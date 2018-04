Češi nejsou dost inovativní a nemají dostačující technologické znalosti, české obchodní praktiky navíc nejsou příliš transparentní. Vyplývá to ze žebříčku nejlepších zemí pro podnikatele amerického serveru U.S. News & World Report, v němž Česko obsadilo 29. pozici. Server žebříček sestavuje na základě různých kritérií, například propojení se zbytkem světa, dostupnosti kvalifikované a vzdělané pracovní síly, rozvinuté infrastruktury, snadného přístupu ke kapitálu a rozvinutého právního řádu.

Česko server chválí za dobrou a rozvinutou infrastrukturu, vzdělané obyvatelstvo, kvalifikovanou pracovní sílu a země je podle serveru díky své geografické poloze dobře propojená se zbytkem světa. Naopak na nejvyšších pozicích se umístily státy jako Německo, Japonsko, USA, Velká Británie či Švýcarsko.

Britská veřejnoprávní společnost BBC zjišťovala, co se podnikatelům v jednotlivých pěti nejlepších zemích žebříčku líbí a jaké výhody tyto státy nabízí novým společnostem a proč právě v nich chtěli založit svoje start-upy.

Německo

Nejlepší zemí pro založení start-upu je Německo, největší evropská a pátá největší světová ekonomika. Německé úřady se snaží novým podnikatelům vyjít vstříc, v zemi je navíc tradičně vysoce kvalifikovaná pracovní síla a kultura transparentního podnikání.

"Německo má vysoké nároky na podnikatelskou kulturu, zvláště pokud jde o etiku, právní řád a dodržování předpisů," říká Irina Grafová, jejíž projekt The MICE blog nedávno přesídlil ze Spojeného království do Německa. Dodává, že zatímco ve Velké Británii se většina podnikatelských aktivit odehrává v Londýně, v Německu existuje větší geografická diverzita. Kromě Berlína jsou obchodní centra také v Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem a Hamburku.

Také Jens Wohltorf, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Blacklane, která pomocí mobilní aplikace umožňuje lidem objednávání profesionálních řidičů, chválí možnosti německého trhu. "Německo má dostatečně velký trh k zakládání společností a testování svých výrobků a nápadů," tvrdí a důkaz vidí v tom, že uživatelé Blacklanu po zkušenostech v německých městech žádali, aby firma rozšířila své aktivity i do Londýna, Milána, New Yorku nebo Tokia.

Další výhodou Německa je obecně velká znalost angličtiny mezi jeho obyvateli. Anglický jazyk jako hlavní obchodní komunikační prostředek umožňuje, mimo vybudování mezinárodní společnosti, přilákat nové tváře ze zahraničí.

I v Německu ale existují komplikace pro nováčky v podnikatelské sféře. Největší překážkou je složitý daňový systém, který si téměř vždy vyžádá najmutí účetního nebo daňového poradce, také administrativní zátěž je zpočátku vyšší než například ve Spojeném království. V důsledku populačního růstu, zvýšeného přistěhovalectví a nedostatku nových staveb Němce trápí malý počet volných nemovitostí, i když jsou zatím náklady na bydlení v porovnání s ostatními evropskými zeměmi poměrně malé.

Wohltorf ale doplňuje, že Německo inspiruje lidi samo od sebe. "V Berlíně je umění a kultura prakticky na každém rohu. Město je obklopeno muzei, galeriemi, zahrádkami, trhy, kavárnami, parky a festivaly," říká.

Japonsko

Na druhém místě v žebříčku se umístilo Japonsko. Je to stát plný paradoxů, na jedné straně stojí tradičně konzervativní kultura, která je nedůvěřivá k přílišnému riskování, na druhé straně však tato kultura přinesla inovativní myšlenky, které se šíří po celém světě.

"Staré technologie, například faxy, jsou všudypřítomné, přesto jsme ale obklopeni nejmodernějšími roboty a jinými úžasnými a pokročilými pomůckami," tvrdí Joanna Crispová, generální manažerka cestovní společnosti PEAK DMC Japan, Intrepid Group. Crispová pochází z Austrálie a nyní žije v Kjótu.

