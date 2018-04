Otrokovický výrobce pneumatik, společnost Continental Barum, v úterý otevřel novou výrobní budovu v divizi Výroba forem Continental (VFC). Jde o třípodlažní přístavbu dosavadní haly. V novém objektu jsou zejména výrobní zařízení využívající 3D technologie. V objektu je již 16 strojů takzvaných SLM, je to jinak řečeno 3D tisk, který používá prášek vysokopevnostní oceli, řekl novinářům jednatel Continentalu Barum Libor Láznička.

VFC zatím pomocí 3D tisku tiskne drobné lamely, které se používají u složitých zimních dezénů. "Každá lepší a lepší modernější pneumatika vyžaduje nejen moderní technologie konstrukce a materiálu pneumatiky, ale samozřejmě lepší a lepší formu. Lamely se předtím vyráběly ohýbáním a stříháním plechu, klasicky. Ale tvary už jsou takové, že to pomocí klasických technologií nelze vyrobit, 3D tisk lamel to umožňuje posunout zase někam dál," řekl Láznička.

Do konce roku chce VFC začít zkoušet pomocí 3D tisknout i celé segmenty forem. Nyní se formy odlévají z hliníku, proces vyžaduje řadu operací, pomocí 3D tisku by se vše vytisklo najednou, jde o mnohem rychlejší proces, ale finančně náročný. Využít by se dal například na prototypové formy. "To je věc, kterou bychom chtěli letos začít zkoušet," uvedl Láznička. 3D tisk z vysokopevnostní oceli je podle něj v Česku unikátní, na rozdíl od 3D tisku plastu, který je již běžný. "Technologie v sériovém nasazení 3D tisku oceli je jedna z prvních, 3D tisk tohoto rozsahu a nasazení ještě není, na univerzitách se tím teprve zabývají a učí se s tím pracovat, spolupracujeme s nimi," uvedl Láznička.

Do VFC se od roku 2015 investovalo téměř 28 milionů eur, tedy asi 700 milionů korun. Zařízení se kupovala postupně, jen 16 SLM strojů stálo osm milionů eur (asi 200 milionů korun), stavba samotné haly stála 4,6 milionu eur, tedy asi 120 milionů korun. Stavba začala v listopadu 2016, dokončena byla v polovině loňského roku, v prosinci se do nových prostor stěhovaly nové i staré technologie. Letos se do dalších technologií bude investovat téměř šest milionů eur, asi 150 milionů korun.

Divize VFC ročně produkuje 1200 forem, dodává je závodům koncernu Continental. Pracuje v ní 386 lidí, z toho v nové hale 122. "Pro letošní rok je plánováno přijetí 15 lidí, na finální číslo 401 zaměstnanců, abychom byli schopni pokračovat ve strategickém rozvoji našeho oddělení," uvedl ředitel VFC Ladislav Velič. Tržby VFC byly loni 634 milionů korun.

Continental Barum předloni otevřel zrekonstruovanou halu na výrobu nákladních plášťů za 4,2 miliardy korun, což byla dosud největší investiční akce německého koncernu Continental v otrokovickém závodě. Continental Barum je součástí koncernu od roku 1993 a je největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji, pracuje v něm asi 5000 lidí. Tržby společnosti předloni klesly o dvě procenta na 56,4 miliardy korun. Zisk meziročně vzrostl o šest procent na 3,5 miliardy.

Související Fotogalerie Česko, velmoc v pneumatikách

