Bitcoin je na pokraji zhroucení, tvrdí analytici Bank of America. V nedávné zprávě odborníci druhé největší americké banky v čele s jejím vrchním investičním stratégem Michaelem Hartnettem označili bitcoin za největší ze všech dosavadních cenových bublin. Překonává tak například jihomořskou, mississipskou či tulipánovou bublinu.

Podobná varování znějí také z americké banky Morgan Stanley či britské Barclays. Analytický tým Barclays vedený Josephem Abatem v úterý přirovnal bitcoin ke chřipkové epidemii, která se šíří s rostoucí cenou a nyní pomalu odeznívá.

"Tím, že se větší část populace stává držiteli, snižuje se počet osob, které se mohou stát novými kupujícími," píše Abate ve zprávě pro klienty a dodává, že se zároveň zvyšuje počet držitelů bitcoinů, kteří jsou potenciálními prodejci.

Americká banka Morgan Stanley zase nedávno přirovnala vývoj bitcoinu k výkyvům burzy Nasdaq na přelomu tisíciletí. Změny ceny jsou ale u kryptoměny 15krát rychlejší než v uvedeném případě.

Americké banky Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Bank of America ve svých výročních zprávách za loňský rok označily kryptoměny za hrozbu pro svůj byznys.

"Je charakteristické, že nejhlasitěji o prasknutí bubliny mluví ti, kdo jsou případným úspěchem bitcoinu nejvíce ohroženi," říká expert na kryptoměny Josef Tětek ze společnosti Bit Agency.

Cena bitcoinu se od svého vrcholu v prosinci loňského roku propadla téměř o 70 procent. V současnosti se na největší burze kryptoměn Bitfinex obchoduje za 6840 dolarů (na české Coinmate zhruba za 140 tisíc korun). Někteří komentátoři se proto ptají, zda banky nepřichází s informací o prasknutí bubliny trochu opožděně.

Experti často poukazují na to, že pro bitcoin nejsou výrazné propady ničím novým. "V roce 2011 padl bitcoin z 31 dolarů na 5 dolarů. V roce 2013 padl z 266 dolarů na 54 a o půl roku později z 1200 dolarů na 150. Bitcoin se nicméně vždy vzchopil, jelikož přináší něco nového – digitální peníze bez nutnosti prostředníků, jakými jsou právě oni kritizující bankéři," vysvětluje Tětek.



Další vývoj by ale mohla ohrozit státní regulace kryptoměn. "Za současného stavu dává smysl, že se cena vrátila na úroveň loňského listopadu, do budoucna ale bude mnohem důležitější, jak se bude vyvíjet technologie a ekosystém, jak zareagují regulátoři a co se bude dít se státními penězi. Scénáře propadu ani raketového růstu nelze vyloučit," říká Dominik Stroukal, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen.

Od propadu cen se názory na bitcoin značně rozcházejí. Zatímco skeptické hlasy označují bitcoin průběžně jako bublinu, která definitivně praskne, jeho příznivci neustále očekávají nárůst hodnoty. Při prvních známkách propadu se spekulovalo, že se jedná o rozprodej před Vánoci a Novým rokem. Optimisté očekávali návrat na předchozí hodnoty už v lednu. Když nepřišel, vztáhli své naděje na čínský nový rok (letos připadl na 16. února).

Nyní někteří analytici očekávají návrat vzestupného trendu po skončení termínů pro podání daňového přiznání. Za zlomový bod označují 17. duben, na který připadá tento den ve Spojených státech. Daně musí zpravidla občané platit v domácí měně, což je nutí rozprodat část svých bitcoinů.

Neobvyklé však nejsou ani změny názoru o 180 stupňů. Před pár dny například server Bloomberg zjistil, že americký miliardář George Soros, který v lednu označoval bitcoin za bublinu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, hodlá do kryptoměn začít investovat.

Vývoj ceny bitcoinu za poslední měsíc (zdroj: coinmarketcap.com):

Související