně utrácet za pojištění, protože se jim vyplatí spíše zariskovat?

Ano, některé firmy mohou takto přemýšlet. Podniky se někdy rozhodnou raději riskovat nezaplacené faktury a nedobytné pohledávky, než aby platily za pojištění. Raději si vytvoří rezervu pro případné odepsání této částky. Takové "vlastní zajištění" je pro nás největší konkurence. Z krátkodobého pohledu – zejména v dobrých časech, kdy jde ekonomika nahoru – to může samozřejmě dobře fungovat. Je ale třeba počítat s tím, že dokonce i velká a důvěryhodná společnost se může dostat do nečekaných finančních problémů. Současný pozitivní ekonomický vývoj navíc znamená, že ceny pojištění klesají. Obvykle jsou blízké míře rizika, kterou očekáváme. V případě recese pojištění podražuje. Nyní je velmi dobrý čas si pohledávky pojistit.

HN: Jaký má současná nálada dopad na vaše hospodaření?

Ceny pojištění sice kvůli růstu ekonomiky klesají, ale zvyšuje se počet firem, které mají o pojištění zájem, protože vstupují na nové trhy nebo se jejich obchody rozrůstají. S tím, jak rostou jejich příjmy, rostou i naše příjmy. V tomto ohledu s nimi pozitiva ekonomického růstu sdílíme.

HN: Jak na změnu tržního prostředí firmy reagují?

Navzdory dobrému ekonomickému vývoji v minulém roce rostl počet insolvencí, zejména u velkých podniků. Je to tím, že na trhu je velký objem volného kapitálu, který svádí k neopatrným obchodním rozhodnutím. V minulém roce rostl počet insolvencí hlavně u velkých podniků. Příkladem je krach druhé největší stavební společnosti ve Velké Británii – Carillion, která rozjela tak velké množství zakázek, že je nezvládala včas dokončit.