Země je prý na pokraji významného kulturního posunu. Zatímco dříve lidé upřednostňovali práci ve velkých nadnárodních společnostech s příslibem celoživotního zaměstnání, dnešní mládež zajímají spíše menší a inovativnější firmy. "Některé bariéry, které v minulosti bránily tomuto zájmu, byly odstraněny," ujišťuje Crispová. Podle ní je v dnešní době více finančních prostředků pro start-upy a lepší propojení mezi lidmi pracujícími v začínajících projektech.

V Tokiu, které je srdcem místní ekonomiky, pomáhá cizincům se zapojením platforma CollaboGate, která je ovšem aktivní po celém světě. "Tato země má jedinečné příležitosti vytvořené naší kulturou, které jsou přístupné pouze v Japonsku," říká spoluzakladatel této platformy Kohei Kurihara.

Ačkoliv v Tokiu mluví mnoho lidí anglicky a vláda se snaží tento jazyk ještě více propagovat kvůli nadcházejícím olympijským hrám v roce 2020, znalost japonštiny a japonských zvyklostí je nezbytná pro jakéhokoli podnikatele v zemi. "Abyste byli úspěšní, musíte umět číst mezi řádky a odhalit skryté části japonské obchodní a sociální etikety," upozorňuje Crispová.

Příležitostí k odpočinku a nasbírání nových nápadů je podle Crispové dost. Ráda na kole opouští obchodní čtvrtě a vydává se do přírody, která je v Japonsku krásná, má prý totiž už od dětství ráda hory a řeky. Navazuje tak na životní styl Japonců, kteří mají možná i proto, kromě zdravé výživy, velmi vysokou střední délku života.

Spojené státy

Lidé už sice do Spojených států nejezdí tolik kvůli americkému snu, stále je to však oblíbená destinace nejen mezi podnikateli.

"Jsme ochotni bojovat za to, co chceme," hlásá Jason Patel, zakladatel společnosti Transizion. Jejím cílem je připravit studenty na vysoké školy. Podle něj mají Američané vzpurnou povahu, která je zakódovaná v jejich DNA už od dob americké revoluce a vesmírného závodu, a díky tomu produkují tolik "skvělých vynálezů".

Jiný byznysmen, Wen-Wen Lam, tvrdí, že se ve Spojených státech nebere neúspěch negativně, nýbrž jako zkušenost. "Podnikatelé jsou nabádáni k tomu, aby riskovali," říká Lam, jenž je výkonným ředitelem a spoluzakladatelem NexTravel, která řídí firmám pracovní cesty zaměstnanců.

Ve Státech je díky tomu mnoho mentorů, kteří pomáhají začínajícím podnikatelům.

Zatímco se hodně technologických firem pouští do podnikání ve slavném Silicon Valley, start-upy většinou láká New York a další americké metropole. Lam osvětluje, že vzdálenost jednotlivých center od sebe není podstatná, protože je tamní kultura poměrně jednolitá a trh velký.

Klíčové je však umět prodat myšlenku. O nové talenty je totiž velký zájem a firmy se předhánějí v tom, kdo novým úlovkům více zaplatí a kdo jim nabídne lákavější benefity.



Podle Patela je možností k relaxaci a inspiraci dost. "Pouze ve Spojených státech můžete jít z Mrtvého údolí přes Yosemitský národní park až k Yellowstonským jezerům," láká Patel do své země návštěvníky, kteří by si tam mohli založit start-up. Ti se navíc nemusí bát, že by se ve Spojených státech nedomluvili anglicky.

Spojené království

I když brexit uvedl v život nejistoty kolem budoucnosti britských obchodních vztahů se zbytkem Evropy, mnoho lidí pořád věří, že je Velká Británie dobrým místem k založení podniku, ať už díky malým překážkám v prvopočátcích, nebo kvůli přítomnosti silné obchodní komunity a velké "zásobě" nadějných talentů.

David Murphy, který se loni rozhodl podnikat jako hodinář, tvrdí, že celý proces trval velmi krátce. "Zaregistroval jsem si svůj byznys za 12 liber (necelých 350 korun) a otevřel si podnikatelský účet u banky v řádu několika minut," prohlásil Murphy, majitel firmy Oliver Coen.

Britská vláda se snaží pomáhat například tím, že poskytuje on-line bezplatné šablony podnikatelského plánu a nabízí půjčky pro start-upy. Snaží se také o to, aby bylo vyplňování daňových přiznání rychlé a snadné.

To potvrzuje Kanaďan Ian Wright, zakladatel serveru MerchantMachine.co.uk, který se lidem pokouší pomáhat s pochopením obchodních účtů, platebních bran, virtuálních terminálů, systému EPOS a dalších možností zpracování plateb. "Já účetního mám, abych ušetřil čas, je to však dostatečně jednoduché a zvládl bych to sám. Dokumentace není složitá a daně jsou velice srozumitelné," pochvaluje si Wright. Prý se také vláda zavázala k dalšímu snižování korporátních daní. "To znamená, že daňové sazby jsou konkurenceschopné," vysvětluje.

Do Spojeného království se v roce 2017 investovalo nejvíce ze všech evropských zemí, dohromady více než čtyři biliony liber, tedy přibližně 115 bilionů korun.

Wright dodává, že v Londýně je snadné najít ty správné zaměstnance nebo pracovníky na volné noze, což vede k úspěchu při zakládání start-upu. Co ho však tíží, je možný vliv brexitu na mladé nadějné lidi. Zejména ti z ciziny můžou z Británie odejít. Zůstává však optimistický. "K dnešnímu dni těžko najdete tolik talentů na jednom místě jako v Londýně, pokud nepočítám Silicon Valley," prozrazuje.

S tím Murphy souhlasí. "Ať už potřebuji prvotřídního fotografa, experta přes sociální sítě nebo kreativního ředitele, zde ve Spojeném království mám toto všechno k dispozici hned u svých dveří," uznává.

Problémem jsou vysoké náklady na bydlení. "Jediný dům, který jsem si mohl dovolit, se nacházel na okraji Londýna a byl asi poloviční, než jaký bych sehnal v Kanadě," stěžuje si Wright.

Nicméně bezplatná zdravotní péče činí podnikání ve Velké Británii přece jen méně riskantním. "Nemusím se bát, jestli náhodou neonemocním nebo se nezraním. Upřímně si myslím, že veřejná zdravotní péče je tou nejlepší věcí, které mohou vlády udělat, aby podpořily podnikání," dodává kanadský byznysmen.

Švýcarsko

Částečně kvůli nedostatku přírodních zdrojů investuje Švýcarsko už dlouho do výzkumu a vývoje, aby rozvíjelo svou ekonomii. A vyplatilo se to, tato alpská konfederace se stává mezinárodním lídrem v oblasti bankovnictví a finančnictví.

"Švýcarská kultura je zajímavá tím, že její hodnoty, zakotvené ve švýcarském tradičně silném finančním sektoru po celá desetiletí, jsou snadno přenositelné na podnikatele v jejich příslušných oblastech zájmu," konstatuje Marco Abele, nynější výkonný ředitel investiční platformy TEND.

V poslední době se země stala střediskem kryptoměn a nejrůznějších start-upů. "Švýcarsko implementuje základní hodnoty, které jsou součástí tradičního finančního sektoru, do jiných, nových odvětví," oznamuje Abele. Podle něj tomu napomáhají i místní univerzity s "intelektuální zvědavostí, která je jedinečně švýcarská".

Zvláště město Zug, kde Abele působí, získalo přezdívku Crypto Valley pro velký počet start-upů podnikajících s kryptoměnami. Je i domovem pro Ethereum Foundation, platformu, která stojí za druhou největší světovou kryptoměnou hned po proslulém bitcoinu.

"Mnoho projektů kryptoměn si vybralo Švýcarsko jako svou základnu pro stejné důvody jako jiné organizace a společnosti: kvůli neutralitě, stabilitě a daním," osvětluje Nabil Naghdy, ředitel operačního systému Etherea.

Kromě příznivého regulačního prostředí a daňových sazeb šetrných k podnikání těží začínající podniky ve Švýcarsku z výhodné polohy v Evropě, což usnadňuje obchod a hledání talentů. "Švýcarsko tyto lidi láká pro svou rozmanitost, jazykovou plynulost svých obyvatel a vysokou životní úroveň," říká Naghdy.

Přestože extrémně vysoké náklady na bydlení mohou být pro nováčky zpočátku bolestivé, zkušení podnikatelé tvrdí, že výhody převažují nad nevýhodami. Obyvatelé mají přístup ke kvalitním školám, nádherné přírodě a prý i levným letům po celém světadíle.

Související